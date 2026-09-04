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Nocny atak dronów na Soczi. Płonął rosyjski terminal naftowy

Nocny atak dronów na Soczi. Płonął rosyjski terminal naftowy  
unsplash Port jachtowy w Soczi w 2024 roku.

Ukraińskie drony zaatakowały port w Soczi i terminal naftowy w pobliskim Siriusie – podały Reuters i Interfax. Po nalocie wybuchł pożar, a do jednej z eksplozji miało dojść w pobliżu stanowisk rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

W wyniku ataku ukraińskich dronów w nocy z czwartku na piątek zapalił się skład ropy naftowej w Soczi nad Morzem Czarnym na południowym zachodzie Rosji - poinformowała agencja Reuters, powołując się na lokalne władze.

Według agencji Interfax celem ukraińskiego ataku był port w Soczi oraz terminal naftowy w położonej nieopodal miejscowości Sirius.

Zdaniem portalu Kyiv Independent jedna z eksplozji prawdopodobnie miała miejsce w pobliżu rosyjskiego dywizjonu obrony powietrznej, gdzie znajdują się systemy rakiet przeciwlotniczych S-300 i S-400.

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PAP |

dodane 04.09.2026 07:01

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