Trzy osoby zatrzymane ws. oszustwa przy pomocy powodziowej  

Po działaniach CBA i zarzutach postawionych przez prokuraturę europejską, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód aresztował trzy osoby zatrzymane ws. pomocy powodziowej - poinformował w piątek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

W środę - na polecenie prokuratury europejskiej - funkcjonariusze CBA zatrzymali na Dolnym Śląsku sześć osób - przedstawicieli trzech firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

CBA poinformowało w czwartek, że sześć osób usłyszało zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek.

W piątek rano Dobrzyński przekazał, że "po działaniach CBA i zarzutach postawionych przez Prokuraturę Europejską, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód aresztował trzy zatrzymane do tej sprawy osoby". "Ciąg dalszy nastąpi" - zapowiedział na platformie X.

29 kwietnia CBA rozpoczęło kontrolę procedur przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią w 2024 r. Przeanalizowano 900 wniosków, ponad 50 wniosków o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej prawie 50 mln zł "poddano pogłębionej weryfikacji".

Jak podało CBA, przedstawiciele trzech firm od grudnia 2024 r. do listopada 2025 r. złożyli wnioski o odszkodowanie w sprawie strat poniesionych podczas powodzi we wrześniu 2024 r. "Przedłożona przez przedsiębiorców dokumentacja zawierała fikcyjne dane, ponieważ powódź nigdy nie dotarła do siedzib tych firm. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wypłaciła wnioskodawcom co najmniej 900 000 euro w formie pożyczek, w tym ze środków krajowych i unijnych" - informowało CBA.