Andrzej Poczobut spotkał się z papieżem Leonem XIV i abp. Gallagherem  

Ta wizyta utrzymywana była w ścisłej tajemnicy. Dziś już tajemnicą nie jest. Andrzej Poczobut, polski bohater walki z reżimem Łukaszenki, spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV i abp. Paulem Gallagherem, sekretarzem ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi w watykańskim Sekretariacie Stanu.
Do spotkania z Ojcem Świętym doszło w ramach tradycyjnej audiencji ogólnej w Watykanie. „Przekazałem papieżowi dar od Polaków na Białorusi - kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Kongregackiej z katedry w Grodnie pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego. Znaczy dla nas, Polaków na Białorusi tyle, co Matka Boska Częstochowska. Ikona jest kopią obrazu Matki Boskiej Śnieżnej, znajdującego się w Rzymie w bazylice Santa Maria Maggiore, gdzie spoczywa papież Franciszek. Do Grodna obraz został przywieziony z Rzymu w 1664 roku i przekazany jezuitom. Od 1686 roku jest traktowany jako słynący cudami. Za czasów sowieckich pozostawał w `areszcie` i był dla wiernych niedostępny. Ojciec Święty przyjął dar z wdzięcznością. Poprosiłem też, aby drugą kopię pobłogosławił, abym mógł ją zabrać do Grodna, aby tam zajęła godne miejsce. Papież to uczynił. Pobłogosławił ikonę i Polaków na Białorusi do niej się odwołujących. Przekazałem mu krótkie posłanie, którego treści nie będę ujawniał. Zostałem wysłuchany…” – powiedział Andrzej Poczobut.
Pytany, co czuł podczas spotkania z papieżem, powiedział: „Co naturalne, odczuwałem wielkie emocje. One jednak ustąpiły, kiedy zacząłem mówić. Potem już, tylko poczułem wielki wewnętrzny spokój. I siłę…. Tego mi teraz potrzeba. Tak samo jak wszystkim rodakom na Białorusi. Ziarenko nadziei zostało zasiane. Wierzę, że wzejdzie dobrym plonem”.
Po audiencji na Placu św. Piotra Andrzej Poczobut spotkał się arcybiskupem Paulem Gallagherem. Ich rozmowa trwała ponad 40 minut. Treść pozostaje dyskrecjonalna, a jedyne co można ujawnić, jest to, że dotyczyła wszystkiego, co najważniejsze dla sytuacji na Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności polskiej oraz języka i szkolnictwa polskiego. „To było bardzo dobre i serdeczne spotkanie – powiedział Poczobut i dodał: „Nie mogę w tym miejscu serdecznie nie podziękować za to, że do niego doszło, kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi, który znalazł dla mnie czas w minioną niedzielę przyjmując mnie na Franciszkańskiej 3".
Najwyraźniej wzruszony dodał, że wraca do Polski, aby wkrótce udać się na Białoruś. „Takie chwile dowodzą, że to co robisz, bez zważania na koszty własne, na represje, na więzienie, ma swój sens. Bo stoi za tym racja moralna i wiara” – podkreślił.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Tamten mężczyzna na ulicy. Idzie dumny, choć być może świadomy naszych ukradkowych spojrzeń.
„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.
Konflikt między Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) a wywiadem wojskowym HUR wynika z walki o wpływy i kontrolę nad ukraińskimi służbami specjalnymi - ocenił w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Radia NV płk Roman Czerwinski, były oficer SBU.
Opieka duchowa nad pacjentem musi dziś oznaczać coś znacznie szerszego czy głębszego aniżeli jedynie posługa duszpasterska - podkreśla w rozmowie z KAI prof. Jakub Pawlikowski.
- Prawdziwa doskonałość nie polega na nienagannym zdrowiu ciała, lecz na doskonałej miłości” – mówił katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło podczas Mszy św. w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lourdes. Eucharystię sprawowano w ramach VI Archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. W pielgrzymce pod hasłem „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” uczestniczy blisko 190 osób, w tym 27 osób z niepełnosprawnością ruchową.
Firma OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra. Według zapowiedzi model ten działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja.
Głośna sprawa Osiedla Maltańskiego
O. Serhii Kippa, prowincjał kapucynów na Ukrainie, został biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 47-letni duchowny przygotowywał się do kapłaństwa w seminariach zakonnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
Kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Berek został wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister pokonał w głosowaniu zgłoszonego przez PiS prof. Artura Kotowskiego stosunkiem 226 do 184 głosów.
Podejrzane urządzenia, celowo wywołane zwarcia i list z przyznaniem się do winy – niemieckie służby badają serię incydentów przy stacjach elektroenergetycznych. Policja sprawdza zarówno trop lewicowego ekstremizmu, jak i możliwość działania obcego państwa.
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trojga podejrzanych o udział w grupie przestępczej, przejęcie wielomilionowego majątku i pranie pieniędzy. Śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto jest połączone ze sprawą zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka.
Leon XIV wziął do rąk oryginalne skrzypce, na których Mozart grał w okresie wiedeńskim. Instrumenty kompozytora zabrzmiały później w Radiu Watykańskim podczas koncertu młodych muzyków z Salzburga – ponad 250 lat po wizycie czternastoletniego geniusza w Rzymie.
Ukraińskie drony zaatakowały port w Soczi i terminal naftowy w pobliskim Siriusie – podały Reuters i Interfax. Po nalocie wybuchł pożar, a do jednej z eksplozji miało dojść w pobliżu stanowisk rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.