Papież Leon XIV spotka się prywatnie z ofiarami wykorzystywania seksualnego podczas wizyty w Lourdes 26 i 27 września. W spotkaniu nie będą jednak uczestniczyć stowarzyszenia ani grupy reprezentujące poszkodowanych. Biskup Tarbes i Lourdes Jean-Marc Micas wyjaśnił, że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń zdecydowano się zaprosić wybrane osoby indywidualnie.
„Żadna grupa, ani z Bétharram, ani z żadnego innego miejsca” nie zostanie zaproszona jako organizacja – powiedział bp Micas w piątek podczas konferencji prasowej poświęconej przygotowaniom do wizyty papieskiej. Miejsce i godzina spotkania, a także ostateczna lista uczestników pozostaną poufne, aby chronić prywatność ofiar.
Konferencja Biskupów Francji (CEF) informowała, że Papież przyjmie siedem osób. Biskup Micas zaznaczył jednak, że liczba ta nie została jeszcze ostatecznie ustalona. Wśród uczestników mogą znaleźć się osoby pokrzywdzone w związku z nadużyciami zgłaszanymi w dawnej katolickiej szkole Notre-Dame de Bétharram, położonej około 15 kilometrów od Lourdes.
Protest ofiar z Bétharram
Decyzja o niezapraszaniu przedstawicieli organizacji spotkała się z protestem grupy ofiar z Bétharram. Jej rzecznik Alain Esquerre mówił o „instytucjonalnej pogardzie”.
Grupa zwróciła się o możliwość udziału w spotkaniu jako organizacja, aby przedstawić Papieżowi zarówno świadectwa ofiar, jak i konkretne propozycje działań. Jej przedstawiciele nie wiedzą, czy wśród osób zaproszonych indywidualnie znajdą się byli uczniowie Bétharram, którzy nie należą do stowarzyszenia.
Biskup Micas przyznał, że jest to możliwe, ale odmówił ujawnienia szczegółów dotyczących uczestników. Podkreślił, że najważniejsza jest ochrona prywatności osób, które zdecydowały się spotkać z Leonem XIV.
Decyzja ta rzuca również światło na wcześniejsze informacje dotyczące przygotowań do spotkania. Gdy Watykan ogłosił je w sierpniu, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni zapowiadał, że Papież spotka się prywatnie z „niektórymi osobami, które padły ofiarą nadużyć w Kościele”. Dodał wówczas, że ofiary będą uczestniczyć w przygotowaniu spotkania.
Nie oznaczało to jednak, że reprezentujące je stowarzyszenia zostaną zaproszone jako grupy.
Doświadczenia ze spotkania w Hiszpanii
Spotkanie w Lourdes odbędzie się ponad trzy miesiące po podobnym spotkaniu Leona XIV z ofiarami nadużyć podczas jego wizyty w Hiszpanii. W Madrycie Papież przyjął prywatnie sześć osób wybranych przez archidiecezję madrycką i Hiszpańską Konferencję Biskupów (CEE).
Sposób wyboru uczestników spotkał się z krytyką części stowarzyszeń i aktywistów, którzy również zabiegali o spotkanie z Papieżem. Wśród pominiętych byli Juan Cuatrecasas i Miguel Ángel Hurtado, którzy uczestniczyli w demonstracji przed Nuncjaturą Apostolską.
Według hiszpańskiego dziennika „elDiario.es”, powołującego się na źródła zbliżone do sprawy, w Rzymie pojawiło się niezadowolenie ze sposobu organizacji spotkania w Madrycie. Przygotowania do wizyty w Lourdes miałyby uwzględniać doświadczenia z Hiszpanii. Stolica Apostolska nie potwierdziła jednak oficjalnie, że obecna procedura jest korektą wcześniejszych rozwiązań.
Sprawa mozaik Rupnika
Wizyta Leona XIV w Lourdes odbędzie się również w kontekście decyzji dotyczących mozaik autorstwa byłego jezuity Marko Rupnika. Wobec słoweńskiego artysty wysunięto zarzuty dotyczące nadużyć seksualnych, duchowych i psychicznych wobec kobiet, w tym zakonnic.
Biskup Micas potwierdził, że mozaiki znajdujące się w Bazylice Matki Bożej Różańcowej zostaną „na stałe ukryte przed wzrokiem wszystkich”. Następnie ma zostać podjęta decyzja dotycząca przyszłości fasady bazyliki.
Proces ten rozpoczął się jeszcze przed przygotowaniami do wizyty papieskiej. Po wysłuchaniu osób pokrzywdzonych Micas uznał, że obecność mozaik stała się dla części z nich przeszkodą w pielgrzymowaniu do sanktuarium. W 2024 roku polecił zaprzestać ich oświetlania podczas nocnych procesji, a w marcu 2025 roku rozpoczęto zakrywanie części kompozycji.
