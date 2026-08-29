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Kolejny polski kapłan zmuszony do opuszczenia Białorusi

Kolejny polski kapłan zmuszony do opuszczenia Białorusi  
Marek Piekara / Foto Gość Mińsk

Biskup piński Antoni Dziemianko poinformował, że władze Białorusi nie wyraziły zgody na dalszą posługę ks. Janusza Pulita, polskiego kapłana ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, który przez 32 lata był proboszczem parafii w Różanej i Łyskowie w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim. Hierarcha zaznaczył, że diecezji pińskiej coraz trudniej zapewnić wszystkim wspólnotom regularną opiekę duszpasterską.

W parafii Trójcy  Świętej w Różanej 29 sierpnia będzie celebrowana Msza św. z udziałem kapłanów z dekanatów prużańskiego i kobryńskiego. Liturgii będzie przewodniczył bp Antoni Dziemianko.

W komunikacie skierowanym do wiernych hierarcha poinformował, że diecezja pińska nie uzyskała od władz państwowych zgody na dalszą posługę ks. Janusza Pulita. Polski kapłan przez 32 lata pełnił funkcję proboszcza w Różanej i Łyskowie.

Bp Dziemianko podkreślił, że niewielka liczba miejscowych księży oraz zmniejszająca się liczba polskich kapłanów posługujących w diecezji sprawiają, że coraz trudniej zapewnić wszystkim parafiom regularną opiekę duszpasterską na rozległym obszarze od Brześcia po Homel.

Komunikat biskupa został opublikowany 27 sierpnia, choć nosi datę 20 sierpnia. Z jego treści wynika, że diecezja zwróciła się o ponowne rozpatrzenie odmowy przedłużenia zezwolenia na posługę ks. Pulita. Ostatecznie starania te nie przyniosły rezultatu. „Wieloletni proboszcz odchodzi nie z własnej woli. To ból dla nas wszystkich. Jednak my – biskupi i księża – będziemy wam pomagać i wspierać was, trwając razem w duchu chrześcijańskiej wiary, nadziei i miłości” – napisał bp Dziemianko.

Według portalu Katolik.life ks. Pulit jest od początku 2026 r. trzecim polskim kapłanem związanym z diecezją pińską, któremu władze Białorusi odmówiły przedłużenia zezwolenia na działalność religijną.

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Ekstremizm? Nie, obowiązek!

Wyrokiem Sądu Rejonu Leninowskiego w Grodnie publikacje „Gościa Niedzielnego” zostały wpisane na „Republikańską Listę Materiałów Ekstremistycznych”. Sporządza ją i aktualizuje na podstawie decyzji sądowych Ministerstwo Informacji Białorusi. Znalazły się tam nasza strona internetowa oraz profile na Facebooku i Instagramie i kanał na YouTube. Za upowszechnianie materiałów „Gościa” na Białorusi grozi grzywna, kara aresztu lub nawet odpowiedzialność karna. »

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KAI |

dodane 29.08.2026 12:14

TAGI| BIAŁORUŚ, KOŚCIÓŁ NA BIAŁORUSI

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