Platforma modlitewna Hozana, we współpracy z Misjonarkami Miłości, zbiera intencje modlitewne osób z całego świata i przekazuje je do grobu św. Teresy z Kalkuty w Indiach. Inicjatywa związana jest z przypadającą 4 września 10. rocznicą jej kanonizacji.
Intencje trafiają do domu macierzystego Misjonarek Miłości w Kalkucie (Kolkacie), gdzie spoczywają doczesne szczątki świętej. Jak powiedziała Sharael Sánchez, kierująca hiszpańskojęzycznym oddziałem Hozany, inicjatywa jest skierowana szczególnie do osób, które nie mogą osobiście przybyć do Indii i chcą powierzyć św. Teresie swoje modlitwy.
W ubiegłym roku za pośrednictwem platformy zgłoszono ponad 700 intencji w językach angielskim, hiszpańskim, francuskim i portugalskim. Organizatorzy liczą, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej.
Grób św. Teresy jest miejscem modlitwy i pielgrzymek wiernych z wielu krajów. Na nagrobku umieszczono słowa Chrystusa: „Miłujcie się wzajemnie * tak, jak Ja was umiłowałem.”, które – jak podkreślają organizatorzy – oddają istotę jej misji.
Św. Teresa z Kalkuty urodziła się w 1910 r. w Skopju jako Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, w rodzinie albańskiej. Po wstąpieniu do zgromadzenia zakonnego wyjechała do Indii, gdzie poświęciła życie ubogim, chorym, sierotom i umierającym. W 1950 r. założyła zgromadzenie Misjonarek Miłości, które z czasem rozpoczęło działalność w wielu krajach.
Za swoją służbę najbardziej potrzebującym otrzymała w 1979 r. Pokojową Nagrodę Nobla. Zmarła 5 września 1997 r. w Kalkucie. Jej wspomnienie liturgiczne Kościół obchodzi 5 września.
Papież Franciszek kanonizował ją 4 września 2016 r. podczas Mszy św. na Placu św. Piotra w Rzymie.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Tamten mężczyzna na ulicy. Idzie dumny, choć być może świadomy naszych ukradkowych spojrzeń.
„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.
Chcemy dziś zaprosić Was do wspólnego spojrzenia na nasze parafie nie jako na urzędy, ale na miejsca autentycznego spotkania z Bogiem i bliźnimi – napisali biskupi w Liście na XVI Tydzień Wychowania.
Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia - powiedział w sobotę, podczas finału akcji Narodowego Czytania "Dziadów" Adama Mickiewicza, prezydent Karol Nawrocki. Ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie "Lord Jim" Josepha Conrada.
Przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez trzy dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, w związku z przygotowaniami do rozmów z amerykańskimi wysłannikami - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.
Sześć osób doznało lekkich obrażeń w wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w Zalaloevoe w zachodniej części Węgier - poinformował w sobotę węgierski portal Blikk. Polskie MSZ sprawdza sytuację podróżnych.
Za krótki, ale też za długi sen wiąże się z szybszym starzeniem organizmu.
Papież Leon XIV spotka się prywatnie z ofiarami wykorzystywania seksualnego podczas wizyty w Lourdes 26 i 27 września. W spotkaniu nie będą jednak uczestniczyć stowarzyszenia ani grupy reprezentujące poszkodowanych. Biskup Tarbes i Lourdes Jean-Marc Micas wyjaśnił, że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń zdecydowano się zaprosić wybrane osoby indywidualnie.
Pod hasłem: „Do Maryi pierwszej nauczycielki” dziś na Jasnej Górze rozpocznie się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony. Pielgrzymkę Rolników zainauguruje wieczorna Msza św. o godz. 19.00 w Bazylice. Eucharystii przewodniczyć będzie delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy biskup Leszek Leszkiewicz. Biskup podkreślił, że to doroczne spotkanie, to bardzo ważne wydarzenie, wyrażające wdzięczność Panu Bogu za plony.
Platforma modlitewna Hozana, we współpracy z Misjonarkami Miłości, zbiera intencje modlitewne osób z całego świata i przekazuje je do grobu św. Teresy z Kalkuty w Indiach. Inicjatywa związana jest z przypadającą 4 września 10. rocznicą jej kanonizacji.
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w piątek rezolucję na rzecz wprowadzenia nowej mapy świata, wierniej odzwierciedlającej rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie uchwały zabiegały kraje afrykańskie.
Według wstępnego raportu, armia izraelska zintensyfikowała naloty w Libanie w piątek wieczorem, zabijając co najmniej trzy osoby i raniąc 23 na południu i wschodzie kraju, poinformowało ministerstwo zdrowia Libanu.
="Dziady" Adama Mickiewicza są uznawane za najważniejszy dramat polskiego romantyzmu. W sobotę w ramach 15 edycji akcji Narodowe Czytanie tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tys. miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie, pod pomnikiem wieszcza.
Najbardziej prawdopodobny ze scenariuszy konfrotacji Rosji z NATO to dalsza eskalacja poniżej progu otwartego konfliktu - oceniła w rozmowie z PAP prof. Katarzyna Zyśk z Norweskiego Instytutu Studiów nad Obronnością. Można oczekiwać coraz groźniejszych prowokacji oraz aktów sabotażu - zaznaczyła.