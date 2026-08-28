Rosja: Autobiografia papieża Franciszka ocenzurowana

Nakładem rosyjskiego wydawnictwa Alpina została wydana w języku rosyjskim autobiografia papieża Franciszka „Nadzieja”. Jednak niektóre fragmenty zostały ocenzurowane, o czym informuje Służba Informacyjna Kościołów Wschodnich (NÖK) w swoim najnowszym wydaniu.
Według NÖK, jest to widoczne na zdjęciach poglądowych z rosyjskiej księgarni, gdzie fragmenty stron 242 i 243 są zaciemnione. Te fragmenty zacytowała po rosyjsku prawosławna teolog Natallia Wasiljewicz na platformie Telegram. Jeden z nich dotyczy deklaracji „Fiducia supplicans” i podejścia Kościoła do osób rozwiedzionych, homoseksualnych i transpłciowych. Papież podkreślił tam, że Kościół jest otwarty dla wszystkich.
Kolejny ocenzurowany fragment w wersji elektronicznej książki Wasiljewicz odkryła w rozdziale o pokoju, gdzie Franciszek opisał początek pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, która przyniosła wojnę „sercu Europy” oraz „realne niebezpieczeństwo” użycia broni jądrowej, „której posiadanie samo w sobie należy uznać za niemoralne”.
Franciszek opisał, jak następnego dnia po inwazji odwiedził ambasadora Rosji przy Stolicy Apostolskiej i błagał o zaprzestanie bombardowań, co było bezprecedensowym posunięciem. Ubolewał również nad cierpieniem narodu ukraińskiego, który już za czasów Stalina był poddawany prześladowaniom i sztucznie wywołaną klęską głodu (Hołodomor), która pochłonęła miliony osób. Przedstawił również wysiłki Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju, w tym podróże kilku kardynałów, propozycje mediacji i pomoc w wymianie jeńców.
Podkreślił, że każdy dzień zbrojnej przemocy to „dzień klęski, bezsensownego cierpienia, za które ktoś ponosi odpowiedzialność”. Interesy imperialne nie mogą górować nad życiem setek tysięcy ludzi, napisał papież Franciszek. Miasta Kijów, Charków, Mariupol, Izium i Bucza nazwał „miastami męczenników” i „symbolami potwornego okrucieństwa”.
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