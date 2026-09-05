Izrael intensyfikuje naloty na Liban - trzy osoby zginęły, 23 są ranne  

Według wstępnego raportu, armia izraelska zintensyfikowała naloty w Libanie w piątek wieczorem, zabijając co najmniej trzy osoby i raniąc 23 na południu i wschodzie kraju, poinformowało ministerstwo zdrowia Libanu.
Ministerstwo poinformowało, że mimo rozejmu z proirańskim Hezbollahem, trwały nocne naloty na pięć lokalizacji w południowych regionach Tyru i Nabatijji oraz w Dolinie Bekaa na wschodzie kraju.Zginęły trzy osoby,23 są ranne.
Naloty te nastąpiły po tym,jak Izrael ogłosił w czwartek wieczorem przejęcie kontroli nad pasmem górskim Ali Taher, które stanowiło strategiczną pozycję dla Hezbollahu w Nabatijji.
Armia wzmocni teraz swoje pozycje w tym regionie, aby "uniemożliwić wrogowi odzyskanie przyczółka w tym regionie" - powiedział minister obrony Izraela Israel Katz.
Liczba starć zmniejszyła się od czerwca, zgodnie z protokołem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a także ramowym porozumieniem między Libanem a Izraelem, pisze AFP.
Izrael kontynuuje jednak sporadyczne naloty i ostrzał na południu, gdzie nadal okupuje pas graniczny o szerokości około dziesięciu kilometrów.
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