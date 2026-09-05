Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia - powiedział w sobotę, podczas finału akcji Narodowego Czytania "Dziadów" Adama Mickiewicza, prezydent Karol Nawrocki. Ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie "Lord Jim" Josepha Conrada.

Prezydent podkreślił podczas wystąpienia na Skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie, że dziedzictwo kulturowe, literatura i język polski pomagają trwać przez wieki wspólnocie narodowej. - Literatura ma tę moc, że przenosi polskość przez pokolenia, przenosi polskość pomimo XIX-wiecznych zaborów, czy XX-wiecznych okupacji. Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata - powiedział Karol Nawrocki.

Dodał, że "naród musi mieć umiejętność wyrażania swoich emocji, swoich trwóg, swoich pragnień". - A więc, by trwała narodowa wspólnota przez kolejne wieki musi być polski język, w którym wielcy wieszczowie, wielcy poeci tworzą swoje dzieła, a inni je czytają - powiedział prezydent.

Zwrócił uwagę, że "literatura tworzy narodowe imaginarium, w którym jest miejsce z jednej strony dla przeszłości, z drugiej strony dla teraźniejszości i troski o naszą wspólną przyszłość".

Zaznaczył, że akcja Narodowego Czytania już od 15 lat sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą.

Nawrocki podkreślił też, że nie ma polskiej literatury bez Adama Mickiewicza. - To fundamentalna, kluczowa postać dla zrozumienia polskiej duszy i polskiej narodowej tożsamości - powiedział prezydent.

Dodał, że Mickiewicz jako jedyny autor, mógł w jednym dziele, jakim są "Dziady" połączyć "głęboką ludową tradycję, metafizykę, psychologię, która pozostaje w XXI wieku wciąż aktualna, z tym co wówczas dla Polaków i dzisiaj dla nas jest także ważne, a więc z pewnym mesjanistycznym, politycznym, narodowym pragnieniem wolności i z tym wielkim duchem wolności narodu polskiego".

Prezydent podkreślił, że w akcję czytania "Dziadów" włączyli się artyści również z Białorusin i Litwy. Nawrocki podziękował prezydentowi Litwy Gitanasowi Nausedzie za to, że przyjął zaproszenie do wspólnego odczytania fragmentów "Dziadów".

Nawrocki ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytana w ramach Narodowego czytania będzie "Lord Jim" Josepha Conrada (Józefa Konrada Korzeniowskiego). Zaznaczył, że Conrad co prawda nie pisał w języku polskim, "ale tworzył arcypolskich bohaterów i zawsze wspierał polską niepodległość". - W związku z tym, że tak wiele ducha polskiego dał do literatury międzynarodowej, w przyszłym roku uczcimy Józefa Konrada Korzeniowskiego i będziemy czytać "Lorda Jima". Bardzo się z tego cieszę - powiedział prezydent.

Pierwsza dama Marta Nawrocka podkreśliła, że w ramach akcji Narodowego Czytania "Dziady" są w całej Polsce oraz w ponad 40 krajach na całym świecie. - Dzięki polskiej literaturze jesteśmy dzisiaj wszyscy blisko - powiedziała.

Podkreśliła, że "Dziady" to "lektura lektur", która łączy głęboką ludową moralność z obrazem Polski pod zaborami.

Dramat Mickiewicza czytali: Valdas Bagdonas, Aleksander Buchowiecki, Dariusz Jakubowski, Krzysztof Kumor, Krzysztof Kuśmider, Ignacy Martusewicz, Andrzej Mastalarz, Małgorzata Nowińska, Tomasz Obiński, Marcin Przybylski, Aleksiej Saprykin, Bazhena Shamovich, Adam Strug, Agnieszka Warchulska oraz Piotr Zapert.

Po raz pierwszy Narodowe Czytanie odbyło się w 2012 roku. Wówczas lekturą był "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza.