Niemieccy biskupi przestrzegają przed AfD  

Przed zaplanowanymi na 6 września wyborami do parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt niemieccy biskupi ponownie przestrzegli przed Alternatywą dla Niemiec (AfD).

Przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów bp Heiner Wilmer ocenił, że prawicowo-populistyczna partia atakuje wartości fundamentalne i podważa demokratyczne państwo. Arcybiskup Berlina Heiner Koch podkreślił natomiast, że nacjonalizm etniczny jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem.

W wywiadzie dla dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” bp Wilmer przypomniał, że chrześcijaństwo opiera się na miłości bliźniego i poszanowaniu godności każdego człowieka, zwłaszcza najsłabszych. – Nie ma dla tego alternatywy, ani w Niemczech, ani nigdzie indziej – powiedział biskup Münster.

Nawiązując do nazwy AfD, Wilmer stwierdził, że proponowana przez tę partię „alternatywa dla Niemiec” oznaczałaby społeczeństwo, w którym ograniczone zostałyby wolność, godność człowieka i demokracja.

Według sondaży AfD może uzyskać w Saksonii-Anhalt około 40 proc. głosów i stać się zdecydowanie najsilniejszą partią. Zdaniem bp. Wilmera popularność ugrupowania wynika częściowo z poczucia lekceważenia obywateli przez partie głównego nurtu. Wskazał też na wojny, kryzys klimatyczny i problemy gospodarcze, które zwiększają poczucie niepewności. – Proste odpowiedzi, które obiecują gruszki na wierzbie, są kuszące. Ale nie są rozwiązaniem; potrzebne są zróżnicowanie i uczciwość, również w polityce – powiedział.

Hierarcha zaznaczył, że Kościół nie zamierza dyktować wiernym, na kogo mają głosować. Zaapelował jednak, by wyborcy kierowali się własnym sumieniem. – Migranci nie są utrapieniem – podkreślił.

Abp Koch: godność człowieka nie podlega negocjacjom

Arcybiskup Berlina Heiner Koch w rozmowie z niemiecką agencją katolicką KNA powiedział, że zadaniem Kościoła jest ostrzeganie przed zjawiskami niebezpiecznymi oraz aktywne wspieranie demokracji. Podkreślił, że niezbywalna godność każdego człowieka jest dla chrześcijan wartością niepodlegającą negocjacjom.

Hierarcha zaznaczył, że katolicy mogą różnić się w ocenie konkretnych rozwiązań politycznych, jednak „podstawowa zasada jest nie do negocjacji”. Jego zdaniem ważny jest dialog, dzięki któremu wierni mogą otwarcie dyskutować o kwestiach społecznych i politycznych. Przyznał, że jednoznaczne przeciwstawianie się AfD jest w Kościele trudne. W wielu parafiach – jak zauważył – istnieje obawa, że wyrażanie stanowiska politycznego pogłębi polaryzację i podzieli wspólnoty.

Mimo to, jego zdaniem, Kościół powinien jasno zabierać głos, nawet jeśli część wyborców AfD od niego się odwróci. – Chodzi o coś więcej niż wyniki wyborów; chodzi o wartości i fundamentalne kwestie – powiedział abp Koch.

– Miłość Boga jest nie do pogodzenia z nacjonalizmem etnicznym – podkreślił arcybiskup Berlina.