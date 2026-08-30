Nowy rozkład jazdy na kolei. Krótsze podróże i więcej połączeń  

Krótsze czasy przejazdu, dodatkowe połączenia i nowy przystanek Radom Południowy – od niedzieli pasażerów kolei czekają zmiany. Korekta rozkładu obejmuje m.in. trasy w Małopolsce, na Mazowszu, Śląsku i w Łódzkiem.
Jak wskazuje zarządca kolejowej infrastruktury, dzięki zakończonym inwestycjom skrócą się m.in. podróże między Krakowem a Warszawą oraz Pszczyną a Żorami, a pasażerowie zyskają nowy przystanek Radom Południowy. Na Mazowszu rozpoczęła się także budowa przystanku Warszawa Ulrychów i modernizacja trasy Skierniewice–Czachówek.
Od 30 sierpnia pociągi z Krakowa w kierunku Warszawy wróciły na zmodernizowaną trasę przez Miechów. Dzięki inwestycji najszybsze połączenia między Krakowem a stolicą skrócą się o około 30 minut. Prace obejmowały m.in. modernizację torów i stacji, wymianę sieci trakcyjnej oraz instalację nowoczesnych systemów sterowania. Z trasy mają zniknąć wcześniejsze ograniczenia prędkości, a przebudowane perony poprawią dostęp do pociągów regionalnych. Wartość prac przekracza 523 mln zł brutto, a inwestycja jest finansowana z KPO.
Od tego samego dnia pasażerowie mogą korzystać z nowego przystanku Radom Południowy. Zatrzyma się na nim łącznie 66 pociągów Kolei Mazowieckich, Polregio i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przystanek ma poprawić dostęp do kolei mieszkańcom południowej części Radomia i ułatwić codzienne dojazdy do pracy i szkoły.
Na Mazowszu rozpoczęła się budowa przystanku Warszawa Ulrychów, który powstanie na styku Woli i Bemowa, pod wiaduktem na ul. Górczewskiej. Ma ułatwić mieszkańcom dostęp do kolei oraz przesiadki do metra. Rozpoczęła się także modernizacja trasy Skierniewice–Czachówek. Inwestycja ma poprawić możliwości prowadzenia ruchu kolejowego i stworzyć warunki do przywrócenia regularnych połączeń pasażerskich. Prace obejmą odbudowę trzech stacji i sześciu przystanków.
Natomiast na Śląsku pociągi powróciły na zmodernizowaną trasę Pszczyna–Żory. Przejazd zajmie około 21 minut, wobec około 32 minut przed rozpoczęciem prac. Pasażerowie skorzystają z odnowionych peronów i wygodniejszej infrastruktury na stacjach i przystankach. Wartość projektu wynosi 442 mln zł brutto, a jego finansowanie również pochodzi z KPO.
W Łódzkiem zakończona modernizacja odcinka Skierniewice–Bełchów pozwala od 30 sierpnia skrócić przejazd pociągów regionalnych o około trzy minuty. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi ponadto cztery dodatkowe połączenia: dwa między Skierniewicami, Łowiczem i Kutnem oraz dwa w relacji Kutno–Łowicz Główny.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Tamten mężczyzna na ulicy. Idzie dumny, choć być może świadomy naszych ukradkowych spojrzeń.
„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.
Konflikt między Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) a wywiadem wojskowym HUR wynika z walki o wpływy i kontrolę nad ukraińskimi służbami specjalnymi - ocenił w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Radia NV płk Roman Czerwinski, były oficer SBU.
Opieka duchowa nad pacjentem musi dziś oznaczać coś znacznie szerszego czy głębszego aniżeli jedynie posługa duszpasterska - podkreśla w rozmowie z KAI prof. Jakub Pawlikowski.
- Prawdziwa doskonałość nie polega na nienagannym zdrowiu ciała, lecz na doskonałej miłości” – mówił katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło podczas Mszy św. w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lourdes. Eucharystię sprawowano w ramach VI Archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. W pielgrzymce pod hasłem „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” uczestniczy blisko 190 osób, w tym 27 osób z niepełnosprawnością ruchową.
Firma OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra. Według zapowiedzi model ten działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja.
Głośna sprawa Osiedla Maltańskiego
O. Serhii Kippa, prowincjał kapucynów na Ukrainie, został biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 47-letni duchowny przygotowywał się do kapłaństwa w seminariach zakonnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
Kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Berek został wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister pokonał w głosowaniu zgłoszonego przez PiS prof. Artura Kotowskiego stosunkiem 226 do 184 głosów.
Podejrzane urządzenia, celowo wywołane zwarcia i list z przyznaniem się do winy – niemieckie służby badają serię incydentów przy stacjach elektroenergetycznych. Policja sprawdza zarówno trop lewicowego ekstremizmu, jak i możliwość działania obcego państwa.
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trojga podejrzanych o udział w grupie przestępczej, przejęcie wielomilionowego majątku i pranie pieniędzy. Śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto jest połączone ze sprawą zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka.
Leon XIV wziął do rąk oryginalne skrzypce, na których Mozart grał w okresie wiedeńskim. Instrumenty kompozytora zabrzmiały później w Radiu Watykańskim podczas koncertu młodych muzyków z Salzburga – ponad 250 lat po wizycie czternastoletniego geniusza w Rzymie.
Ukraińskie drony zaatakowały port w Soczi i terminal naftowy w pobliskim Siriusie – podały Reuters i Interfax. Po nalocie wybuchł pożar, a do jednej z eksplozji miało dojść w pobliżu stanowisk rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.