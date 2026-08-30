Leon XIV: Nie przerywajmy dialogu z Bogiem, gdy Go nie rozumiemy  

Nawet w chwilach zamętu powinniśmy szczerze mówić Bogu o swoich uczuciach i trudnościach, nie osądzając jednak Jego działania – podkreślił Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Papież zaapelował również o pokój oraz przypomniał o ofiarach przemocy na Haiti i powodzi w Nepalu i Tybecie.

Leon XIV zachęcił wiernych, aby ufali Bogu również wtedy, gdy Jego drogi okazują się inne od ludzkich oczekiwań. W rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo nawiązał do ewangelicznego dialogu Jezusa z Piotrem.

Apostoł, który dopiero co wyznał wiarę w Jezusa jako Mesjasza, sprzeciwia się zapowiedzi Jego cierpienia, śmierci i zmartwychwstania. – Wydaje się mówić: „Tak, wierzę, że jesteś Mesjaszem, ale nie w ten sposób zbawia się świat” – zauważył papież.

Jak wskazał Leon XIV, również współczesnemu człowiekowi nie zawsze łatwo jest zrozumieć i zaakceptować Boże drogi, zwłaszcza gdy znacznie odbiegają one od jego planów. W takich chwilach może pojawić się pokusa, by uznać, że to Bóg się myli, nie słucha człowieka albo nie interesuje się jego losem.

Papież podkreślił jednak, że Piotr – pomimo swojej porywczości – uczy dwóch ważnych postaw. Pierwszą jest nieprzerywanie dialogu z Bogiem i szczere mówienie Mu także o trudnościach w zrozumieniu Jego woli. Drugą pozostaje pokorne wsłuchiwanie się w to, co Bóg objawia poprzez swoje działanie, nawet jeśli nie odpowiada ono ludzkim oczekiwaniom.

Leon XIV przypomniał, że Piotr przyjął ostrą odpowiedź Jezusa: „Zejdź Mi z oczu, szatanie!”, a następnie podjął wezwanie do zaparcia się siebie i niesienia krzyża. Pozostał wierny Chrystusowi aż do męczeńskiej śmierci.

– Prośmy Pana, abyśmy i my w naszym życiu wiary i w naszej modlitwie mieli taką samą szczerość jak Piotr, pokornie mówiąc Mu to, co naprawdę czujemy, nawet gdy w sercu panuje zamęt – zachęcił papież. Dodał, że potrzebna jest jednocześnie gotowość do przyjęcia tego, czego Bóg od nas oczekuje, także wtedy, gdy przekracza to nasze wyobrażenia.

Po modlitwie Anioł Pański Leon XIV odniósł się do dramatycznych wydarzeń na świecie. Wspomniał o ofiarach masakry na Haiti, zapewnił o swojej modlitwie i zaapelował o zakończenie przemocy.

Papież wyraził również bliskość z poszkodowanymi w katastrofalnej powodzi w Nepalu i Tybecie. Poprosił o modlitwę za ofiary, osoby zaginione, ich rodziny oraz wszystkich zaangażowanych w akcję ratunkową i niesienie pomocy.

Ponowił także wezwanie do modlitwy o pokój, nawiązując do obchodzonego 28 sierpnia wspomnienia św. Augustyna. Przypomniał ponadto o Światowym Dniu Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego.

Na zakończenie pozdrowił zgromadzonych pielgrzymów i podziękował władzom oraz służbom, które troszczyły się o bezpieczeństwo podczas jego pobytu w Castel Gandolfo.