info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Archidiecezja poznańska: Eksmisje prowadzone są na rzecz spółki JHM, a nie Kościoła
rss newsletter facebook twitter

Archidiecezja poznańska: Eksmisje prowadzone są na rzecz spółki JHM, a nie Kościoła

Archidiecezja poznańska: Eksmisje prowadzone są na rzecz spółki JHM, a nie Kościoła  
PAP/Jakub Kaczmarczyk Komornik Paweł Śliwiński (pośrodku) podczas eksmisji komorniczej 2 września na Osiedlu Maltańskim w Poznaniu

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi wykonania prawomocnego wyroku dotyczącego eksmisji przypominamy, że od 29 stycznia br. właścicielem nieruchomości przy ul. Warszawskiej 82 w Poznaniu jest JHM Development. Wszelkie postępowania sądowe prowadzone są na rzecz spółki JHM – czytamy na stronie archidiecezji poznańskiej.

Przypomnienie o stanie faktycznym ukazało się po nagłośnieniu przez media wykonania dwóch prawomocnych wyroków eksmisyjnych. Działająca w imieniu właściciela spółka Komandoria, na swojej stronie internetowej osiedlemaltanskie.pl wyjaśnia, że zasądzone eksmisje wykonano po wielu miesiącach prób porozumienia, a mieszkańcy odrzucili „wszelkie proponowane formy pomocy”, m.in. sfinansowanie przez 12 miesięcy najmu mieszkania i pełne wsparcie formalne i prawne przy uzyskaniu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta.

„Program wsparcia mieszkańców Osiedla Maltańskiego powstał we współpracy zarządcy z Miastem Poznań i uwzględnia różną sytuację materialną rodzin zamieszkujących teren” – czytamy w oświadczeniu spółki Komandoria. Żaden z mieszkańców nie został pozostawiony bez propozycji pomocy, a do tej pory ze wsparcia skorzystały 122 rodziny.

Prezydent Jacek Jaśkowiak w rozmowie z Radiem Poznań przekonywał, że „warunki, w których te osoby mieszkały, w wielu przypadkach ulegają poprawie, gdy następuje przeprowadzka do lokalu komunalnego czy socjalnego”. „Natomiast osobną kwestią są pewne osoby, które kreują w tej chwili emocje, które starają się to wykorzystać właśnie dla celów politycznych. I ubolewam, że tak jest” – dodał prezydent miasta Poznania.

Archidiecezja w wydanym w styczniu br. komunikacie podkreślała, że dalsze dostosowanie tego obszaru do miejscowego planu zagospodarowania przekraczało jej możliwości, dlatego zdecydowała się na sprzedaż nieruchomości spółce JHM.

W 1931 roku proboszcz parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami ks. Karol Mazurkiewicz, uwzględniając ciężką sytuację materialną społeczeństwa pozwolił na zakładanie na terenie parafii działek pracowniczych bez możliwości zamieszkiwania. W czasach PRL niektórzy użytkownicy działek mieszkali tam na stałe.

W 2004 roku Rada Miasta Poznania zadecydowała o przekształceniu „terenu zdegradowanego, o substandardowej i chaotycznej zabudowie, w osiedle mieszkaniowo-usługowe o spójnej pod względem urbanistycznym i architektonicznym kompozycji”. Według uchwały Rady Miasta „istniejąca substancja mieszkaniowo-gospodarcza nie da się zaadaptować w jakimkolwiek przyszłym zagospodarowaniu, z uwagi na niespełnienie przepisów prawa budowlanego i tych, które dotyczą dróg publicznych”.

O. Serhii Kippa

VATICANNEWS.VA DODANE 04.09.2026

Papież mianował nowego biskupa dla Kijowa. Formował się w Polsce

O. Serhii Kippa, prowincjał kapucynów na Ukrainie, został biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 47-letni duchowny przygotowywał się do kapłaństwa w seminariach zakonnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie. »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 04.09.2026 15:21

TAGI| EKSMISJA, EKSMISJE, POZNAŃ, SEKSMISJA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Papież mianował nowego biskupa dla Kijowa. Formował się w Polsce | Tłumy w katedrze. Pokazano relikwiarz z kością Chrobrego | Abp Zbigniew Zieliński objął metropolię poznańską | Prokuratura: 71-latek, który zaatakował dziecko leczył się neurologicznie | Przed sądem okręgowym w Poznaniu ruszył proces obywateli Białorusi oskarżonych o działalność szpiegowską | Nikaragua: jezuici eksmitowani, ich dom przejęty przez państwo | Poznań: Zmarł Artur Piotrowski – twórca Misterium Męki Pańskiej na Cytadeli | Abp Gądecki: bł. kard. Stefan Wyszyński należy do grona najwybitniejszych Polaków | Dominikanie proszą o kontakt osoby skrzywdzone przez o. Pawła M. | Ludzie z różnych światów usiedli do rozmowy | Poznań uczcił rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Obdarowani

Katarzyna Solecka

Obdarowani

Tamten mężczyzna na ulicy. Idzie dumny, choć być może świadomy naszych ukradkowych spojrzeń.

