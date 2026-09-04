Firma OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra. Według zapowiedzi model ten działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja.

Model GPT-6 Astra jest następcą wydanego w lipcu modelu GPT-5.6 Sol. Firma OpenAI poinformowała w swoim wpisie na blogu, że Astra działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja. Wśród jej zastosowań wymienia m.in. przygotowywanie deklaracji podatkowych, tworzenie gier, wizualizacje architektoniczne, formatowanie opinii prawnych.

"GPT-6 Astra jest już dostępny. Mamy nadzieję, że otworzy drogę do nowej generacji przedsiębiorczości, odkryć naukowych i tworzenia nowych rozwiązań. Uważamy, że jest to najlepszy na świecie model do obsługi komputerów, pracy profesjonalnej, zastosowań naukowych, programowania, cyberbezpieczeństwa i wielu innych zadań. Potrzebowaliśmy nieco więcej czasu, aby upewnić się, że spełnimy wymagane na tym poziomie możliwości standardy bezpieczeństwa i alignmentu, czyli odpowiedniego dostosowania działania modelu do ludzkich wartości i intencji. Uważamy jednak, że warto było czekać" - napisał na platformie X Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI.

Według OpenAI Astra wyznacza nową granicę szybkości, dokładności i bezpieczeństwa korzystania z komputerów. Wcześniej prezes OpenAI Greg Brockman powiedział, że Astra oznacza "prawdziwą zmianę w zakresie tego, jakiego rodzaju pracę ludzie mogą powierzyć AI i jak technologia ta może zwiększać ich możliwości" - cytuje Grega Brockmana Reuters.

Firma OpenAI podała, że nowy model skrócił na przykład czas potrzebny na wyszukanie opiekuna dla kota z 30 minut, gdy zadanie to wykonywał człowiek, do 5 minut i 27 sekund. W przypadku poszukiwania pracy wykonanie zadania z pomocą Astry zajęło zaledwie 2 minuty i 51 sekund, podczas gdy bez niej trwałoby ono około 5 godzin.

Główny naukowiec OpenAI Jakub Pachocki zastrzegł jednak, że wraz ze wzrostem możliwości modeli coraz trudniejsze staje się ich monitorowanie, a także zapewnienie zgodności działania AI z ludzkimi wartościami i intencjami (tzw. alignment).

W ubiegłym miesiącu OpenAI poinformowała o wstrzymaniu części prac nad rozwojem modeli, między innymi po to, aby upewnić się, że możliwe będzie ich odpowiednie monitorowanie. Główny naukowiec firmy uznał za "uzasadnione" obawy, że modele AI mogłyby w przyszłości nauczyć się wyłączać systemy monitorujące lub całkowicie wymykać się spod ich kontroli. Dodał jednocześnie, że OpenAI stara się rozwiązać te problemy.

"Nie ulega wątpliwości, że to historyczny dzień dla AI. Być może najważniejszy. (...) OpenAI dało światu to, co Wojciech Zaremba obiecywał mi w październiku 2024. Astrę. Nowy model. AI, która zdaje się rozumieć abstrakcję" - napisał w piątek na swoich profilach w portalach społecznościowych popularyzator nauki Maciej Kawecki.

Model GPT-6 Astra na razie jest udostępniany ograniczonej grupie organizacji. W ciągu najbliższych dni ma być jednak dostępny dla wszystkich użytkowników planów ChatGPT Plus, Pro, Business i Enterprise, a także za pośrednictwem OpenAI API, Microsoft Azure i AWS Bedrock.