Abp Galbas: Powiedzenie na głos "nie wolno" jest także misją Kościoła  

Powiedzenie na głos "nie wolno" jest także misją Kościoła - mówił w sobotę do nauczycieli religii metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Dodał, że młodzi ludzie odchodzą od Kościoła także dlatego, że jego nauka jest przez niektórych przedstawiana niejasno, że jest "jak rozbełtany kisiel".
W sobotę w Świątyni Opatrzności Bożej odbyła się odprawa katechetyczna dla nauczycieli religii archidiecezji warszawskiej. Spotkanie poprzedziła msza św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa.
W homilii hierarcha przypomniał, że doroczne spotkanie przed nowym rokiem szkolnym i katechetycznym wypada we wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela, który "został skazany na śmierć z powodu powiedzenia prawdy".
- Czy jako katecheta jesteś gotów ponieść konsekwencje z tego powodu, że opowiesz się za prawdą Ewangelii? Czy gdy jesteś świadkiem czegoś, co jest dla ciebie nieakceptowalne, co jest niezgodne z twoimi zasadami, z wyznawaną wiarą, z twoim sumieniem, umiesz powiedzieć na głos: nie wolno! To jest nie w porządku! To jest złe! Czy raczej milczysz w obawie, że coś stracisz: stołek, przyjaciół, kasę, możliwość bywania na salonach? - pytał abp Galbas.
Według hierarchy powiedzenie na głos "nie wolno" jest także misją Kościoła. Zaznaczył, że jedną z rzeczy, których Kościół powinien bronić, jest obrona ludzkiego życia.
- Życia ludzkiego nie wolno niszczyć, lecz trzeba je otoczyć troską. (...) Każdy człowiek jest ważny i każdy ma swoją godność, której nie wolno nikomu deptać - mówił.
Zdaniem abp. Galbasa nie wolno także "każdego, nawet trwałego związku między ludźmi nazywać małżeństwem, nawet jeśli ci ludzie mówią, że się kochają".
Metropolita warszawski odniósł się do medialnych doniesień, że ukraińska klinika leczenia niepłodności BioTexCom organizuje w Warszawie konferencję na temat swoich usług, wśród których jest m.in. macierzyństwo zastępcze, czyli surogacja. W jego opinii "odpowiednim kontekstem dla przyjęcia nowego życia jest relacja małżeńska, a nie uciekanie się do surogacji, gdyż następuje tam rozdzielenie więzi rodzicielskich, a to jest dehumanizujące, ponieważ uznaje dziecko za towar". Według abp. Galbasa w sytuacji, w której małżonkowie nie mogą począć dziecka, "są zaproszeni do rozważenia szlachetnej decyzji o adopcji, a nie o surogacji".
- Takich problemów jest dziś więcej. Problemów, wobec których Kościół odważnie musi mówić: nie wolno. Z powodu wierności Ewangelii Kościół często był i jest także dzisiaj uważany za nienormalny i jest atakowany. Gdyby dołączył do chóru tych, co mówią: wszystko wolno, od razu zmieniłaby się jego prasa - zastrzegł.
Dodał, że młodzi ludzie odchodzą od Kościoła także dlatego, że jego nauka jest przez niektórych przedstawiana "niejasno, że jest niczym mydliny, jak rozbełtany kisiel i nic się nie różni od tego, co oferują na innych światowych straganach".
Przyznał, że autorytet Kościoła osłabia także wszelkie zło spowodowane przez ludzi Kościoła. - Szybko pojawia się zarzut pod adresem całej wspólnoty: nie wolno wam mówić, czego nam nie wolno, skoro wy robicie często gorsze od nas rzeczy (...). Ale to - paradoksalnie - jest też wezwanie dla nas do większej wierności wobec Chrystusa - stwierdził.
Zdaniem abp. Galbasa najskuteczniejszym narzędziem ewangelizacji jest dzisiaj świadectwo, które "najskuteczniejsze jest wówczas, gdy nie wiesz, że je składasz".
