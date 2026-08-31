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Abp Wojda: Sierpień 1980 pokazał, jak wielką siłę może mieć solidarność ludzi

Abp Tadeusz Wojda  
Justyna Liptak /Foto Gość Abp Tadeusz Wojda

Sierpień 1980 roku pokazał, jak wielką siłę może mieć solidarność ludzi, którym przyświecają wartości – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC w związku z przypadającą 31 września br. 46. rocznicą Porozumień Sierpniowych.

„Porozumienia Sierpniowe, których 46. rocznicę obchodzimy w tym roku, to ważna karta historii całej Polski" – powiedział Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Dodał również, że wydarzenia te pokazują solidarność ludzi chcących walczyć o godność, wspólne dobro oraz prawdę.

„W tych wydarzeniach obecny był także Kościół – nie tylko poprzez konkretne wsparcie strajkujących, ale przede wszystkim przez modlitwę i przypominanie, że człowiek nie może być zniewolony" – przypomniał Przewodniczący KEP. Wskazał też na rolę, jaką odegrał Kościół w porozumieniu między strajkującymi a władzą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

„Należy wracać do tego dziedzictwa, bo wolność i solidarność nie są dane raz na zawsze" – podkreślił abp Wojda.

Przewodniczący Episkopatu Polski w 46. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, 31 sierpnia, będzie przewodniczył Mszy św. o godz. 18 w bazylice św. Brygidy w Gdańsku.

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dodane 31.08.2026 07:45
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