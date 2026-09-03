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Kurs dla nowych biskupów

Kurs dla nowych biskupów  
Vatican Media Kadr z ubiegłorocznego kursu dla nowych biskupów

147 nowo mianowanych biskupów z pięciu kontynentów uczestniczy w dorocznym kursie formacyjnym organizowanym w Watykanie przez Dykasterię ds. Biskupów i Dykasterię ds. Ewangelizacji. Spotkanie zakończy się 10 września audiencją u Leona XIV - informuje Vatican News.

Liturgia, misja, przypadki nadużyć, nowe sekty, administracja, sprawiedliwość i przejrzystość, ale także synodalność, podziały plemienne, formacja kapłańska, kryzys i dyscyplina duchowieństwa, dialog międzyreligijny oraz wyzwania kulturowe – to tematy tegorocznego kursu formacyjnego dla nowo mianowanych biskupów.

Organizowane we wrześniu spotkanie odbywa się od 2000 r., kiedy to jego pierwszą edycję zainicjował Jan Paweł II. Jest ono przestrzenią spotkania i wymiany doświadczeń między pasterzami Kościołów lokalnych z różnych środowisk kościelnych, kulturowych i społecznych, a także ma pomóc im w sprawowaniu posługi w powierzonych im wspólnotach.

W tegorocznym kursie uczestniczy 147 biskupów z pięciu kontynentów, m.in. z Indii, Konga, Papui-Nowej Gwinei, Zimbabwe, Kirgistanu i Tajlandii. 98 z nich bierze udział w kursie Dykasterii ds. Biskupów zatytułowanym „W Chrystusie, stróżowie Magnifica Humanitas w czasach przemian”. Pozostałych 49 uczestniczy w kursie Dykasterii ds. Ewangelizacji – Sekcji ds. Pierwszej Ewangelizacji, pod hasłem „Słudzy komunii w Kościele”.

Posługa biskupa i troska o małoletnich

W pierwszym ze szkoleń omawiane są m.in. posługa biskupa, liturgia oraz misja pasterza w rodzinie i społeczeństwie. Ważne miejsce zajmuje również ochrona małoletnich, kultura prewencji i sposób postępowania w przypadkach nadużyć. Uczestnicy podejmują także temat współczesnych przemian kulturowych oraz forum wewnętrznego.

Kurs Dykasterii ds. Ewangelizacji jest skierowany do biskupów należących do okręgów kościelnych jej powierzonych. Odbywa się w Papieskim Kolegium Misyjnym św. Piotra Apostoła. Jego uczestnicy zajmują się m.in. służbą Kościołom na terenach misyjnych, a także problemami trybalizmu, kastowości, rasizmu i wyłącznego regionalizmu we współczesnym Kościele.

W programie znalazły się ponadto dyscyplina duchowieństwa, życie konsekrowane, zarządzanie dobrami kościelnymi, stowarzyszenia wiernych, inkulturacja wiary, dialog międzyreligijny oraz liturgia w kontekście pierwszej ewangelizacji. Biskupi poznają również zagadnienia prawne związane z zarządzaniem diecezją i trybunałami oraz sposoby postępowania w przypadkach delicta graviora, czyli najpoważniejszych przestępstw zastrzeżonych dla kompetencji Dykasterii Nauki Wiary.

Na niedzielę przewidziana jest możliwość pielgrzymki do Asyżu z okazji 800. rocznicy śmierci św. Franciszka. 7 września oba kursy połączą się na wspólnej sesji na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana. W jej ramach będzie przedstawiona encyklika Leona XIV „Magnifica humanitas”, a także zostanie podjęty temat „eklezjologii synodalnej”.

Kolejne dni poświęcone są m.in. formacji kapłańskiej, więzi misyjnej ze Stolicą Apostolską oraz zarządzaniu kryzysami wśród duchowieństwa. Omawiana będzie również odpowiedzialność Kościołów za ochronę małoletnich i dorosłych bezbronnych.

10 września zwieńczeniem szkolenia będzie audiencja u Papieża Leona XIV. Tego samego dnia biskupi będą uczestniczyć we Mszy św. w Bazylice św. Piotra oraz w modlitwie przy relikwiach Apostoła. Dziewięciodniowy kurs łączy formację, modlitwę i czas braterskiego spotkania.

s. Róża Chrzanowska CSFN

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VATICANNEWS.VA |

dodane 03.09.2026 12:29

TAGI| BISKUPI

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