- Składa się je życiem, codziennością, zwykłością. Nie jakimkolwiek życiem, ale takim, które jest nasączone Chrystusem, przeniknięte Jego obecnością. Ustne głoszenie jest częścią tego świadectwa, ale go nie wyczerpuje. Samo głoszenie zmęczy i wyczerpie. Świadectwo nie - ocenił.
Zwracając się do katechetów, hierarcha zaznaczył, że uczeń ma prawo rzetelnie poznawać chrześcijaństwo również wtedy, gdy przeżywa wątpliwości.
- Oceniajmy jego wiedzę, umiejętności i pracę zgodnie z zasadami oceniania, a nie poziom jego osobistej wiary czy intensywność praktyk religijnych. Nie mamy narzędzia do wystawiania ocen z czyjejś relacji z Bogiem - przestrzegał.
Według metropolity warszawskiego jednym z dzisiejszych wyzwań stojących przed katechetami jest to, że wspólny język wiary nie może być już zakładany z góry. Dodał, że w tej samej klasie siedzą uczniowie zaangażowani religijnie, obojętni, poszukujący, zbuntowani, a czasem zranieni doświadczeniami związanymi z Kościołem.
- Sam fakt chrztu nie oznacza, że każdy z nich rozumie dziś podstawowe orędzie chrześcijaństwa. Będąc dziś katechetą, nie wystarczy więc rozpocząć od tego, czego człowiek powinien przestrzegać. Trzeba cierpliwie ukazywać, kim jest ten, któremu chrześcijanin ufa. Dopiero w tym świetle przykazania stają się drogą odpowiedzi, a sakramenty przestają wyglądać jak niezrozumiałe obrzędy - zastrzegł.
Tamten mężczyzna na ulicy. Idzie dumny, choć być może świadomy naszych ukradkowych spojrzeń.
„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.
Konflikt między Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) a wywiadem wojskowym HUR wynika z walki o wpływy i kontrolę nad ukraińskimi służbami specjalnymi - ocenił w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Radia NV płk Roman Czerwinski, były oficer SBU.
Opieka duchowa nad pacjentem musi dziś oznaczać coś znacznie szerszego czy głębszego aniżeli jedynie posługa duszpasterska - podkreśla w rozmowie z KAI prof. Jakub Pawlikowski.
- Prawdziwa doskonałość nie polega na nienagannym zdrowiu ciała, lecz na doskonałej miłości” – mówił katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło podczas Mszy św. w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lourdes. Eucharystię sprawowano w ramach VI Archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. W pielgrzymce pod hasłem „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” uczestniczy blisko 190 osób, w tym 27 osób z niepełnosprawnością ruchową.
Firma OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra. Według zapowiedzi model ten działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja.
Głośna sprawa Osiedla Maltańskiego
O. Serhii Kippa, prowincjał kapucynów na Ukrainie, został biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 47-letni duchowny przygotowywał się do kapłaństwa w seminariach zakonnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
Kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Berek został wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister pokonał w głosowaniu zgłoszonego przez PiS prof. Artura Kotowskiego stosunkiem 226 do 184 głosów.
Podejrzane urządzenia, celowo wywołane zwarcia i list z przyznaniem się do winy – niemieckie służby badają serię incydentów przy stacjach elektroenergetycznych. Policja sprawdza zarówno trop lewicowego ekstremizmu, jak i możliwość działania obcego państwa.
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trojga podejrzanych o udział w grupie przestępczej, przejęcie wielomilionowego majątku i pranie pieniędzy. Śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto jest połączone ze sprawą zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka.
Leon XIV wziął do rąk oryginalne skrzypce, na których Mozart grał w okresie wiedeńskim. Instrumenty kompozytora zabrzmiały później w Radiu Watykańskim podczas koncertu młodych muzyków z Salzburga – ponad 250 lat po wizycie czternastoletniego geniusza w Rzymie.
Ukraińskie drony zaatakowały port w Soczi i terminal naftowy w pobliskim Siriusie – podały Reuters i Interfax. Po nalocie wybuchł pożar, a do jednej z eksplozji miało dojść w pobliżu stanowisk rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.