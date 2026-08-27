Sąd Rejonowy w Jerozolimie uniewinnił Yonę Schreibera, osadnika z Zachodniego Brzegu, który w kwietniu b.r. zaatakował francuską zakonnicę w pobliżu Góry Syjon. Sąd uznał, że w chwili napaści mężczyzna znajdował się w stanie psychozy i nie może ponosić odpowiedzialności karnej – poinformowały izraelskie media.
Sędzia Ophir Tischler oparł orzeczenie na opinii psychiatrycznej, według której Schreiber cierpi na schizofrenię, a podczas ataku przechodził epizod psychotyczny. Jednocześnie sąd nakazał umieszczenie go w placówce psychiatrycznej na okres do sześciu lat. Mężczyzna może zostać zwolniony wcześniej, jeśli rada psychiatryczna uzna, że jego stan zdrowia uległ poprawie.
Do napaści doszło 28 kwietnia w pobliżu Grobu Króla Dawida, niedaleko Opactwa Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Schreiber popchnął katolicką zakonnicę na ziemię, a następnie kopnął ją w głowę. W kwietniu został aresztowany i oskarżony o napaść oraz wrogość wobec grupy wyznaniowej.
Nagrania przedstawiające atak rozpowszechniły się w mediach społecznościowych i wywołały oburzenie. Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło wówczas napaść, podkreślając zobowiązanie Izraela do ochrony wolności religijnej i bezpieczeństwa wszystkich wspólnot wyznaniowych.
W ekspertyzie psychiatrycznej zaznaczono, że nie ma rozstrzygających dowodów wskazujących, w jaki sposób zaburzenia psychiczne Schreibera doprowadziły do ataku, stwierdzono jednak, że jego choroba miała wpływ na jego działania.
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