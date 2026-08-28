info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Rosja: Autobiografia papieża Franciszka ocenzurowana
rss newsletter facebook twitter

Rosja: Autobiografia papieża Franciszka ocenzurowana

Papież Franciszek  
Roman Koszowski /Foto Gość Papież Franciszek

Nakładem rosyjskiego wydawnictwa Alpina została wydana w języku rosyjskim autobiografia papieża Franciszka „Nadzieja”. Jednak niektóre fragmenty zostały ocenzurowane, o czym informuje Służba Informacyjna Kościołów Wschodnich (NÖK) w swoim najnowszym wydaniu.

Według NÖK, jest to widoczne na zdjęciach poglądowych z rosyjskiej księgarni, gdzie fragmenty stron 242 i 243 są zaciemnione. Te fragmenty zacytowała po rosyjsku prawosławna teolog Natallia Wasiljewicz na platformie Telegram. Jeden z nich dotyczy deklaracji „Fiducia supplicans” i podejścia Kościoła do osób rozwiedzionych, homoseksualnych i transpłciowych. Papież podkreślił tam, że Kościół jest otwarty dla wszystkich.

Kolejny ocenzurowany fragment w wersji elektronicznej książki Wasiljewicz odkryła w rozdziale o pokoju, gdzie Franciszek opisał początek pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, która przyniosła wojnę „sercu Europy” oraz „realne niebezpieczeństwo” użycia broni jądrowej, „której posiadanie samo w sobie należy uznać za niemoralne”.

Franciszek opisał, jak następnego dnia po inwazji odwiedził ambasadora Rosji przy Stolicy Apostolskiej i błagał o zaprzestanie bombardowań, co było bezprecedensowym posunięciem. Ubolewał również nad cierpieniem narodu ukraińskiego, który już za czasów Stalina był poddawany prześladowaniom i sztucznie wywołaną klęską głodu (Hołodomor), która pochłonęła miliony osób. Przedstawił również wysiłki Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju, w tym podróże kilku kardynałów, propozycje mediacji i pomoc w wymianie jeńców.

Podkreślił, że każdy dzień zbrojnej przemocy to „dzień klęski, bezsensownego cierpienia, za które ktoś ponosi odpowiedzialność”. Interesy imperialne nie mogą górować nad życiem setek tysięcy ludzi, napisał papież Franciszek. Miasta Kijów, Charków, Mariupol, Izium i Bucza nazwał „miastami męczenników” i „symbolami potwornego okrucieństwa”.

„Miej nadzieję” – autobiografia papieża Franciszka wydana w 80 krajach

KAI DODANE 13.01.2025 AKTUALIZACJA 14.01.2025

„Miej nadzieję” – autobiografia papieża Franciszka wydana w 80 krajach

Patrząc wstecz, Franciszek opisuje swoje życie jako „podróż nadziei”. We wtorek autobiografia papieża zatytułowana „Spera”, co tłumaczy się jako „Miej nadzieję”, zostanie opublikowana jednocześnie w 80 krajach. »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 28.08.2026 16:17

TAGI| PAPIEŻ FRANCISZEK, ROSJA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Franciszka wspominają dzieci, ubodzy, więźniowie, bezdomni, rabin Skorka | "Papież Franciszek rozwiązywał wiele problemów przed Najświętszym Sakramentem, który był dla niego jak słońce – nabierał koloru Boga" | Lekarz papieża: Chciał umrzeć w domu | Franciszek był świadomy zbliżającej się śmierci. "To będzie moje ostatnie pozdrowienie" | Jeden z ostatnich tekstów Franciszka: Śmierć początkiem nowego | Kard. Krajewski: Pożegnanie, którego nie można w żaden sposób wyreżyserować | Msza św. w intencji zmarłego Papieża Franciszka | Franciszek: Zmartwychwstały Chrystus otwiera nasze życie na nadzieję | Papież zachęca do modlitwy o radość kapłanów | Franciszek: Bóg zawsze pozostawia otwarte drzwi
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Obdarowani

Katarzyna Solecka

Obdarowani

Tamten mężczyzna na ulicy. Idzie dumny, choć być może świadomy naszych ukradkowych spojrzeń.

Koniec końców

ks. Leszek Smoliński

Koniec końców

„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.