Ostatecznie decyzję rozszerzono na wszystkie mozaiki. Po wizycie Papieża ma rozpocząć się kolejny etap prac, którego celem będzie znalezienie rozwiązania dotyczącego fasady bazyliki. W komisji mają uczestniczyć również artyści i teologowie.
Sprawa Rupnika pozostaje także przedmiotem postępowania kanonicznego w Rzymie. W 2023 roku został on wykluczony z Towarzystwa Jezusowego za nieprzestrzeganie ograniczeń nałożonych przez przełożonych.
Prywatne spotkanie poza oficjalnym programem
Leon XIV przybędzie do Lourdes w sobotę 26 września po południu, po zakończeniu pierwszej części wizyty w Paryżu. Następnego dnia spotka się z biskupami francuskimi, odprawi Mszę św. na terenie sanktuarium, odwiedzi chorych i wolontariuszy oraz spotka się z kontemplacyjnymi karmelitankami.
Spotkanie z ofiarami nie zostało szczegółowo ujęte w publicznym programie podróży. Stolica Apostolska potwierdziła jedynie, że będzie miało charakter prywatny i że ofiary będą uczestniczyć w jego przygotowaniu.
Biskup Micas potwierdził, że spotkanie rzeczywiście odbędzie się w Lourdes, ale jego miejsce, czas i skład pozostaną poufne. Ofiary mogą uczestniczyć w nim indywidualnie, jednak żadne stowarzyszenie nie wystąpi w charakterze zbiorowego przedstawiciela poszkodowanych.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Tamten mężczyzna na ulicy. Idzie dumny, choć być może świadomy naszych ukradkowych spojrzeń.
„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.
Chcemy dziś zaprosić Was do wspólnego spojrzenia na nasze parafie nie jako na urzędy, ale na miejsca autentycznego spotkania z Bogiem i bliźnimi – napisali biskupi w Liście na XVI Tydzień Wychowania.
Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia - powiedział w sobotę, podczas finału akcji Narodowego Czytania "Dziadów" Adama Mickiewicza, prezydent Karol Nawrocki. Ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie "Lord Jim" Josepha Conrada.
Przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez trzy dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, w związku z przygotowaniami do rozmów z amerykańskimi wysłannikami - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.
Sześć osób doznało lekkich obrażeń w wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w Zalaloevoe w zachodniej części Węgier - poinformował w sobotę węgierski portal Blikk. Polskie MSZ sprawdza sytuację podróżnych.
Za krótki, ale też za długi sen wiąże się z szybszym starzeniem organizmu.
Papież Leon XIV spotka się prywatnie z ofiarami wykorzystywania seksualnego podczas wizyty w Lourdes 26 i 27 września. W spotkaniu nie będą jednak uczestniczyć stowarzyszenia ani grupy reprezentujące poszkodowanych. Biskup Tarbes i Lourdes Jean-Marc Micas wyjaśnił, że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń zdecydowano się zaprosić wybrane osoby indywidualnie.
Pod hasłem: „Do Maryi pierwszej nauczycielki” dziś na Jasnej Górze rozpocznie się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony. Pielgrzymkę Rolników zainauguruje wieczorna Msza św. o godz. 19.00 w Bazylice. Eucharystii przewodniczyć będzie delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy biskup Leszek Leszkiewicz. Biskup podkreślił, że to doroczne spotkanie, to bardzo ważne wydarzenie, wyrażające wdzięczność Panu Bogu za plony.
Platforma modlitewna Hozana, we współpracy z Misjonarkami Miłości, zbiera intencje modlitewne osób z całego świata i przekazuje je do grobu św. Teresy z Kalkuty w Indiach. Inicjatywa związana jest z przypadającą 4 września 10. rocznicą jej kanonizacji.
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w piątek rezolucję na rzecz wprowadzenia nowej mapy świata, wierniej odzwierciedlającej rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie uchwały zabiegały kraje afrykańskie.
Według wstępnego raportu, armia izraelska zintensyfikowała naloty w Libanie w piątek wieczorem, zabijając co najmniej trzy osoby i raniąc 23 na południu i wschodzie kraju, poinformowało ministerstwo zdrowia Libanu.
="Dziady" Adama Mickiewicza są uznawane za najważniejszy dramat polskiego romantyzmu. W sobotę w ramach 15 edycji akcji Narodowe Czytanie tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tys. miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie, pod pomnikiem wieszcza.
Najbardziej prawdopodobny ze scenariuszy konfrotacji Rosji z NATO to dalsza eskalacja poniżej progu otwartego konfliktu - oceniła w rozmowie z PAP prof. Katarzyna Zyśk z Norweskiego Instytutu Studiów nad Obronnością. Można oczekiwać coraz groźniejszych prowokacji oraz aktów sabotażu - zaznaczyła.