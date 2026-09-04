info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Mozart powrócił do Watykanu. Muzyczny most ponad wiekami
rss newsletter facebook twitter

Mozart powrócił do Watykanu. Muzyczny most ponad wiekami

Mozart powrócił do Watykanu. Muzyczny most ponad wiekami  
Vatican Media Papież trzymał w rękach skrzypce Mozarta.

Leon XIV wziął do rąk oryginalne skrzypce, na których Mozart grał w okresie wiedeńskim. Instrumenty kompozytora zabrzmiały później w Radiu Watykańskim podczas koncertu młodych muzyków z Salzburga – ponad 250 lat po wizycie czternastoletniego geniusza w Rzymie.

Młodzieżowa orkiestra z Mozarteum z Salzburga nagrała w Watykanie koncert poświęcony Mozartowi, a oryginalne skrzypce, które kiedyś należały do słynnego kompozytora zaprezentowano Leonowi XIV podczas środowej audiencji generalnej. Fundacja Mozarteum, będąca właścicielem instrumentu, przywiozła go do Rzymu wraz z dziecięcymi skrzypcami kompozytora.

Młodzieżowy zespół Bella Musica, należącego do Pre-College Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu, wykonał 2 września w Sali Assunta Radia Watykańskiego niezwykły koncert poświęcony wielkiemu kompozytorowi. Wykorzystano dwa oryginalne instrumenty należące niegdyś do mistrza, które rano zostały zaprezentowane papieżowi podczas audiencji generalnej.

Leon XIV osobiście wziął do rąk jedne z dwóch oryginalnych skrzypiec Mozarta – tak zwane skrzypce Costy, których Mozart używał w okresie wiedeńskim. Fundacja Mozarteum, będąca właścicielem instrumentu, przywiozła go do Rzymu wraz z dziecięcymi skrzypcami kompozytora.

Leon XIV i skrzypce Mozarta

Linus Klumpner, dyrektor Fundacji Mozarteum, opowiedział, że gest Papieża był spontaniczny. „Wiele osób nie czuje się swobodnie, biorąc do rąk tak delikatny instrument. Papież natomiast zrobił to bez wahania, wziął skrzypce do rąk i dla nas jest wielkim zaszczytem, że mogliśmy stać się częścią tego historycznego «mostu». To tak, jakby Wolfgang Amadeusz Mozart powrócił do Rzymu po ponad 250 latach” – powiedział.

Rzeczywiście, w 1770 roku czternastoletni Mozart, podczas swojej pierwszej podróży do Włoch wraz z ojcem Leopoldem, wystąpił przed papieżem Klemensem XIV, który był pod jego głębokim wrażeniem.

Wyjątkowy moment

„Dla nas – podkreślił Klumpner – było to coś wyjątkowego i niezwykłego, przede wszystkim dlatego, że papież Leon XIV jest osobą, która przywiązuje wielką wagę do zaangażowania młodych ludzi. To było bardzo wzruszające”.

Po południu odbyło się nagranie koncertu dla Radia Watykańskiego. Wśród obecnych był również, prywatnie, arcybiskup Wiednia Josef Grünwidl, z wykształcenia organista.

Pod pewnym kierownictwem Stefana Davida Hummla, dyrektora artystycznego Bella Musica, wykonano wyszukany program niemal w całości poświęcony Mozartowi, obejmujący uwerturę do Così fan tutte, Symfonię Jowiszową oraz Ave Verum.

„Jakbym była Mozartem”

W watykańskiej sali dziesięcioletnia solistka Shuxuan Jin wykonała pierwszą część Koncertu skrzypcowego G-dur KV 216, grając na dziecięcych skrzypcach Mozarta. Zapytana, jak się czuje, grając na tak wyjątkowym instrumencie, odpowiedziała: „Mam wrażenie, jakbym była Mozartem. Bardzo mi się to podoba i za każdym razem odczuwam ogromną radość. Każda nuta ma w sobie coś cudownego”.

Dziewiętnastoletnia Ida Gillesberger wykonała natomiast trzecią część Koncertu skrzypcowego A-dur KV 219, grając na skrzypcach Costy.

„Oczywiście byłam bardzo zdenerwowana, to część tego doświadczenia” – przyznała. Jednak zdenerwowania w ogóle nie było po niej widać. „Mimo wszystko udało mi się czerpać z tego wszystkiego radość, ponieważ wspaniale jest grać z tym zespołem. Jestem ogromnie wdzięczna za możliwość wykonania tutaj tak ważnego koncertu, który będzie transmitowany w całej Europie”.

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 04.09.2026 08:16

TAGI| LEON XIV, SKRZYPCE, WOLFGANG AMADEUSZ MOZART

PRZECZYTAJ TAKŻE
Kościele, nie uciekaj na ubocze! | Papież do seminarzystów: Uczcie się trwać w obecności Boga | Leon XIV: Nie przerywajmy dialogu z Bogiem, gdy Go nie rozumiemy | Papież: Nie pozwólmy, aby zło oszpeciło nasze człowieczeństwo | W sneakersach i bejsbolówce: Leon XIV zostaje papieżem mody

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Obdarowani

Katarzyna Solecka

Obdarowani

Tamten mężczyzna na ulicy. Idzie dumny, choć być może świadomy naszych ukradkowych spojrzeń.

