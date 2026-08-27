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Nowy dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II

Nowy dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II  
Henryk Przondziono/GN Jan Paweł II

Ks. Michał Grzesiak, kapłan archidiecezji krakowskiej i historyk, został nowym dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Zastąpił na tym stanowisku ks. dr. Mirosława Cichonia. Zmiana nastąpiła 25 sierpnia, w przeddzień dwudniowego posiedzenia zarządu Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II.

Przekazanie obowiązków odbyło się 25 sierpnia w siedzibie Ośrodka przy Via Cassia 1200. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący Fundacji ks. prał. Paweł Ptasznik, jej administrator ks. prał. Dariusz Giers, członkowie komisji rewizyjnej oraz rzecznik Fundacji ks. Tomasz Podlewski.

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II jest jedną z instytucji Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II oraz jednym z najstarszych i największych ośrodków naukowych poświęconych pontyfikatowi papieża Polaka. Został powołany dekretem papieskim 16 października 1981 r. Jego zadaniem jest dokumentowanie, popularyzowanie i rozwijanie nauczania oraz dziedzictwa Jana Pawła II.

Ośrodek tworzą archiwum, biblioteka i muzeum. W archiwum przechowywane są m.in. pisma Karola Wojtyły z okresu biskupiego i papieskiego, a także materiały fotograficzne i audiowizualne. Biblioteka posiada ponad 30 tys. woluminów, natomiast muzeum około 20 tys. eksponatów – darów ofiarowanych Janowi Pawłowi II podczas audiencji, pielgrzymek i spotkań.

W ciągu blisko 45 lat działalności Ośrodek przygotował prawie 50 publikacji książkowych, a także liczne artykuły naukowe i popularyzatorskie. Organizował konferencje, spotkania i wystawy w wielu krajach. Współpracuje również z Papieskim Uniwersytetem św. Tomasza z Akwinu (Angelicum), gdzie prowadzone są studia „JP2 Studies”.

Ks. Michał Grzesiak urodził się 5 czerwca 1995 r. w Krakowie. Jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Formację seminaryjną odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej, studiując równocześnie teologię i filozofię. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2024 r. z rąk abp. Marka Jędraszewskiego. Był wikariuszem parafii św. Floriana w Krakowie, a obecnie kontynuuje w Rzymie studia specjalistyczne z historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża.

Jego zainteresowania naukowe obejmują dzieje Kościoła w XX wieku, szczególnie w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, a także historię kultu maryjnego, heraldykę kościelną, witrażownictwo i drewnianą architekturę sakralną.

Nowy dyrektor podkreślił, że z Ośrodkiem związany jest od dzieciństwa. W 2005 r., jako dziesięciolatek, odwiedził Rzym wraz z rodzicami, a później rozwijał zainteresowanie dziedzictwem Karola Wojtyły poprzez konkursy papieskie, lekturę książek i oglądanie dokumentów.

„Dzisiaj, jako kapłan i historyk, mogę włączyć się w tę sztafetę pamięci, na którą składają się ponad cztery dekady istnienia Ośrodka” – powiedział ks. Grzesiak.

Zapowiedział, że chciałby, aby placówka pozostała otwartym i gościnnym miejscem dla badaczy i pielgrzymów, a współpraca z instytucjami zajmującymi się dziedzictwem św. Jana Pawła II prowadziła do nowych projektów naukowych i publikacji. Zwrócił również uwagę na potencjał zgromadzonych w Ośrodku zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych.

Ks. dr Mirosław Cichoń, dotychczasowy dyrektor Ośrodka, obejmie odpowiedzialność za duszpasterstwo postakademickie archidiecezji krakowskiej przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie.

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dodane 27.08.2026 07:13

TAGI| OŚRODEK DOKUMENTACJI I STUDIUM PONTYFIKATU JANA PAWŁA II W RZYMIE

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