Informacje o skutkach niszczycielskich powodzi w Nepalu są „fragmentaryczne”, sytuacja kryzysowa trwa, a dokładne dane nie są znane, chociaż lokalne źródła podają liczbę 165 ofiar śmiertelnych i ponad 1300 zaginionych, informuje Caritas Nepal.
Jej przedstawiciele docierają do terenów dotkniętych powodzią za pośrednictwem swojego zespołu reagowania kryzysowego, ale wiele obszarów jest „wciąż trudno dostępnych”, z wyjątkiem dystryktu Nuwakot. Zapewniają, że Caritas Nepal, jak zawsze, działa „bez względu na religię, narodowość, płeć czy status społeczno-ekonomiczny, ze szczególnym uwzględnieniem osób najsłabszych, ubogich i zmarginalizowanych”.
Organizacja przygotowuje się również do zapewnienia wsparcia żywnościowego społecznościom zamieszkującym obszary górskie, organizując kuchnie społecznościowe na około 15 dni oraz dystrybuując koce i materiały ochronne. „Jest jeszcze za wcześnie, aby określić pilne priorytety operacyjne: w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb ludności Caritas będzie działać we współpracy z rządem i organizacjami pozarządowymi w kraju oraz z Caritas Internationalis” – zaznaczają jej przedstawiciele.
Jak już informowaliśmy Leon XIV wyraził współczucie rodzinom ofiar gwałtownych powodzi w Nepalu oraz zapewnił o swojej duchowej bliskości z osobami dotkniętymi tragedią. Telegram kondolencyjny, podpisany przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina, został opublikowany 27 sierpnia. Papież „z głębokim smutkiem” przyjął wiadomość o ofiarach śmiertelnych i zniszczeniach spowodowanych przez powodzie. Polecił dusze zmarłych miłosierdziu Bożemu oraz przekazał wyrazy współczucia ich rodzinom. Zapewnił także o modlitwie za służby ratownicze uczestniczące w trwających akcjach ratunkowych, prosząc dla nich o Bożą pomoc i ochronę.
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