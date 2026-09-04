Papież mianował nowego biskupa dla Kijowa. Formował się w Polsce

O. Serhii Kippa, prowincjał kapucynów na Ukrainie, został biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 47-letni duchowny przygotowywał się do kapłaństwa w seminariach zakonnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.

Nowy biskup ma 47 lat. Urodził się w Woźniesiensku w obwodzie mykołajowskim. Studiował język turecki na Narodowym Uniwersytecie Lingwistycznym w Kijowie (1996–2001). W 2001 r. rozpoczął postulat, a następnie nowicjat w Zakonie Braci Mniejszych. W 2005 r. przeszedł do zakonu kapucynów, w którym w 2009 r. złożył śluby wieczyste. Formację zakonną oraz studia filozoficzno-teologiczne odbył najpierw w seminarium Zakonu Braci Mniejszych w Kalwarii Zebrzydowskiej (2003–2005), a następnie w seminarium kapucynów w Krakowie (2006–2010).

Po święceniach w 2010 r. powrócił na Ukrainę, gdzie był odpowiedzialny za duszpasterstwo powołaniowe i pełnił funkcję mistrza nowicjatu. W 2016 r. został przełożonym kapucynów w Starokonstantynowie, a w 2018 r. proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny w Kijowie. Od 2022 r. jest prowincjałem kapucynów na Ukrainie. W ubiegłym roku zostały wybrany na drugą kadencję.