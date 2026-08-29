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Papież: Nie pozwólmy, aby zło oszpeciło nasze człowieczeństwo

Papież: Nie pozwólmy, aby zło oszpeciło nasze człowieczeństwo  
PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI Procesja na jeziorze

W miasteczku Castel Gandolfo k. Rzymu, gdzie od XVII w. znajduje się letnia rezydencja papieży, Leon XIV jako pierwszy z nich wziął udział w sobotę w procesji na pokładzie łodzi na jeziorze. Przewodniczył też mszy w kościele Matki Bożej Patronki Jeziora. Wezwał: "Nie pozwólmy, aby zło oszpeciło nasze człowieczeństwo".

Była to kolejna uroczystość z udziałem Leona XIV tego lata w Castel Gandolfo, które po jego wyborze w maju 2025 roku stało się miejscem jego regularnych pobytów i uroczystości.

Kościół Matki Bożej Patronki Jeziora położony nad jeziorem Albano został konsekrowany w 1977 roku pod koniec pontyfikatu papieża Pawła VI. Świątynię tę odwiedził także Jan Paweł II.

Tradycja procesji na pokładzie łodzi narodziła się tam w latach 50. XX w. i jest stałym wydarzeniem religijnym w Castel Gandolfo. Leon XIV wziął udział w tej procesji na jeziorze jako pierwszy papież.

Wcześniej w homilii w czasie mszy Leon XIV powiedział: - Bóg pragnie, abyśmy rozsiewali wszędzie na świecie ziarna jego nieskończonej miłości, niestrudzenie i bez miary, aby dziś i zawsze ktoś mógł cieszyć się, zbierając ich owoce.

- Niestety, nie wszyscy rozumieją piękno, dobroć i konkretność tego marzenia Stwórcy. Co więcej, wielu uważa je za utopię. Nadstawianie drugiego policzka, mówią, jest dla przegranych, dawanie w obliczu odrzucenia jest naiwnością, a przebaczanie bez granic jest oznaką słabości - stwierdził papież.

Podkreślił: - Jezus pozostaje stanowczy: tylko droga miłości jest drogą życia. Nie łudźmy się. Nienawiść i przemoc nie przynoszą niczego dobrego, ale zawsze prowadzą tylko do zniszczenia i śmierci, nawet wtedy, gdy są odpowiedzią na doznane niesprawiedliwości.

- Widzimy to każdego dnia; zarówno w małych sprawach naszego życia rodzinnego, jak i na wielkiej scenie świata - dodał.

Papież zaznaczył, że świat potrzebuje życia, nadziei, pogody ducha i pokoju; w miastach, między narodami i państwami.

- Dlatego, niezależnie od tego, jak wielka jest rana i zniewaga, nie pozwólmy, aby zło oszpeciło nasze człowieczeństwo i skaziło nasze serca - wezwał.

Po mszy Leon XIV przeszedł w procesji na brzeg jeziora, na plażę o nazwie Tropicana i wsiadł do udekorowanej łodzi motorowej, którą przepłynął kilkaset metrów.

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VATICANNEWS.VA DODANE 29.08.2026

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PAP |

dodane 29.08.2026 20:54

TAGI| KOŚCIÓŁ, LEON XIV, PAP, PAPIEŻ, WATYKAN, WYZNANIA, WŁOCHY

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