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Putin polecił nie atakować Kijowa przez trzy dni na czas wizyty amerykańskich wysłanników

Putin polecił nie atakować Kijowa przez trzy dni na czas wizyty amerykańskich wysłanników  
. EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN

Przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez trzy dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, w związku z przygotowaniami do rozmów z amerykańskimi wysłannikami - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

Pieskow powiadomił w rozmowie z rosyjskimi państwowymi mediami, że wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, mają spotkać się w sobotę z Putinem.

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oświadczył wcześniej w sobotę, że wstrzymanie ognia zaproponowała Rosji Ukraina. Potwierdził również, że Witkoff i Kushner w niedzielę odwiedzą Ukrainę. Doradca głowy państwa wyraził także przekonanie, że Rosjanie mogą powstrzymać się 6 września od ataków na Kijów ze względu na obecność w ukraińskiej stolicy przedstawicieli amerykańskiej administracji.W godzinach porannych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy z piątku na sobotę celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu, co może być reakcją na dyskusje o możliwym przylocie na Ukrainę amerykańskich wysłanników samolotem i lądowania na jednym z tych lotnisk.

 

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PAP |

dodane 05.09.2026 16:34

TAGI| DYPLOMACJA, PAP, ROSJA, UKRAINA, USA, WOJNA

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