U dziadków…

Maria Sołowiej

U dziadków…

Oj, zabrzmiało niepoprawnie, jakoś tak patriarchalnie. Powinno chyba być u babci i dziadka. U babci i dziadka bywają czasem wnuki.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Strzelanina w Kijowie. "Konflikt między SBU a HUR wynika z walki o kontrolę nad służbami"

Strzelanina w Kijowie. "Konflikt między SBU a HUR wynika z walki o kontrolę nad służbami"

Konflikt między Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) a wywiadem wojskowym HUR wynika z walki o wpływy i kontrolę nad ukraińskimi służbami specjalnymi - ocenił w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Radia NV płk Roman Czerwinski, były oficer SBU.

Szpital przemienia. Prof. Jakub Pawlikowski o opiece duchowej nad pacjentem

Szpital przemienia. Prof. Jakub Pawlikowski o opiece duchowej nad pacjentem

Opieka duchowa nad pacjentem musi dziś oznaczać coś znacznie szerszego czy głębszego aniżeli jedynie posługa duszpasterska - podkreśla w rozmowie z KAI prof. Jakub Pawlikowski.

Bp Szkudło w Lourdes: Choroba nie jest wyrokiem

Bp Szkudło w Lourdes: Choroba nie jest wyrokiem

- Prawdziwa doskonałość nie polega na nienagannym zdrowiu ciała, lecz na doskonałej miłości” – mówił katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło podczas Mszy św. w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lourdes. Eucharystię sprawowano w ramach VI Archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. W pielgrzymce pod hasłem „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” uczestniczy blisko 190 osób, w tym 27 osób z niepełnosprawnością ruchową.

OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra

OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra

Firma OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra. Według zapowiedzi model ten działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja.

Archidiecezja poznańska: Eksmisje prowadzone są na rzecz spółki JHM, a nie Kościoła

Archidiecezja poznańska: Eksmisje prowadzone są na rzecz spółki JHM, a nie Kościoła

Głośna sprawa Osiedla Maltańskiego

O. Serhii Kippa

Papież mianował nowego biskupa dla Kijowa. Formował się w Polsce

O. Serhii Kippa, prowincjał kapucynów na Ukrainie, został biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 47-letni duchowny przygotowywał się do kapłaństwa w seminariach zakonnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.

Z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Macieja Berka

Z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Macieja Berka

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Berek został wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister pokonał w głosowaniu zgłoszonego przez PiS prof. Artura Kotowskiego stosunkiem 226 do 184 głosów.

Niemiecka sieć energetyczna na celowniku. Seria aktów sabotażu

Niemiecka sieć energetyczna na celowniku. Seria aktów sabotażu

Podejrzane urządzenia, celowo wywołane zwarcia i list z przyznaniem się do winy – niemieckie służby badają serię incydentów przy stacjach elektroenergetycznych. Policja sprawdza zarówno trop lewicowego ekstremizmu, jak i możliwość działania obcego państwa.

Areszty w sprawie Zondacrypto. W tle miliony i tajemnicze zaginięcie

Areszty w sprawie Zondacrypto. W tle miliony i tajemnicze zaginięcie

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trojga podejrzanych o udział w grupie przestępczej, przejęcie wielomilionowego majątku i pranie pieniędzy. Śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto jest połączone ze sprawą zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka.

Mozart powrócił do Watykanu. Muzyczny most ponad wiekami

Mozart powrócił do Watykanu. Muzyczny most ponad wiekami

Leon XIV wziął do rąk oryginalne skrzypce, na których Mozart grał w okresie wiedeńskim. Instrumenty kompozytora zabrzmiały później w Radiu Watykańskim podczas koncertu młodych muzyków z Salzburga – ponad 250 lat po wizycie czternastoletniego geniusza w Rzymie.

Nocny atak dronów na Soczi. Płonął rosyjski terminal naftowy

Nocny atak dronów na Soczi. Płonął rosyjski terminal naftowy

Ukraińskie drony zaatakowały port w Soczi i terminal naftowy w pobliskim Siriusie – podały Reuters i Interfax. Po nalocie wybuchł pożar, a do jednej z eksplozji miało dojść w pobliżu stanowisk rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

Nie żyje Witold Płóciennik. Tragiczny finał poszukiwań operatora

Nie żyje Witold Płóciennik. Tragiczny finał poszukiwań operatora

W lesie na obrzeżach Lubniewic odnaleziono ciało poszukiwanego od kilku dni Witolda Płóciennika. Okoliczności śmierci 56-letniego operatora filmowego i przewodniczącego Związku Zawodowego Filmowców ma wyjaśnić sekcja zwłok.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.09.2026
« » Wrzesień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
26°C Piątek
wieczór
25°C Sobota
noc
20°C Sobota
rano
20°C Sobota
dzień
wiecej »
 