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Nowy rozkład jazdy na kolei. Krótsze podróże i więcej połączeń

Nowy rozkład jazdy na kolei. Krótsze podróże i więcej połączeń  
unsplash Szczegółowe godziny kursowania pociągów są dostępne w rozkładach przewoźników i na Portalu Pasażera.

Krótsze czasy przejazdu, dodatkowe połączenia i nowy przystanek Radom Południowy – od niedzieli pasażerów kolei czekają zmiany. Korekta rozkładu obejmuje m.in. trasy w Małopolsce, na Mazowszu, Śląsku i w Łódzkiem.

Jak wskazuje zarządca kolejowej infrastruktury, dzięki zakończonym inwestycjom skrócą się m.in. podróże między Krakowem a Warszawą oraz Pszczyną a Żorami, a pasażerowie zyskają nowy przystanek Radom Południowy. Na Mazowszu rozpoczęła się także budowa przystanku Warszawa Ulrychów i modernizacja trasy Skierniewice–Czachówek.

Od 30 sierpnia pociągi z Krakowa w kierunku Warszawy wróciły na zmodernizowaną trasę przez Miechów. Dzięki inwestycji najszybsze połączenia między Krakowem a stolicą skrócą się o około 30 minut. Prace obejmowały m.in. modernizację torów i stacji, wymianę sieci trakcyjnej oraz instalację nowoczesnych systemów sterowania. Z trasy mają zniknąć wcześniejsze ograniczenia prędkości, a przebudowane perony poprawią dostęp do pociągów regionalnych. Wartość prac przekracza 523 mln zł brutto, a inwestycja jest finansowana z KPO.

Od tego samego dnia pasażerowie mogą korzystać z nowego przystanku Radom Południowy. Zatrzyma się na nim łącznie 66 pociągów Kolei Mazowieckich, Polregio i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przystanek ma poprawić dostęp do kolei mieszkańcom południowej części Radomia i ułatwić codzienne dojazdy do pracy i szkoły.

Na Mazowszu rozpoczęła się budowa przystanku Warszawa Ulrychów, który powstanie na styku Woli i Bemowa, pod wiaduktem na ul. Górczewskiej. Ma ułatwić mieszkańcom dostęp do kolei oraz przesiadki do metra. Rozpoczęła się także modernizacja trasy Skierniewice–Czachówek. Inwestycja ma poprawić możliwości prowadzenia ruchu kolejowego i stworzyć warunki do przywrócenia regularnych połączeń pasażerskich. Prace obejmą odbudowę trzech stacji i sześciu przystanków.

Natomiast na Śląsku pociągi powróciły na zmodernizowaną trasę Pszczyna–Żory. Przejazd zajmie około 21 minut, wobec około 32 minut przed rozpoczęciem prac. Pasażerowie skorzystają z odnowionych peronów i wygodniejszej infrastruktury na stacjach i przystankach. Wartość projektu wynosi 442 mln zł brutto, a jego finansowanie również pochodzi z KPO.

W Łódzkiem zakończona modernizacja odcinka Skierniewice–Bełchów pozwala od 30 sierpnia skrócić przejazd pociągów regionalnych o około trzy minuty. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi ponadto cztery dodatkowe połączenia: dwa między Skierniewicami, Łowiczem i Kutnem oraz dwa w relacji Kutno–Łowicz Główny.

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PAP |

dodane 30.08.2026 07:47

TAGI| KOLEJ, PASAŻER, PKP, ROZKŁAD JAZDY

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