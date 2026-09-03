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Zaatakowali dwie siostry zakonne, uprowadzili dzieci

Zaatakowali dwie siostry zakonne, uprowadzili dzieci  
Vatican Media Sudan Południowy

Wracały z porannej Mszy św., gdy ich samochód został zaatakowany na drodze z Torit do Dżuby. Dwie karmelitanki, siostra Helen i siostra Ansa, zostały napadnięte w niedzielę 30 sierpnia. Jedna z nich została ranna w głowę, a bandyci zabrali pieniądze i rzeczy osobiste wszystkich pasażerów - informuje agencja Fides.

Do napadu doszło podczas przejazdu drogą łączącą Torit ze stolicą Sudanu Południowego. Jak przekazało Radio Emmanuel 89, jeden z napastników uderzył siostrę Helen w głowę lufą karabinu. Siostra została ranna i potrzebowała pomocy medycznej.

Napastnicy obrabowali obie siostry oraz pozostałych pasażerów z pieniędzy i rzeczy osobistych. Pierwsze, jeszcze fragmentaryczne informacje mówiły również o uprowadzeniu dwojga dzieci. Bandyci mieli zabrać je ze sobą, uciekając z miejsca napadu.

Po otrzymaniu wiadomości o zdarzeniu bp Emmanuel Bernardino Lowi Napeta, biskup Torit, natychmiast podjął działania w celu zorganizowania pomocy z Dżuby. Obie siostry zostały przetransportowane w kierunku stolicy. Tam siostra Helen otrzymała niezbędną pomoc medyczną z powodu odniesionych obrażeń.

Ta droga ma tragiczną historię

Napad przypomina o niebezpieczeństwie, z jakim wiąże się podróżowanie tą trasą. 16 sierpnia 2021 roku na tej samej drodze zginęły dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusa: była to przełożona generalna, siostra Mary Daniel Abut oraz siostra Regina Roba, która dwukrotnie była członkinią rady generalnej.

Siostry zakonne wracały wówczas do Dżuby po udziale w obchodach stulecia parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zostały – jak informowała wówczas Agencja Fides – „zamordowane z zimną krwią”.

Obecny napad nie zakończył się śmiercią. Siostra Helen otrzymała pomoc medyczną.

s. Róża Chrzanowska CSFN

„Tak układa się plan, żeby dzieci nie chodziły”. Rodzice o konsekwencjach zmian w nauczaniu religii

VATICANNEWS.VA DODANE 02.09.2026 AKTUALIZACJA 02.09.2026

„Tak układa się plan, żeby dzieci nie chodziły”. Rodzice o konsekwencjach zmian w nauczaniu religii

Umieszczanie religii na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej w praktyce oznacza zajęcia tuż po godz. 7.00 albo już po zakończeniu pozostałych lekcji. Rodzice i katecheci w rozmowie z Vatican News wskazują, że utrudnia to uczniom udział w katechezie. Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w roku szkolnym 2024/2025 na lekcje religii uczęszczało w Polsce prawie 76 proc. uczniów.  »

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VATICANNEWS.VA |

dodane 03.09.2026 08:18

TAGI| SUDAN POŁUDNIOWY, SUDAN PŁD.

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