Zbrodniarz witany jak bohater. Serbia sprowadziła ciało Mladicia  

Rządowy samolot przywiózł do Belgradu ciało Ratka Mladicia, skazanego na dożywocie za ludobójstwo i inne zbrodnie wojenne. Byłego dowódcę bośniackich Serbów powitano z najwyższymi honorami wojskowymi, a władze zapowiedziały państwowy pogrzeb.

Informację podała podała telewizja publiczna RTS.

Na pokładzie samolotu znajdowali się syn Mladicia, Darko, wnuczka Anastasija, serbski minister sprawiedliwości Nenad Vujić oraz dwóch towarzyszy broni byłego dowódcy wojskowego bośniackich Serbów. Trumna z ciałem Mladicia była przykryta dwiema flagami - Serbii oraz Republiki Serbskiej, czyli jednej z części autonomicznych Bośni i Hercegowiny.

Ciało Mladicia powitano z najwyższymi honorami wojskowymi. Budynek lotniska był wypełniony funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa, zespołami medycznymi oraz przedstawicielami mediów.

Nabożeństwo żałobne zaplanowano na sobotę, a pogrzeb ma się odbyć w poniedziałek - podał dziennik „Politika”. Wcześniej minister Vujić zapowiedział, że Mladić zostanie pochowany z najwyższymi honorami państwowymi.

Ciało zbrodniarza zostało także powitane przez część mieszkańców serbskiej stolicy. Na wiaduktach nad drogą prowadzącą z lotniska do centrum Belgradu wywieszono transparenty z napisami: „Wieczna chwała, generale”, „Witamy, generale”, „Bohaterowie nigdy nie umierają”, „Generale, dziękujemy” oraz „Ratko Mladić - serbski bohater”.

Mladić zmarł 27 sierpnia w Hadze w wieku 84 lat. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii skazał go w 2017 r. na dożywocie, a w 2021 r. wyrok został utrzymany w postępowaniu apelacyjnym. Uznano go za winnego zbrodni ludobójstwa popełnionej latem 1995 r. w Srebrenicy w Bośni i Hercegowinie na ok. 8 tys. bośniackich muzułmanów, a także prześladowań i przymusowych wysiedleń na terenie całej BiH, terroryzowania ludności cywilnej podczas oblężenia Sarajewa oraz przetrzymywania sił pokojowych ONZ jako zakładników w 1995 roku.

Mladić od lat chorował, a w ostatnich tygodniach rodzina oraz władze Serbii i Republiki Serbskiej starały się o przeniesienie go do Belgradu. Wnioski o to były konsekwentnie odrzucane.

Komisarz ds. rozszerzenia UE Marta Kos zaznaczyła w poniedziałek, że gloryfikowanie zbrodniarzy wojennych jest sprzeczne z podstawowymi wartościami europejskimi i nie może mieć miejsca w Unii Europejskiej, ani w krajach aspirujących do członkostwa w niej.