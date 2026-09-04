Nie żyje Witold Płóciennik. Tragiczny finał poszukiwań operatora  

W lesie na obrzeżach Lubniewic odnaleziono ciało poszukiwanego od kilku dni Witolda Płóciennika. Okoliczności śmierci 56-letniego operatora filmowego i przewodniczącego Związku Zawodowego Filmowców ma wyjaśnić sekcja zwłok.
Tragiczny okazał się finał kilkudniowych poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika, które były prowadzone w Lubniewicach, w woj. lubuskim. W czwartek wieczorem znaleziono jego zwłoki na obrzeżach tego miasteczka.
Jak przekazała PAP sierż. Martyna Litka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, tożsamość znalezionego mężczyzny została potwierdzona. Jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic znalazła jedna z cywilnych osób, która ochotniczo brała udział w poszukiwaniach. Na miejscu przeprowadzono oględziny i inne czynności procesowe z udziałem prokuratora.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak powiedziała PAP, że tożsamość mężczyzny potwierdził członek jego rodziny.
– Oględziny na miejscu zdarzenia przeprowadził prokurator. Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji, która ma wyjaśnić czy do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do niej z przyczyn naturalnych – dodała rzecznik.
56-latek ostatni raz był widziany w sobotę (29 sierpnia) w nad jeziorem Lubiąż w wypoczynkowej miejscowości Lubniewice, około 25 km od Gorzowa Wlkp. Przyjechał tam odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w woj. lubuskim. Jego poszukiwania rozpoczęły się w poniedziałek po zgłoszeniu policji jego zaginięcia.
W poszukiwania byli zaangażowani policjanci, strażacy, leśnicy, żołnierze, członkowie grup ratowniczo-poszukiwawczych, znajomi zaginionego oraz mieszkańcy. Służby wykorzystywały m.in. śmigłowiec, łodzie, pojazdy terenowe i specjalistyczne drony. Do akcji zaangażowano psy tropiące.
Działania poszukiwawcze były relacjonowane przez media i na portalach społecznościowych. O pomoc w nich apelował m.in. Związek Zawodowy Filmowców, którego przewodniczącym był Witold Płóciennik.
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