Koniec końców

ks. Leszek Smoliński

Koniec końców

„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.

U dziadków…

Maria Sołowiej

U dziadków…

Oj, zabrzmiało niepoprawnie, jakoś tak patriarchalnie. Powinno chyba być u babci i dziadka. U babci i dziadka bywają czasem wnuki.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Strzelanina w Kijowie. "Konflikt między SBU a HUR wynika z walki o kontrolę nad służbami"

Strzelanina w Kijowie. "Konflikt między SBU a HUR wynika z walki o kontrolę nad służbami"

Konflikt między Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) a wywiadem wojskowym HUR wynika z walki o wpływy i kontrolę nad ukraińskimi służbami specjalnymi - ocenił w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Radia NV płk Roman Czerwinski, były oficer SBU.

Szpital przemienia. Prof. Jakub Pawlikowski o opiece duchowej nad pacjentem

Szpital przemienia. Prof. Jakub Pawlikowski o opiece duchowej nad pacjentem

Opieka duchowa nad pacjentem musi dziś oznaczać coś znacznie szerszego czy głębszego aniżeli jedynie posługa duszpasterska - podkreśla w rozmowie z KAI prof. Jakub Pawlikowski.

Bp Szkudło w Lourdes: Choroba nie jest wyrokiem

Bp Szkudło w Lourdes: Choroba nie jest wyrokiem

- Prawdziwa doskonałość nie polega na nienagannym zdrowiu ciała, lecz na doskonałej miłości” – mówił katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło podczas Mszy św. w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lourdes. Eucharystię sprawowano w ramach VI Archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. W pielgrzymce pod hasłem „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” uczestniczy blisko 190 osób, w tym 27 osób z niepełnosprawnością ruchową.

OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra

OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra

Firma OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra. Według zapowiedzi model ten działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja.

Archidiecezja poznańska: Eksmisje prowadzone są na rzecz spółki JHM, a nie Kościoła

Archidiecezja poznańska: Eksmisje prowadzone są na rzecz spółki JHM, a nie Kościoła

Głośna sprawa Osiedla Maltańskiego

O. Serhii Kippa

Papież mianował nowego biskupa dla Kijowa. Formował się w Polsce

O. Serhii Kippa, prowincjał kapucynów na Ukrainie, został biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 47-letni duchowny przygotowywał się do kapłaństwa w seminariach zakonnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.

Z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Macieja Berka

Z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Macieja Berka

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Berek został wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister pokonał w głosowaniu zgłoszonego przez PiS prof. Artura Kotowskiego stosunkiem 226 do 184 głosów.

Niemiecka sieć energetyczna na celowniku. Seria aktów sabotażu

Niemiecka sieć energetyczna na celowniku. Seria aktów sabotażu

Podejrzane urządzenia, celowo wywołane zwarcia i list z przyznaniem się do winy – niemieckie służby badają serię incydentów przy stacjach elektroenergetycznych. Policja sprawdza zarówno trop lewicowego ekstremizmu, jak i możliwość działania obcego państwa.

Areszty w sprawie Zondacrypto. W tle miliony i tajemnicze zaginięcie

Areszty w sprawie Zondacrypto. W tle miliony i tajemnicze zaginięcie

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trojga podejrzanych o udział w grupie przestępczej, przejęcie wielomilionowego majątku i pranie pieniędzy. Śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto jest połączone ze sprawą zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka.

Mozart powrócił do Watykanu. Muzyczny most ponad wiekami

Mozart powrócił do Watykanu. Muzyczny most ponad wiekami

Leon XIV wziął do rąk oryginalne skrzypce, na których Mozart grał w okresie wiedeńskim. Instrumenty kompozytora zabrzmiały później w Radiu Watykańskim podczas koncertu młodych muzyków z Salzburga – ponad 250 lat po wizycie czternastoletniego geniusza w Rzymie.

Nocny atak dronów na Soczi. Płonął rosyjski terminal naftowy

Nocny atak dronów na Soczi. Płonął rosyjski terminal naftowy

Ukraińskie drony zaatakowały port w Soczi i terminal naftowy w pobliskim Siriusie – podały Reuters i Interfax. Po nalocie wybuchł pożar, a do jednej z eksplozji miało dojść w pobliżu stanowisk rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

Nie żyje Witold Płóciennik. Tragiczny finał poszukiwań operatora

Nie żyje Witold Płóciennik. Tragiczny finał poszukiwań operatora

W lesie na obrzeżach Lubniewic odnaleziono ciało poszukiwanego od kilku dni Witolda Płóciennika. Okoliczności śmierci 56-letniego operatora filmowego i przewodniczącego Związku Zawodowego Filmowców ma wyjaśnić sekcja zwłok.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.09.2026
« » Wrzesień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
26°C Piątek
wieczór
25°C Sobota
noc
21°C Sobota
rano
20°C Sobota
dzień
wiecej »
 