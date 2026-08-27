Papież przyjął najbogatszego człowieka Europy  

Papież Leon XIV przyjął w swojej letniej rezydencji w Castel Gandolfo francuskiego biznesmena Bernarda Arnault. Multimiliarder i szef paryskiego koncernu dóbr luksusowych LVMH opublikował na Facebooku zdjęcia ze spotkania: pokazują go z rodziną i rozmawiającego z papieżem.

Spotkanie odbyło się 25 sierpnia we wtorek, a więc w cotygodniowym dniu odpoczynku papieża; ten dzień Leon XIV zazwyczaj spędza w Castel Gandolfo.

Arnault przyznał we wpisie na Facebooku, że był „wzruszony i szczęśliwy” z przyjęcia przez papieża przed jego podróżą do Francji. Leon XIV odwiedzi ojczyznę Arnaulta w dniach 25-28 września i m.in. będzie się również modlił w katedrze Notre-Dame w Paryżu. Po pożarze katedry, najbogatszy człowiek Europy przekazał 200 milionów euro na jej odbudowę.

77-letni najbogatszy Europejczyk jest szefem paryskiego francuskiego koncernu dóbr luksusowych LVMH. Firma powstała prawie 40 lat temu w wyniku fuzji Louis Vuitton i Moët Hennessy. Obecnie w skład grupy wchodzą między innymi marki modowe i perfumeryjne Christian Dior, Fendi i Guerlain, a także marki szampanów Dom Pérignon i Veuve Clicquot.