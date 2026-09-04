Zbrodniarz witany jak bohater. Serbia sprowadziła ciało Mladicia  

Rządowy samolot przywiózł do Belgradu ciało Ratka Mladicia, skazanego na dożywocie za ludobójstwo i inne zbrodnie wojenne. Byłego dowódcę bośniackich Serbów powitano z najwyższymi honorami wojskowymi, a władze zapowiedziały państwowy pogrzeb.
Informację podała podała telewizja publiczna RTS.
Na pokładzie samolotu znajdowali się syn Mladicia, Darko, wnuczka Anastasija, serbski minister sprawiedliwości Nenad Vujić oraz dwóch towarzyszy broni byłego dowódcy wojskowego bośniackich Serbów. Trumna z ciałem Mladicia była przykryta dwiema flagami - Serbii oraz Republiki Serbskiej, czyli jednej z części autonomicznych Bośni i Hercegowiny.
Ciało Mladicia powitano z najwyższymi honorami wojskowymi. Budynek lotniska był wypełniony funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa, zespołami medycznymi oraz przedstawicielami mediów.
Nabożeństwo żałobne zaplanowano na sobotę, a pogrzeb ma się odbyć w poniedziałek - podał dziennik „Politika”. Wcześniej minister Vujić zapowiedział, że Mladić zostanie pochowany z najwyższymi honorami państwowymi.
Ciało zbrodniarza zostało także powitane przez część mieszkańców serbskiej stolicy. Na wiaduktach nad drogą prowadzącą z lotniska do centrum Belgradu wywieszono transparenty z napisami: „Wieczna chwała, generale”, „Witamy, generale”, „Bohaterowie nigdy nie umierają”, „Generale, dziękujemy” oraz „Ratko Mladić - serbski bohater”.
Mladić zmarł 27 sierpnia w Hadze w wieku 84 lat. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii skazał go w 2017 r. na dożywocie, a w 2021 r. wyrok został utrzymany w postępowaniu apelacyjnym. Uznano go za winnego zbrodni ludobójstwa popełnionej latem 1995 r. w Srebrenicy w Bośni i Hercegowinie na ok. 8 tys. bośniackich muzułmanów, a także prześladowań i przymusowych wysiedleń na terenie całej BiH, terroryzowania ludności cywilnej podczas oblężenia Sarajewa oraz przetrzymywania sił pokojowych ONZ jako zakładników w 1995 roku.
Mladić od lat chorował, a w ostatnich tygodniach rodzina oraz władze Serbii i Republiki Serbskiej starały się o przeniesienie go do Belgradu. Wnioski o to były konsekwentnie odrzucane.
Komisarz ds. rozszerzenia UE Marta Kos zaznaczyła w poniedziałek, że gloryfikowanie zbrodniarzy wojennych jest sprzeczne z podstawowymi wartościami europejskimi i nie może mieć miejsca w Unii Europejskiej, ani w krajach aspirujących do członkostwa w niej.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Nie rezygnujcie z dialogu nawet wtedy, gdy sprzeczne interesy zdają się przekreślać możliwość porozumienia – zaapelował Leon XIV. Papież wezwał przedstawicieli Kościoła, polityki, gospodarki i nauki do rozwijania kultury negocjacji oraz budowania dyplomacji pokoju.
Siedmiokrotna mistrzyni Polski porzuciła sportową karierę, aby jako kurierka tatrzańska przenosić przez granicę meldunki, dokumenty i pieniądze dla polskiego podziemia. Torturowana przez gestapo nie zdradziła współpracowników. Helena Marusarzówna została rozstrzelana przez Niemców 12 września 1941 roku.
Rosyjska delegacja weźmie udział w spotkaniu ministrów energii G20, zaplanowanym od 14 do 16 września w Houston. Przy jednym stole z jej przedstawicielami zasiądą również ministrowie z Polski, która uczestniczy w tegorocznych pracach grupy na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych.
Rozmieszczenie europejskich wojsk na Ukrainie oznaczałoby wojnę z Rosją – oświadczył Władimir Putin podczas wizyty w Nowym Delhi. Przywódca państwa prowadzącego inwazję przeciwko Ukrainie przekonywał jednocześnie, że Rosja nie stanowi zagrożenia dla krajów europejskich.
Korea Północna wystrzeliła w kierunku Morza Japońskiego kilka pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, które przeleciały około 250 km. Do próby doszło dzień po zakończeniu wspólnych ćwiczeń wojskowych Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Japonii.
Ponad 7 tys. zakażeń i blisko 3,4 tys. zgonów odnotowano podczas trwającej epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Ituri, a walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa utrudniają braki personelu i środków finansowych.
Kierowców czekają kolejne podwyżki na stacjach – prognozują analitycy e-petrol.pl. W dniach 14-20 września cena oleju napędowego może wzrosnąć do 9,07 zł za litr, benzyny Pb95 zbliżyć się do 8 zł, a autogazu przekroczyć 3 zł.
Umowę na dostawę Piorunów o wartości około 3 mld zł oraz porozumienie dotyczące rozwoju technologii satelitarnych podpisano podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
Kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego nie rozwiąże zastąpienie jednych wpływów politycznych innymi – ocenił prezydent Karol Nawrocki. W liście na 40-lecie działalności orzeczniczej TK opowiedział się za reformą konstytucyjną, która ma przywrócić tej instytucji niezależność, autorytet i społeczne zaufanie.
Kościół argumentuje, że księga chrztów nie jest zwykłym rejestrem aktualnych członków wspólnoty.