Koniec końców

ks. Leszek Smoliński

Koniec końców

„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.

U dziadków…

Maria Sołowiej

U dziadków…

Oj, zabrzmiało niepoprawnie, jakoś tak patriarchalnie. Powinno chyba być u babci i dziadka. U babci i dziadka bywają czasem wnuki.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Strzelanina w Kijowie. "Konflikt między SBU a HUR wynika z walki o kontrolę nad służbami"

Strzelanina w Kijowie. "Konflikt między SBU a HUR wynika z walki o kontrolę nad służbami"

Konflikt między Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) a wywiadem wojskowym HUR wynika z walki o wpływy i kontrolę nad ukraińskimi służbami specjalnymi - ocenił w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Radia NV płk Roman Czerwinski, były oficer SBU.

Szpital przemienia. Prof. Jakub Pawlikowski o opiece duchowej nad pacjentem

Szpital przemienia. Prof. Jakub Pawlikowski o opiece duchowej nad pacjentem

Opieka duchowa nad pacjentem musi dziś oznaczać coś znacznie szerszego czy głębszego aniżeli jedynie posługa duszpasterska - podkreśla w rozmowie z KAI prof. Jakub Pawlikowski.

Bp Szkudło w Lourdes: Choroba nie jest wyrokiem

Bp Szkudło w Lourdes: Choroba nie jest wyrokiem

- Prawdziwa doskonałość nie polega na nienagannym zdrowiu ciała, lecz na doskonałej miłości” – mówił katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło podczas Mszy św. w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lourdes. Eucharystię sprawowano w ramach VI Archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. W pielgrzymce pod hasłem „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” uczestniczy blisko 190 osób, w tym 27 osób z niepełnosprawnością ruchową.

OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra

OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra

Firma OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra. Według zapowiedzi model ten działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja.

Archidiecezja poznańska: Eksmisje prowadzone są na rzecz spółki JHM, a nie Kościoła

Archidiecezja poznańska: Eksmisje prowadzone są na rzecz spółki JHM, a nie Kościoła

Głośna sprawa Osiedla Maltańskiego

O. Serhii Kippa

Papież mianował nowego biskupa dla Kijowa. Formował się w Polsce

O. Serhii Kippa, prowincjał kapucynów na Ukrainie, został biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 47-letni duchowny przygotowywał się do kapłaństwa w seminariach zakonnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.

Z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Macieja Berka

Z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Macieja Berka

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Berek został wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister pokonał w głosowaniu zgłoszonego przez PiS prof. Artura Kotowskiego stosunkiem 226 do 184 głosów.

Niemiecka sieć energetyczna na celowniku. Seria aktów sabotażu

Niemiecka sieć energetyczna na celowniku. Seria aktów sabotażu

Podejrzane urządzenia, celowo wywołane zwarcia i list z przyznaniem się do winy – niemieckie służby badają serię incydentów przy stacjach elektroenergetycznych. Policja sprawdza zarówno trop lewicowego ekstremizmu, jak i możliwość działania obcego państwa.

Areszty w sprawie Zondacrypto. W tle miliony i tajemnicze zaginięcie

Areszty w sprawie Zondacrypto. W tle miliony i tajemnicze zaginięcie

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trojga podejrzanych o udział w grupie przestępczej, przejęcie wielomilionowego majątku i pranie pieniędzy. Śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto jest połączone ze sprawą zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka.

Mozart powrócił do Watykanu. Muzyczny most ponad wiekami

Mozart powrócił do Watykanu. Muzyczny most ponad wiekami

Leon XIV wziął do rąk oryginalne skrzypce, na których Mozart grał w okresie wiedeńskim. Instrumenty kompozytora zabrzmiały później w Radiu Watykańskim podczas koncertu młodych muzyków z Salzburga – ponad 250 lat po wizycie czternastoletniego geniusza w Rzymie.

Nocny atak dronów na Soczi. Płonął rosyjski terminal naftowy

Nocny atak dronów na Soczi. Płonął rosyjski terminal naftowy

Ukraińskie drony zaatakowały port w Soczi i terminal naftowy w pobliskim Siriusie – podały Reuters i Interfax. Po nalocie wybuchł pożar, a do jednej z eksplozji miało dojść w pobliżu stanowisk rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

Nie żyje Witold Płóciennik. Tragiczny finał poszukiwań operatora

Nie żyje Witold Płóciennik. Tragiczny finał poszukiwań operatora

W lesie na obrzeżach Lubniewic odnaleziono ciało poszukiwanego od kilku dni Witolda Płóciennika. Okoliczności śmierci 56-letniego operatora filmowego i przewodniczącego Związku Zawodowego Filmowców ma wyjaśnić sekcja zwłok.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.09.2026
« » Wrzesień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
26°C Piątek
wieczór
25°C Sobota
noc
21°C Sobota
rano
20°C Sobota
dzień
wiecej »
 