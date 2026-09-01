Rozpoczyna się ważny miesiąc w mieście św. Franciszka  

Od 1 września - Dnia Ochrony Stworzenia - do 4 października, czyli święta św. Franciszka z Asyżu, miasto Biedaczyny oferuje bogaty program wydarzeń poświęconych tematowi „Żywa woda”. To miesiąc modlitwy, dialogu, spotkań i warsztatów, które mają pomóc na nowo odkryć powołanie każdego do tego, by być źródłem „żywej wody” dla innych i dla planety.

Taki jest sens Czasu dla Stworzenia, który rozpoczyna się 1 września Dniem Ochrony Stworzenia, a kończy 4 października, w święto św. Franciszka z Asyżu. Wydarzenia wpisują się w obchody Roku św. Franciszka, ustanowionym przez Papieża Leona XIV z okazji obchodów 800. rocznicy śmierci świętego.

Połączyć siły z całym Kościołem

„Żywa woda” to temat tych wydarzeń, wybrany na 2026 rok przez komitet ekumeniczny, nawiązujący do obrazu zaczerpniętego z proroctwa Ezechiela – wody wypływającej ze świątyni Boga, która ukazuje obfitość miłosierdzia i hojności Stwórcy. Jest to zarazem nadzieja i misja dla każdego człowieka, powołanego do tego, by stać się jak ta rzeka, której bieg wyznacza Bóg, ponieważ „dokądkolwiek dotrze potok, wszystko będzie uzdrowione” (Ez 47, 9).

„Nasz wspólny dom, rozpalony przez kryzys klimatyczny, który stał się już oczywisty, bardzo pragnie wody – powiedział Antonio Caschetto, dyrektor Centrum Zaawansowanej Formacji Laudato si’ – pragnie pokoju, pragnie sprawiedliwości, pragnie prawdziwych relacji. ‘Pieśń Słoneczna’ i całe życie brata Franciszka pokazują nam, że każdy z nas może stać się źródłem żywej wody, która wszędzie może przynosić życie i orzeźwienie. Do tego jesteśmy powołani, łącząc siły z całym Kościołem. Jest to sprzyjający czas, aby wspólnie się zastanawiać i działać”.

Modlitwy i spotkania

Ten szczególny czas otworzy 1 września marsz Asyż–Gubbio, po którym odbędą się kolejne wydarzenia.

Wśród zaplanowanych inicjatyw znajdują się: międzydiecezjalna modlitwa ekumeniczna; wydarzenia w ramach „Dziedzińca Franciszka”; nadanie Teatrowi Dialogu w Centrum Laudato si’ imienia Raimona Panikkara; spotkanie ekumeniczne w Perugii poświęcone tematyce pokoju; wydarzenia organizowane na trawniku przed bazyliką św. Franciszka; Święto Pieśni Słonecznej w kościele św. Damiana; wycieczki po Lesie św. Franciszka; a także okrągły stół w Perugii poświęcony zmianom klimatycznym, zatytułowany „Woda – cenny skarb, który należy chronić”.

W drodze z Franciszkiem

W rocznicę śmierci Biedaczyny z Asyżu, 3 października, zakończy się Czas dla Stworzenia. Jego zwieńczeniem będzie aktywny udział w nowennie ku czci św. Franciszka oraz w nocnym marszu „W drodze z Franciszkiem”, organizowanym przez rodziny franciszkańskie i diecezję we współpracy z Centrum Laudato si’.

Pielgrzymka rozpocznie się przy bazylice Matki Bożej Anielskiej, następnie uczestnicy przejdą do kościoła św. Damiana, aby dotrzeć na plac przed bazyliką św. Franciszka, przy dźwiękach ‘Pieśni Słonecznej’.

Droga zakończy się celebracją Eucharystii w dolnym kościele bazyliki.

Beatrice Guarrera/Vatican News