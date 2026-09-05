Pod hasłem: „Do Maryi pierwszej nauczycielki” dziś na Jasnej Górze rozpocznie się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony. Pielgrzymkę Rolników zainauguruje wieczorna Msza św. o godz. 19.00 w Bazylice. Eucharystii przewodniczyć będzie delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy biskup Leszek Leszkiewicz. Biskup podkreślił, że to doroczne spotkanie, to bardzo ważne wydarzenie, wyrażające wdzięczność Panu Bogu za plony.

- To tradycja, że na Jasnej Górze zbiera się cała Polska, ten świat rolniczy, wszyscy ci, którzy związani są z życiem na wioskach, którzy uprawiają pole, ale także ci, którzy wspierają modlitwami rolników. I myślę, że czymś ogromnie ważnym jest, żeby tutaj przy obrazie Matki Bożej powiedzieć Panu Bogu dziękujemy za plony, dziękujemy za to, że mamy chleb, że nie jesteśmy głodni. Dziękujemy za to, że na polskich stołach nie brakuje nam jedzenia – powiedział bp Leszkiewicz i zwrócił uwagę, że każdego roku przy okazji dożynek stara się przypominać o tym, by nie marnować żywności i chleba.

- Myślę, że należymy do takich czołowych krajów w Europie i w świecie, gdzie marnuje się bardzo dużo jedzenia. Zawsze zwracam uwagę, by rozsądnie robić zakupy, żeby potem niczego nie wyrzucać. Bo jeżeli pomyślimy o tym, że są takie obszary w świecie, gdzie ludzie umierają z głodu, gdzie tego chleba nie ma, to może się tak zdarzyć, że kiedyś Pan Bóg powie dosyć tej obfitości. Patrzymy na Pana Boga jako na Ojca, a jak ojciec widzi, że dzieci marnują jedzenie, to nie mówi, nic się nie stało, to kupimy nowy chleb, tylko uczy dzieci, że w ten sposób nie wolno postępować – przypominał biskup.

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy bp Leszek Leszkiewicz podkreślił, że dziś rolnikom brakuje przede wszystkim dobrego wsparcia. - Często tak się zdarza, że rolnicy są poklepywani po plecach, podczas dożynek, dziękuje im wiele osób za chleb. Natomiast tak na co dzień prawo, które jest stanowione w Unii czy poza nią, to prawo często niestety eliminuje rolników europejskich i tego wsparcia im bardzo brakuje. Upominam się często żeby traktować rolników na równi z tymi, którzy mają tytuły naukowe, którzy zajmują jakieś wielkie stanowiska w polityce, czy ekonomii. Myślę, że trzeba, budować świadomość, że najzdrowszy chleb to jest ten chleb, który jest produkowany blisko stołu, czyli w naszym kraju, a nie ten sprowadzany z innych państw – akcentował bp Leszek Leszkiewicz.

- Dożynki na Jasnej Górze to szczególny czas kiedy chcemy podziękować Panu Bogu za zebrane plony, a rolnikom za ich ciężką pracę. Dużą uwagę zwracamy jako resort wspólnie z Krajowym Ośrodkiem wsparcia rolnictwa na promocję produktu polskiego - powiedział w rozmowie z @JasnaGóraNews Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski, Stefan Krajewski.

- Z jednej strony to kwestia dziękczynienia, z drugiej strony też kwestia potrzeb zgłaszanych przez rolników możliwości rozwoju – powiedział minister Krajewski. Zwrócił uwagę na problem anomalii pogodowych a także temat przeznaczania środków unijnych i krajowych po to, by gospodarstwa mogły się rozwijać, zachowywać odporność na kryzys i konkurencyjność.

- Dzisiaj trwa walka o to, kto będzie bardziej konkurencyjny. Czy producenci spoza Unii Europejskiej, czy ci, którzy spełniają z jednej strony najwyższe normy jakościowe, z drugiej strony mają najwyższe koszty wytworzenia produktu – powiedział.

Podkreślił, że Polska żywność jest naszą chlubą, jest naszą marką. - Otwieramy nowe rynki zbytu. Wartość eksportu w 2025 roku to prawie 250 miliardów złotych, 16% całego naszego eksportu i mamy możliwość rozwoju. Ale też trzeba z pokorą podchodzić do tego, co się dzieje, bo to trudny rok, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Sucha wiosna, później różnego rodzaju gradobicia, deszcze nawalne, które w wielu gospodarstwach dokonały wielu zniszczeń stąd ten plon jest dużo mniejszy, a z drugiej strony dziękujemy za to, co udało się zebrać – mówił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski.

Dożynkom Jasnogórskim towarzyszy 35. Krajowa Wystawa Rolnicza. Na wystawie oglądać można maszyny rolnicze, kiermasz kwiatów i krzewów ozdobnych, oraz uzyskać porady fachowców rolnictwa. Stoiska wystawowe dostępne są na terenie parkingów jasnogórskich, i w III Alei Najświętszej Maryi Panny.

Jutro w niedzielę, 6 września w Sumie dożynkowej z błogosławieństwem wieńców żniwnych o godz. 11.00 udział weźmie Prezydent RP Karol Nawrocki. Mszy św. przewodniczyć ma i homilię wygłosi biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz

Pierwsze dożynki na Jasnej Górze odbyły się w 1982 roku. Odbywają się one zawsze w pierwszy weekend września.