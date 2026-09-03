Youtuber promujący agnostycyzm został katolikiem  

Amerykański youtuber promujący agnostycyzm Joe Schmid ogłosił swoje nawrócenie na katolicyzm. "Bóg jest dobry" - powiedział swoim widzom.
– Krytyka argumentów za istnieniem Boga była jednym z moich głównych celów – przyznał w rozmowie z EWTN Schmid, który jest obecnie doktorantem filozofii na renomowanym Uniwersytecie Princeton.
Na kanale Majesty of Reason youtuber opublikował od 2020 r. wiele filmów dotyczących filozofii religii, w tym wywiady i debaty z udziałem uczonych. W ostatnim czasie profil kanału nieco się zmienił, a 21 sierpnia Schmid ogłosił na wprost nim, że został katolikiem.
– Wielka nowina: Bóg istnieje, Chrystus jest Panem i ustanowił Kościół katolicki – stwierdził Joe Schmid.
Youtuber, który jako nastolatek porzucił katolicyzm z powodu „cierpienia ewolucyjnego zwierząt”, powiedział, że tym, co przekonało go do powrotu do Kościoła na poziomie intelektualnym były m.in. cuda dokonane przez Boga na potwierdzenie charakterystycznych doktryn katolickich. Mówił w tym kontekście także o charyzmatach św. Ojca Pio, uzdrowieniach w Lourdes, objawienia Matki Bożej w Fatimie czy cudach eucharystycznych.
– Nawrócenie jest darem łaski Bożej i widziałem jej transformacyjny wpływ na moje życie. Tak więc ostatecznie Bóg jest tym, który doprowadził mnie do katolicyzmu – podkreślił internetowy twórca, występując w koszulce z numerem obozowym św. Maksymiliana Kolbego i napisem "Ora pro nobis" (Módl się za nami).
– Nawróciłem się po długim procesie przepracowania moich licznych zastrzeżeń do katolicyzmu i docenienia wielu potężnych argumentów na jego korzyść – podsumował Schmid, dodając, że była to kulminacja, na którą złożyły się „czynniki głowy i czynniki serca”.
Komentując nawrócenie swego niedawnego krytyka, katolicki apologeta Trent Horn docenił jego intelektualną uczciwość, zwracając uwagę, że – będąc jeszcze agnostykiem – Joe Schmid dbał o zachowywanie rygorystycznych standardów debaty filozoficznej i teologicznej.
Tamten mężczyzna na ulicy. Idzie dumny, choć być może świadomy naszych ukradkowych spojrzeń.
„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.
Konflikt między Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) a wywiadem wojskowym HUR wynika z walki o wpływy i kontrolę nad ukraińskimi służbami specjalnymi - ocenił w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Radia NV płk Roman Czerwinski, były oficer SBU.
Opieka duchowa nad pacjentem musi dziś oznaczać coś znacznie szerszego czy głębszego aniżeli jedynie posługa duszpasterska - podkreśla w rozmowie z KAI prof. Jakub Pawlikowski.
- Prawdziwa doskonałość nie polega na nienagannym zdrowiu ciała, lecz na doskonałej miłości” – mówił katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło podczas Mszy św. w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lourdes. Eucharystię sprawowano w ramach VI Archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. W pielgrzymce pod hasłem „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” uczestniczy blisko 190 osób, w tym 27 osób z niepełnosprawnością ruchową.
Firma OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra. Według zapowiedzi model ten działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja.
Głośna sprawa Osiedla Maltańskiego
O. Serhii Kippa, prowincjał kapucynów na Ukrainie, został biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 47-letni duchowny przygotowywał się do kapłaństwa w seminariach zakonnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
Kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Berek został wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister pokonał w głosowaniu zgłoszonego przez PiS prof. Artura Kotowskiego stosunkiem 226 do 184 głosów.
Podejrzane urządzenia, celowo wywołane zwarcia i list z przyznaniem się do winy – niemieckie służby badają serię incydentów przy stacjach elektroenergetycznych. Policja sprawdza zarówno trop lewicowego ekstremizmu, jak i możliwość działania obcego państwa.
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trojga podejrzanych o udział w grupie przestępczej, przejęcie wielomilionowego majątku i pranie pieniędzy. Śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto jest połączone ze sprawą zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka.
Leon XIV wziął do rąk oryginalne skrzypce, na których Mozart grał w okresie wiedeńskim. Instrumenty kompozytora zabrzmiały później w Radiu Watykańskim podczas koncertu młodych muzyków z Salzburga – ponad 250 lat po wizycie czternastoletniego geniusza w Rzymie.
Ukraińskie drony zaatakowały port w Soczi i terminal naftowy w pobliskim Siriusie – podały Reuters i Interfax. Po nalocie wybuchł pożar, a do jednej z eksplozji miało dojść w pobliżu stanowisk rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.