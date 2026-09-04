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Areszty w sprawie Zondacrypto. W tle miliony i tajemnicze zaginięcie

Areszty w sprawie Zondacrypto. W tle miliony i tajemnicze zaginięcie  
PAP/Art Service Inwestor giełdowy Rafał Z. (2P) podczas doprowadzenia na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Katowicach.

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trojga podejrzanych o udział w grupie przestępczej, przejęcie wielomilionowego majątku i pranie pieniędzy. Śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto jest połączone ze sprawą zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka.

Troje podejrzanych w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto – Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. – zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące – poinformowała PAP w piątek rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

To osoby, które w środę zostały zatrzymane i przewiezione do delegatury departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie przedstawiono im zarzuty i przesłuchano. Prowadzone z nimi czynności kontynuowano w czwartek i tego samego dnia skierowano wnioski o tymczasowe aresztowanie do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód.

– Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o tymczasowe aresztowanie trojga podejrzanych – powiedziała prok. Anna Adamiak.

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w czwartek skomentował na portalu X, że „wyprowadzanie milionów to jedno, ale nikt nie uniknie odpowiedzialności za próbę zatarcia prawdy o ludzkiej krzywdzie”.

Annie P. przedstawiono trzy zarzuty. To udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej od 2020 do 2026 r., której celem było przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka; wyrządzenie – wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami – szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto, czyli firmie BB Trade Estonia, przez przejęcie położonej w Katowicach nieruchomości o wartości 700 tys. zł; utrudnianie postępowania dot. pozbawienia wolności Sylwestra Suszka przez demontaż i zabranie dysku z monitoringu ze stacji paliw, gdzie ostatni raz widziany był Sylwester Suszek, a także nakłanianie do składania fałszywych zeznań.

Jaromirze W. również przedstawiono trzy zarzuty. To udział w tej samej zorganizowanej grupie przestępczej, co Anna P.; wyrządzenie – wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami – BB Trade Estonia szkody majątkowej wielkich rozmiarów, przez przejęcie prawie 8 mln zł z rachunku firmy na zakup nieruchomości we Francji, uzyskanie potwierdzenia spłaty 2,9 mln euro pożyczki, której w rzeczywistości nie spłaciła oraz przejęcie nieruchomości położonej w Katowicach o wartości 800 tys. zł; pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością BB Trade Estonia w kwocie 7,5 mln zł, przez fikcyjne nabycie nieruchomości.

Rafałowi Z. przedstawiono zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia należącego do BB Trade Estonia, tzn. 1,7 mln zł. W ocenie śledczych Rafał Z. przyjął pieniądze w określonym celu, a wykorzystał je dla własnych potrzeb.

– Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, ale złożyli wyjaśnienia – powiedziała prok. Anna Adamiak.

Wskazała, że w ocenie prokuratury przesłanką ogólną do tymczasowego aresztowania było duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów, a przesłanki szczególne to zagrożenie surową karą oraz obawa matactwa i ucieczki.

Dodała, że grozi im maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod katem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondacrypto. Zaginął w marcu 2022 r. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. „Maniek”. Aresztowane kobiety są związane z Marianem W. – Anna P. to jego bliska współpracowniczka, a Jaromira W. to jego była żona.

W ramach śledztwa zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy.

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PAP |

dodane 04.09.2026 10:09

TAGI| ARESZT, PODEJRZANI, ZONDACRYPTO

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