W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi wykonania prawomocnego wyroku dotyczącego eksmisji przypominamy, że od 29 stycznia br. właścicielem nieruchomości przy ul. Warszawskiej 82 w Poznaniu jest JHM Development. Wszelkie postępowania sądowe prowadzone są na rzecz spółki JHM – czytamy na stronie archidiecezji poznańskiej.
Przypomnienie o stanie faktycznym ukazało się po nagłośnieniu przez media wykonania dwóch prawomocnych wyroków eksmisyjnych. Działająca w imieniu właściciela spółka Komandoria, na swojej stronie internetowej osiedlemaltanskie.pl wyjaśnia, że zasądzone eksmisje wykonano po wielu miesiącach prób porozumienia, a mieszkańcy odrzucili „wszelkie proponowane formy pomocy”, m.in. sfinansowanie przez 12 miesięcy najmu mieszkania i pełne wsparcie formalne i prawne przy uzyskaniu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta.
„Program wsparcia mieszkańców Osiedla Maltańskiego powstał we współpracy zarządcy z Miastem Poznań i uwzględnia różną sytuację materialną rodzin zamieszkujących teren” – czytamy w oświadczeniu spółki Komandoria. Żaden z mieszkańców nie został pozostawiony bez propozycji pomocy, a do tej pory ze wsparcia skorzystały 122 rodziny.
Prezydent Jacek Jaśkowiak w rozmowie z Radiem Poznań przekonywał, że „warunki, w których te osoby mieszkały, w wielu przypadkach ulegają poprawie, gdy następuje przeprowadzka do lokalu komunalnego czy socjalnego”. „Natomiast osobną kwestią są pewne osoby, które kreują w tej chwili emocje, które starają się to wykorzystać właśnie dla celów politycznych. I ubolewam, że tak jest” – dodał prezydent miasta Poznania.
Archidiecezja w wydanym w styczniu br. komunikacie podkreślała, że dalsze dostosowanie tego obszaru do miejscowego planu zagospodarowania przekraczało jej możliwości, dlatego zdecydowała się na sprzedaż nieruchomości spółce JHM.
W 1931 roku proboszcz parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami ks. Karol Mazurkiewicz, uwzględniając ciężką sytuację materialną społeczeństwa pozwolił na zakładanie na terenie parafii działek pracowniczych bez możliwości zamieszkiwania. W czasach PRL niektórzy użytkownicy działek mieszkali tam na stałe.
W 2004 roku Rada Miasta Poznania zadecydowała o przekształceniu „terenu zdegradowanego, o substandardowej i chaotycznej zabudowie, w osiedle mieszkaniowo-usługowe o spójnej pod względem urbanistycznym i architektonicznym kompozycji”. Według uchwały Rady Miasta „istniejąca substancja mieszkaniowo-gospodarcza nie da się zaadaptować w jakimkolwiek przyszłym zagospodarowaniu, z uwagi na niespełnienie przepisów prawa budowlanego i tych, które dotyczą dróg publicznych”.
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„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.
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Głośna sprawa Osiedla Maltańskiego
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