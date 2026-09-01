Sąd Najwyższy prowincji Quebec uznał, że kard. Marc Ouellet padł ofiarą zniesławiających oskarżeń o napaść seksualną i przyznał mu 100 tys. dolarów kanadyjskich odszkodowania. Pozew przeciwko Paméli Groleau, która zarzucała kardynałowi niewłaściwe zachowanie, został złożony w grudniu 2022 roku.
W wyroku z 31 sierpnia sędzia Martin Castonguay zdecydowanie podważył wiarygodność Groleau, wskazując na zmiany w jej relacji dotyczącej kontaktów z ówczesnym arcybiskupem Quebecu. Kobieta twierdziła początkowo, że Ouellet dotykał jej bez zgody trzykrotnie w latach 2008–2010. W toku procesu ograniczyła zarzut napaści seksualnej do jednego zdarzenia.
Do wskazanego przez nią incydentu miało dojść podczas święceń kapłańskich w 2010 roku. Kardynał zaprzeczył. Sędzia uznał jego wersję za wiarygodną, zwracając m.in. uwagę, że w chwili opisywanego zdarzenia Ouellet trzymał pastorał.
Według sądu zmiany w zeznaniach Groleau świadczyły o jej lekkomyślności, która graniczyła ze „złośliwością” wobec kardynała. Sędzia uznał, że umieszczenie nazwiska kard. Ouelleta w pozwie zbiorowym przeciwko archidiecezji Quebecu dodatkowo zaszkodziło jego reputacji. W sierpniu 2022 roku kardynał został wymieniony wśród osób, którym zarzucano nadużycia seksualne.
Zarzuty wobec byłego prefekta Dykasterii do spraw Biskupów były wcześniej analizowane na polecenie papieża Franciszka. Dochodzenie wstępne przeprowadził jezuita Jacques Servais. W sierpniu 2022 roku Watykan poinformował, że papież uznał, iż nie ma wystarczających podstaw do wszczęcia dochodzenia kanonicznego w sprawie napaści seksualnej.
Kard. Ouellet domagał się w procesie 100 tys. dolarów, podkreślając, że jego celem było oczyszczenie dobrego imienia, a nie korzyść finansowa. Po ogłoszeniu wyroku zapowiedział przekazanie całej zasądzonej kwoty organizacjom zajmującym się przeciwdziałaniem nadużyciom seksualnym wobec rdzennej ludności Kanady.
21 sierpnia sąd zatwierdził natomiast ugodę, na mocy której archidiecezja Quebecu zapłaci 31,5 mln dolarów kanadyjskich w związku z pozwem zbiorowym dotyczącym zarzutów nadużyć seksualnych z ostatnich ponad osiemdziesięciu lat.
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