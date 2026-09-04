Mozart powrócił do Watykanu. Muzyczny most ponad wiekami  

Leon XIV wziął do rąk oryginalne skrzypce, na których Mozart grał w okresie wiedeńskim. Instrumenty kompozytora zabrzmiały później w Radiu Watykańskim podczas koncertu młodych muzyków z Salzburga – ponad 250 lat po wizycie czternastoletniego geniusza w Rzymie.

Młodzieżowa orkiestra z Mozarteum z Salzburga nagrała w Watykanie koncert poświęcony Mozartowi, a oryginalne skrzypce, które kiedyś należały do słynnego kompozytora zaprezentowano Leonowi XIV podczas środowej audiencji generalnej. Fundacja Mozarteum, będąca właścicielem instrumentu, przywiozła go do Rzymu wraz z dziecięcymi skrzypcami kompozytora.

Młodzieżowy zespół Bella Musica, należącego do Pre-College Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu, wykonał 2 września w Sali Assunta Radia Watykańskiego niezwykły koncert poświęcony wielkiemu kompozytorowi. Wykorzystano dwa oryginalne instrumenty należące niegdyś do mistrza, które rano zostały zaprezentowane papieżowi podczas audiencji generalnej.

Leon XIV osobiście wziął do rąk jedne z dwóch oryginalnych skrzypiec Mozarta – tak zwane skrzypce Costy, których Mozart używał w okresie wiedeńskim. Fundacja Mozarteum, będąca właścicielem instrumentu, przywiozła go do Rzymu wraz z dziecięcymi skrzypcami kompozytora.

Leon XIV i skrzypce Mozarta

Linus Klumpner, dyrektor Fundacji Mozarteum, opowiedział, że gest Papieża był spontaniczny. „Wiele osób nie czuje się swobodnie, biorąc do rąk tak delikatny instrument. Papież natomiast zrobił to bez wahania, wziął skrzypce do rąk i dla nas jest wielkim zaszczytem, że mogliśmy stać się częścią tego historycznego «mostu». To tak, jakby Wolfgang Amadeusz Mozart powrócił do Rzymu po ponad 250 latach” – powiedział.

Rzeczywiście, w 1770 roku czternastoletni Mozart, podczas swojej pierwszej podróży do Włoch wraz z ojcem Leopoldem, wystąpił przed papieżem Klemensem XIV, który był pod jego głębokim wrażeniem.

Wyjątkowy moment

„Dla nas – podkreślił Klumpner – było to coś wyjątkowego i niezwykłego, przede wszystkim dlatego, że papież Leon XIV jest osobą, która przywiązuje wielką wagę do zaangażowania młodych ludzi. To było bardzo wzruszające”.

Po południu odbyło się nagranie koncertu dla Radia Watykańskiego. Wśród obecnych był również, prywatnie, arcybiskup Wiednia Josef Grünwidl, z wykształcenia organista.

Pod pewnym kierownictwem Stefana Davida Hummla, dyrektora artystycznego Bella Musica, wykonano wyszukany program niemal w całości poświęcony Mozartowi, obejmujący uwerturę do Così fan tutte, Symfonię Jowiszową oraz Ave Verum.

„Jakbym była Mozartem”

W watykańskiej sali dziesięcioletnia solistka Shuxuan Jin wykonała pierwszą część Koncertu skrzypcowego G-dur KV 216, grając na dziecięcych skrzypcach Mozarta. Zapytana, jak się czuje, grając na tak wyjątkowym instrumencie, odpowiedziała: „Mam wrażenie, jakbym była Mozartem. Bardzo mi się to podoba i za każdym razem odczuwam ogromną radość. Każda nuta ma w sobie coś cudownego”.

Dziewiętnastoletnia Ida Gillesberger wykonała natomiast trzecią część Koncertu skrzypcowego A-dur KV 219, grając na skrzypcach Costy.

„Oczywiście byłam bardzo zdenerwowana, to część tego doświadczenia” – przyznała. Jednak zdenerwowania w ogóle nie było po niej widać. „Mimo wszystko udało mi się czerpać z tego wszystkiego radość, ponieważ wspaniale jest grać z tym zespołem. Jestem ogromnie wdzięczna za możliwość wykonania tutaj tak ważnego koncertu, który będzie transmitowany w całej Europie”.