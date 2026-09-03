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Youtuber promujący agnostycyzm został katolikiem

Youtuber promujący agnostycyzm został katolikiem  
YT Joe Schmid

Amerykański youtuber promujący agnostycyzm Joe Schmid ogłosił swoje nawrócenie na katolicyzm. "Bóg jest dobry" - powiedział swoim widzom.

– Krytyka argumentów za istnieniem Boga była jednym z moich głównych celów – przyznał w rozmowie z EWTN Schmid, który jest obecnie doktorantem filozofii na renomowanym Uniwersytecie Princeton.

Na kanale Majesty of Reason youtuber opublikował od 2020 r. wiele filmów dotyczących filozofii religii, w tym wywiady i debaty z udziałem uczonych. W ostatnim czasie profil kanału nieco się zmienił, a 21 sierpnia Schmid ogłosił na wprost nim, że został katolikiem.

– Wielka nowina: Bóg istnieje, Chrystus jest Panem i ustanowił Kościół katolicki – stwierdził Joe Schmid.

Youtuber, który jako nastolatek porzucił katolicyzm z powodu „cierpienia ewolucyjnego zwierząt”, powiedział, że tym, co przekonało go do powrotu do Kościoła na poziomie intelektualnym były m.in. cuda dokonane przez Boga na potwierdzenie charakterystycznych doktryn katolickich. Mówił w tym kontekście także o charyzmatach św. Ojca Pio, uzdrowieniach w Lourdes, objawienia Matki Bożej w Fatimie czy cudach eucharystycznych.

– Nawrócenie jest darem łaski Bożej i widziałem jej transformacyjny wpływ na moje życie. Tak więc ostatecznie Bóg jest tym, który doprowadził mnie do katolicyzmu – podkreślił internetowy twórca, występując w koszulce z numerem obozowym św. Maksymiliana Kolbego i napisem "Ora pro nobis" (Módl się za nami).

– Nawróciłem się po długim procesie przepracowania moich licznych zastrzeżeń do katolicyzmu i docenienia wielu potężnych argumentów na jego korzyść – podsumował Schmid, dodając, że była to kulminacja, na którą złożyły się „czynniki głowy i czynniki serca”.

Komentując nawrócenie swego niedawnego krytyka, katolicki apologeta Trent Horn docenił jego intelektualną uczciwość, zwracając uwagę, że – będąc jeszcze agnostykiem – Joe Schmid dbał o zachowywanie rygorystycznych standardów debaty filozoficznej i teologicznej.

Nasza Droga 21/2011

WIARA.PL DODANE 10.11.2011 AKTUALIZACJA 10.11.2011

W Kościele znaleźli swój dom (Niezwykłe nawrócenia)

Edyta Stein, Vittorio Messori, Andre Frossard, Bernard Nathanson – różne życiorysy, wyjątkowe postacie, niezwykłe nawrócenie na katolicyzm.  »

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Jarosław Dudała

GOSC.PL |

dodane 03.09.2026 09:59

TAGI| NAWRÓCENIE, ŚWIADECTWO

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