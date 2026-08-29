29 sierpnia 2025 roku papież Leon XIV mianował bp. Andrzeja Przybylskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej, arcybiskupem metropolitą katowickim.
Pierwszy rok posługi w Katowicach był dla abp. Przybylskiego czasem intensywnego poznawania archidiecezji. Odwiedzał parafie, sanktuaria i wspólnoty, spotykał się z kapłanami, osobami konsekrowanymi, rodzinami, młodzieżą i przedstawicielami różnych środowisk. Towarzyszył wiernym podczas najważniejszych uroczystości i wydarzeń diecezjalnych, zwłaszcza podczas pielgrzymek stanowych w Piekarach Śląskich i na Jasną Górę.
29 czerwca 2026 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, abp Andrzej Przybylski przyjął paliusz z rąk papieża Leona XIV podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Dzień później udał się do Asyżu, gdzie zawierzył archidiecezję katowicką oraz metropolię górnośląską opiece św. Franciszka. Było to nawiązanie do przeżywanego obecnie Roku św. Franciszka oraz do dnia ingresu do katowickiej katedry, który odbył się 4 października 2025 roku w liturgiczne wspomnienie świętego.
W czerwcu 2026 roku, podczas 401. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, abp Andrzej Przybylski został powołany do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski..
Abp Andrzej Przybylski urodził się w 1964 roku w Łowiczu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku w Częstochowie. W 2017 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej. Jego dewizą biskupią są słowa „In Christo” – „W Chrystusie”.
Księże Arcybiskupie, z okazji pierwszej rocznicy nominacji do Katowic życzymy wielu łask Bożych, siły i mądrości w pasterskiej posłudze oraz radości z każdego spotkania z wiernymi. Niech Chrystus – zgodnie z biskupią dewizą „In Christo” – prowadzi Księdza Arcybiskupa i umacnia w służbie Kościołowi.
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- Prawdziwa doskonałość nie polega na nienagannym zdrowiu ciała, lecz na doskonałej miłości” – mówił katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło podczas Mszy św. w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lourdes. Eucharystię sprawowano w ramach VI Archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. W pielgrzymce pod hasłem „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” uczestniczy blisko 190 osób, w tym 27 osób z niepełnosprawnością ruchową.
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