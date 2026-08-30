Leon XIV: Nie przerywajmy dialogu z Bogiem, gdy Go nie rozumiemy  

Nawet w chwilach zamętu powinniśmy szczerze mówić Bogu o swoich uczuciach i trudnościach, nie osądzając jednak Jego działania – podkreślił Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Papież zaapelował również o pokój oraz przypomniał o ofiarach przemocy na Haiti i powodzi w Nepalu i Tybecie.
Leon XIV zachęcił wiernych, aby ufali Bogu również wtedy, gdy Jego drogi okazują się inne od ludzkich oczekiwań. W rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo nawiązał do ewangelicznego dialogu Jezusa z Piotrem.
Apostoł, który dopiero co wyznał wiarę w Jezusa jako Mesjasza, sprzeciwia się zapowiedzi Jego cierpienia, śmierci i zmartwychwstania. – Wydaje się mówić: „Tak, wierzę, że jesteś Mesjaszem, ale nie w ten sposób zbawia się świat” – zauważył papież.
Jak wskazał Leon XIV, również współczesnemu człowiekowi nie zawsze łatwo jest zrozumieć i zaakceptować Boże drogi, zwłaszcza gdy znacznie odbiegają one od jego planów. W takich chwilach może pojawić się pokusa, by uznać, że to Bóg się myli, nie słucha człowieka albo nie interesuje się jego losem.
Papież podkreślił jednak, że Piotr – pomimo swojej porywczości – uczy dwóch ważnych postaw. Pierwszą jest nieprzerywanie dialogu z Bogiem i szczere mówienie Mu także o trudnościach w zrozumieniu Jego woli. Drugą pozostaje pokorne wsłuchiwanie się w to, co Bóg objawia poprzez swoje działanie, nawet jeśli nie odpowiada ono ludzkim oczekiwaniom.
Leon XIV przypomniał, że Piotr przyjął ostrą odpowiedź Jezusa: „Zejdź Mi z oczu, szatanie!”, a następnie podjął wezwanie do zaparcia się siebie i niesienia krzyża. Pozostał wierny Chrystusowi aż do męczeńskiej śmierci.
– Prośmy Pana, abyśmy i my w naszym życiu wiary i w naszej modlitwie mieli taką samą szczerość jak Piotr, pokornie mówiąc Mu to, co naprawdę czujemy, nawet gdy w sercu panuje zamęt – zachęcił papież. Dodał, że potrzebna jest jednocześnie gotowość do przyjęcia tego, czego Bóg od nas oczekuje, także wtedy, gdy przekracza to nasze wyobrażenia.
Po modlitwie Anioł Pański Leon XIV odniósł się do dramatycznych wydarzeń na świecie. Wspomniał o ofiarach masakry na Haiti, zapewnił o swojej modlitwie i zaapelował o zakończenie przemocy.
Papież wyraził również bliskość z poszkodowanymi w katastrofalnej powodzi w Nepalu i Tybecie. Poprosił o modlitwę za ofiary, osoby zaginione, ich rodziny oraz wszystkich zaangażowanych w akcję ratunkową i niesienie pomocy.
Ponowił także wezwanie do modlitwy o pokój, nawiązując do obchodzonego 28 sierpnia wspomnienia św. Augustyna. Przypomniał ponadto o Światowym Dniu Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego.
Na zakończenie pozdrowił zgromadzonych pielgrzymów i podziękował władzom oraz służbom, które troszczyły się o bezpieczeństwo podczas jego pobytu w Castel Gandolfo.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Tamten mężczyzna na ulicy. Idzie dumny, choć być może świadomy naszych ukradkowych spojrzeń.
„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.
Konflikt między Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) a wywiadem wojskowym HUR wynika z walki o wpływy i kontrolę nad ukraińskimi służbami specjalnymi - ocenił w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Radia NV płk Roman Czerwinski, były oficer SBU.
Opieka duchowa nad pacjentem musi dziś oznaczać coś znacznie szerszego czy głębszego aniżeli jedynie posługa duszpasterska - podkreśla w rozmowie z KAI prof. Jakub Pawlikowski.
- Prawdziwa doskonałość nie polega na nienagannym zdrowiu ciała, lecz na doskonałej miłości” – mówił katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło podczas Mszy św. w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lourdes. Eucharystię sprawowano w ramach VI Archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. W pielgrzymce pod hasłem „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” uczestniczy blisko 190 osób, w tym 27 osób z niepełnosprawnością ruchową.
Firma OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra. Według zapowiedzi model ten działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja.
Głośna sprawa Osiedla Maltańskiego
O. Serhii Kippa, prowincjał kapucynów na Ukrainie, został biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 47-letni duchowny przygotowywał się do kapłaństwa w seminariach zakonnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
Kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Berek został wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister pokonał w głosowaniu zgłoszonego przez PiS prof. Artura Kotowskiego stosunkiem 226 do 184 głosów.
Podejrzane urządzenia, celowo wywołane zwarcia i list z przyznaniem się do winy – niemieckie służby badają serię incydentów przy stacjach elektroenergetycznych. Policja sprawdza zarówno trop lewicowego ekstremizmu, jak i możliwość działania obcego państwa.
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trojga podejrzanych o udział w grupie przestępczej, przejęcie wielomilionowego majątku i pranie pieniędzy. Śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto jest połączone ze sprawą zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka.
Leon XIV wziął do rąk oryginalne skrzypce, na których Mozart grał w okresie wiedeńskim. Instrumenty kompozytora zabrzmiały później w Radiu Watykańskim podczas koncertu młodych muzyków z Salzburga – ponad 250 lat po wizycie czternastoletniego geniusza w Rzymie.
Ukraińskie drony zaatakowały port w Soczi i terminal naftowy w pobliskim Siriusie – podały Reuters i Interfax. Po nalocie wybuchł pożar, a do jednej z eksplozji miało dojść w pobliżu stanowisk rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.