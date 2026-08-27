Kard. Ryś: Sługa to jest ktoś czuwający  

Sługa to jest ktoś czuwający, kto potrafi się skupić na tym momencie i to w taki sposób, żeby ten moment mógł pożywić innych - wskazał metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś w homilii podczas Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II, jak relacjonuje Vatican News.

Na początku homilii podczas Mszy św. koncelebrowanej przez ok. 60 kapłanów, kard. Ryś nawiązał do pytania Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność?” (Mt 24, 45). Hierarcha zaznaczył, że jest to pytanie zadane każdemu z nas. „Jezus stawia to pytanie i patrzy, kto się zgłosi - mówił kaznodzieja. - Znaczy: kto się w takiej wizji życia odnajdzie. I to jest wizja bardzo konkretna”.

Kard. Ryś podkreślił, że słowa Jezusa są zachętą do życia dla innych, a nie skupiania się cały czas tylko na sobie. Wskazał na kościół luterański w Krakowie, na którym widnieje napis wyryty w kamieniu: „Frustra vivit qui nemini prodest” (Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma nikt żadnego pożytku). „Chcę żyć dla innych. To jest pierwsze” - podkreślił kardynał.

Metropolita krakowski wskazał również na naszą relację do innych. „Nosimy w sobie kapłaństwo służebne. To jest właśnie tekst o kapłaństwie służebnym, że mogę być niewolnikiem na służbie rodziny Pana. Wy jesteście rodziną, my też, ale to opisuje relacje - mówił kardynał. - Chcesz żyć dla innych, ale w postawie tego, kto jest niewolnikiem wobec ludzi, o których wiesz, że noszą w sobie niesłychaną godność, bo należą do Bożej rodziny. Wiesz, komu służysz”.

Kard. Grzegorz Ryś zaznaczył, że właściwą postawą niewolnika Chrystusa, który służy, jest czujność tu i teraz. „Ten jest niewolnikiem czuwającym, kto nie traci momentu, w którym żyje wraz z innymi” - podkreślił.

„Jak jesteście czuwający, to nie przepuścicie z tej Eucharystii niczego. Będziecie na niej skupieni. A potem będzie na przykład śniadanie i trzeba się na nim skupić, bo można na przykład komuś posłużyć przy stole” - wskazał metropolita krakowski.

Na zakończenie wskazał, że „sługa to jest ktoś czuwający, kto potrafi się skupić na tym momencie i to w taki sposób, żeby ten moment mógł pożywić innych”.

Artur Hanula