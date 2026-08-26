Petycja przeciw konferencji promującej surogację w Warszawie  

Ukraińska firma BioTexCom planuje 12 i 13 września w Warszawie konferencję promującą programy surogacji i zapłodnienia in vitro. Uczestnikom mają być oferowane pakiety surogacyjne, których wartość sięga niemal 65 tys. euro. Sprawa wydarzenia trafiła już do prokuratury. Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, domagając się zablokowania konferencji.
Zdaniem Instytutu wydarzenie ma charakter komercyjnej promocji surogacji, a nie neutralnej konferencji informacyjnej. Ordo Iuris wskazuje, że w Polsce surogacja nie jest wprost uregulowana jako odrębne przestępstwo, jednak konkretne działania związane z przekazywaniem dziecka za wynagrodzeniem mogą – w ocenie prawników Instytutu – podlegać przepisom dotyczącym handlu ludźmi.
Ordo Iuris od 2023 r. przedstawia swoje stanowisko w sprawie surogacji organom ONZ i instytucjom Unii Europejskiej. Instytut argumentuje, że komercyjna surogacja może spełniać znamiona sprzedaży dzieci i handlu ludźmi w rozumieniu prawa międzynarodowego. Wśród postulatów organizacji znajduje się przyjęcie nowego Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka, który wprost zakazywałby surogacji.
Instytut współpracuje również ze Specjalną Sprawozdawczynią ONZ ds. przemocy wobec kobiet i dziewcząt Reem Alsalem. Ordo Iuris uczestniczyło w konsultacjach eksperckich dotyczących jej raportów na temat surogacji i przemocy wobec matek. Stanowisko Instytutu zostało przywołane w raporcie Alsalem dotyczącym przemocy wobec matek, przedstawionym Radzie Praw Człowieka ONZ w lipcu 2026 r.
3 czerwca Alsalem była gościem międzynarodowej konferencji naukowej „Macierzyństwo w XXI wieku”, zorganizowanej przez Ordo Iuris na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas wydarzenia przedstawiła wnioski ze swojego raportu dotyczącego surogacji i opowiedziała się za modelem abolicji tej praktyki.
25 sierpnia opublikowano również polskie tłumaczenia dwóch raportów Alsalem – dotyczącego przemocy wobec kobiet w kontekście surogacji oraz przemocy wobec matek. Przekłady przygotował Instytut Ordo Iuris.
W związku z planowaną konferencją BioTexCom Instytut uruchomił petycję skierowaną do ministra sprawiedliwości. Wzywa w niej do podjęcia działań w celu zablokowania wydarzenia. Apel jest dostępny na stronie niedlasurogacji.pl.
– Konferencja (...) nie jest neutralnym wydarzeniem informacyjnym, lecz akcją promocyjną komercyjnego biznesu reprodukcyjnego – oceniła Julia Książek z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. Jej zdaniem komercyjna surogacja wiąże się z wyzyskiem ekonomicznym kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji oraz naruszeniem praw dziecka do tożsamości i więzi z kobietą, która je urodziła.
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