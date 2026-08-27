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W sneakersach i bejsbolówce: Leon XIV zostaje papieżem mody

W sneakersach i bejsbolówce: Leon XIV zostaje papieżem mody  
PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Papież Leon XIV należy do najlepiej ubranych ludzi na świecie. Tak przynajmniej uważa amerykański magazyn „Vanity Fair”, który 25 sierpnia opublikował swoją listę na rok 2026. W kategorii „najbardziej ekscentrycznych i innowacyjnych entuzjastów mody” Leon XIV plasuje się obok filmowca Spike’a Lee i piosenkarki Björk.

„Vanity Fair” potwierdza poczucie swobodnego stylu papieża. Wyjaśniając „opinię modnego” redakcja podkreśliła, że „Leon zachował swoje poczucie ironicznej nonszalancji i czasami nosi czapki bejsbolówki”.

Jednak „najbardziej zapamiętany wygląd” głowy Kościoła pochodzi z czasów sprzed jego pontyfikatu: „Jeszcze przed swoim pontyfikatem Leon, znany wcześniej jako ojciec Bob, wyniósł swoje proste, kremowe szaty kapłańskie na niebiańskie wyżyny, zestawiając je z butami Nike”.

Leon XIV nie po raz pierwszy wywołuje poruszenie w świecie mody: za jedną z najbardziej stylowych osobowości roku 2025 uznały go zarówno „Vogue”, jak i „New York Times”, który napisał, że pierwszy amerykański papież „na zawsze zmienił wizerunek papiestwa”. Szczególną uwagę przykuło pokazanie się Leona XIV w bejsbolówce drużyny Chicago White Sox, założonej do białej sutanny.

Papież Leon XIV na liście stu najbardziej wpływowych osób magazynu „Time”

KAI DODANE 18.04.2026

Papież Leon XIV na liście stu najbardziej wpływowych osób magazynu „Time”

Papież Leon XIV znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata magazynu „Time”. Wybór Amerykanina na papieża był „punktem zwrotnym w historii Kościoła rzymskokatolickiego”, napisał legendarny hollywoodzki reżyser Martin Scorsese w okolicznościowym artykule. Przyznał, że ze strony nowej głowy Kościoła oczekuje świeżych impulsów, w tym również większego udziału świeckich w kierowaniu Kościołem.  »

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dodane 27.08.2026 13:25

TAGI| LEON XIV

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