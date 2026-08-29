Katowicki sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Radosława P. - poinformowała PAP w sobotę rano rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak.
Radosław P. został zatrzymany w czwartek w Warszawie. Tego samego dnia w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. Po przesłuchaniu podejrzanego, które było kontynuowane w piątek, prokuratura poinformowała o skierowaniu wniosku o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące.
Decyzję z katowickiego sądu o areszcie przekazała PAP prok. Anna Adamiak.
Szef PKOl został doprowadzony do sądu w piątek wieczorem, posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do piątej rano. Jak wynika z relacji jednego z pracowników sądu, po jego zakończeniu Radosław P. został wyprowadzony przez policję tylnym wyjściem i wywieziony samochodem.
Kilka godzin wcześniej, kiedy szef PKOl był wprowadzany do gmachu sądu, czekającym na miejscu dziennikarzom przez chwilę udało się z nim porozmawiać. Oświadczył, że czuje się niewinny. Pytany o przesłuchanie w prokuraturze, odpowiedział, że udzielił wszystkich, szczegółowych informacji, a ostatnie godziny to "nic sympatycznego". - Straciłem 200 tys. euro, zapłaciłem za zegarek, do czego mam się przyznawać? - pytał. Twierdzi też, że nieprawdą jest twierdzenie prokuratury, jakoby odzyskał pieniądze z Zondacrypto. Zapewnił, że w późniejszym czasie udzieli bardziej szczegółowych informacji. - Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy - powiedział P. wprowadzany do sądu.
Później na miejscu pojawił się adwokat podejrzanego. Nie chciał odpowiadać na pytania, zapewniał, że udzieli informacji po posiedzeniu. Wbrew tej zapowiedzi nie wyszedł do dziennikarzy. Rozmawiać z mediami nie chcieli także inni uczestnicy posiedzenia, którzy po piątej opuścili sąd.
Radosławowi P. przedstawiono zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o przestępstwa z art. art. 230 par. 1 i 302 par. k.k.
Według prokuratury szef PKOl w 2025 r. powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), które miały wynikać ze znajomości z b. premierem, i w zamian za uzyskaną korzyść majątkową - zegarek o wartości blisko 170 tys. zł - podjął się załatwienia sprawy dla szefa Zondacrypto Przemysława Krala. Chodziło o postępowanie UOKiK dotyczące tej giełdy kryptowalut.
Drugie zarzucane szefowi PKOl przestępstwo dotyczy zaspokajania wierzycieli kosztem innych wierzycieli. Według PK Radosław P. nakłaniał członka zarządu spółki BB Trade Estonia OU (operatora serwisu zondacrypto.com) do wypłaty z tej giełdy środków - 195 tys. zł i 100 tys. euro. Miało to miejsce w kwietniu br., kiedy stało się głośno o problemach z wypłacalnością Zondacrypto.
Postępowanie ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
Na początku sierpnia br. śledztwo ws. Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka - założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 r. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.
Zondacrypto od października 2025 r. była sponsorem generalnym PKOl. W kwietniu 2026 r. Radosław P. poinformował, że jeśli do końca miesiąca nie wpłynie kolejna transza środków, komitet zerwie umowę sponsorską. 30 kwietnia podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie.
Tamten mężczyzna na ulicy. Idzie dumny, choć być może świadomy naszych ukradkowych spojrzeń.
„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.
Konflikt między Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) a wywiadem wojskowym HUR wynika z walki o wpływy i kontrolę nad ukraińskimi służbami specjalnymi - ocenił w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Radia NV płk Roman Czerwinski, były oficer SBU.
Opieka duchowa nad pacjentem musi dziś oznaczać coś znacznie szerszego czy głębszego aniżeli jedynie posługa duszpasterska - podkreśla w rozmowie z KAI prof. Jakub Pawlikowski.
- Prawdziwa doskonałość nie polega na nienagannym zdrowiu ciała, lecz na doskonałej miłości” – mówił katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło podczas Mszy św. w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lourdes. Eucharystię sprawowano w ramach VI Archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. W pielgrzymce pod hasłem „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” uczestniczy blisko 190 osób, w tym 27 osób z niepełnosprawnością ruchową.
Firma OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra. Według zapowiedzi model ten działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja.
Głośna sprawa Osiedla Maltańskiego
O. Serhii Kippa, prowincjał kapucynów na Ukrainie, został biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 47-letni duchowny przygotowywał się do kapłaństwa w seminariach zakonnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
Kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Berek został wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister pokonał w głosowaniu zgłoszonego przez PiS prof. Artura Kotowskiego stosunkiem 226 do 184 głosów.
Podejrzane urządzenia, celowo wywołane zwarcia i list z przyznaniem się do winy – niemieckie służby badają serię incydentów przy stacjach elektroenergetycznych. Policja sprawdza zarówno trop lewicowego ekstremizmu, jak i możliwość działania obcego państwa.
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trojga podejrzanych o udział w grupie przestępczej, przejęcie wielomilionowego majątku i pranie pieniędzy. Śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto jest połączone ze sprawą zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka.
Leon XIV wziął do rąk oryginalne skrzypce, na których Mozart grał w okresie wiedeńskim. Instrumenty kompozytora zabrzmiały później w Radiu Watykańskim podczas koncertu młodych muzyków z Salzburga – ponad 250 lat po wizycie czternastoletniego geniusza w Rzymie.
Ukraińskie drony zaatakowały port w Soczi i terminal naftowy w pobliskim Siriusie – podały Reuters i Interfax. Po nalocie wybuchł pożar, a do jednej z eksplozji miało dojść w pobliżu stanowisk rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.