Platforma modlitewna Hozana, we współpracy z Misjonarkami Miłości, zbiera intencje modlitewne osób z całego świata i przekazuje je do grobu św. Teresy z Kalkuty w Indiach. Inicjatywa związana jest z przypadającą 4 września 10. rocznicą jej kanonizacji.

Intencje trafiają do domu macierzystego Misjonarek Miłości w Kalkucie (Kolkacie), gdzie spoczywają doczesne szczątki świętej. Jak powiedziała Sharael Sánchez, kierująca hiszpańskojęzycznym oddziałem Hozany, inicjatywa jest skierowana szczególnie do osób, które nie mogą osobiście przybyć do Indii i chcą powierzyć św. Teresie swoje modlitwy.

W ubiegłym roku za pośrednictwem platformy zgłoszono ponad 700 intencji w językach angielskim, hiszpańskim, francuskim i portugalskim. Organizatorzy liczą, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej.

Grób św. Teresy jest miejscem modlitwy i pielgrzymek wiernych z wielu krajów. Na nagrobku umieszczono słowa Chrystusa: „Miłujcie się wzajemnie * tak, jak Ja was umiłowałem.”, które – jak podkreślają organizatorzy – oddają istotę jej misji.

Św. Teresa z Kalkuty urodziła się w 1910 r. w Skopju jako Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, w rodzinie albańskiej. Po wstąpieniu do zgromadzenia zakonnego wyjechała do Indii, gdzie poświęciła życie ubogim, chorym, sierotom i umierającym. W 1950 r. założyła zgromadzenie Misjonarek Miłości, które z czasem rozpoczęło działalność w wielu krajach.

Za swoją służbę najbardziej potrzebującym otrzymała w 1979 r. Pokojową Nagrodę Nobla. Zmarła 5 września 1997 r. w Kalkucie. Jej wspomnienie liturgiczne Kościół obchodzi 5 września.

Papież Franciszek kanonizował ją 4 września 2016 r. podczas Mszy św. na Placu św. Piotra w Rzymie.