Chcemy dziś zaprosić Was do wspólnego spojrzenia na nasze parafie nie jako na urzędy, ale na miejsca autentycznego spotkania z Bogiem i bliźnimi – napisali biskupi w Liście na XVI Tydzień Wychowania, który będzie obchodzony od 13 do 19 września pod hasłem „Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary”. Biskupi zachęcają w nim do odnowy katechezy parafialnej, która nie jest powtórzeniem szkolnej lekcji religii. List będzie odczytywany w kościołach w niedzielę 6 września.

Biskupi zwrócili uwagę, że potrzeba jest przemyślenia na nowo duszpasterstwa w parafiach. „Chcemy, aby stało się ono przestrzenią spotkania dla każdego: dla osób głęboko wierzących, ale także dla poszukujących czy zdystansowanych do spraw wiary” – zaznaczyli. „Zainspirowani nauczaniem Jezusa o uczniach zebranych w Jego imię chcemy dziś zaprosić Was do wspólnego spojrzenia na nasze parafie nie jako na urzędy, ale na miejsca autentycznego spotkania z Bogiem i bliźnimi” – podkreślili. Temu ma służyć katecheza parafialna, która – jak przypomnieli biskupi – nie jest powtórzeniem szkolnej lekcji religii.

„Choć religia w szkole pozostaje niezwykle cenna i nieodzowna dla rozwoju dziecka i poznawania Boga, katecheza w parafii ma inny cel i inną formę. Opiera się ona na spotkaniach w małych grupach, gdzie można porozmawiać szczerze, bez maski” – wyjaśnili autorzy listu.

Dodali, że w małych grupach parafialnych jest także miejsce na ufną modlitwę. „Dzieci, młodzież i dorośli, uczestnicząc w tych spotkaniach, będą mieli okazję dzielić się z innymi swymi problemami” – wskazali. Zwrócili przy tym uwagę, że katecheza parafialna stwarza okazję do tego, „by spotkać autentycznych świadków wiary – duszpasterzy i animatorów, którzy nie tylko nauczają o Bogu, ale dzielą się tym, jak doświadczają go w swoim życiu”.

Biskupi wskazali, że w wielu parafiach takie starania są już owocnie podejmowane. „Niniejsza prośba nie jest próbą narzucania nowych rozwiązań, lecz zachętą do wspólnego odczytania znaków czasu. Stajemy dziś przed fundamentalnym pytaniem o przyszłość naszych wspólnot. Odpowiedź na nie wymaga konkretnych działań, które pozwolą nam przejść od modelu administrowania parafią do odważnej ewangelizacji” – ocenili.

Zachęcili zarazem, by impuls do odnowy katechezy parafialnej nie był traktowany przez duszpasterzy jako dodatkowy ciężar, ale jako szansa na powrót do istoty powołania – do bycia świadkami, którzy pomagają innym odnaleźć żywego Boga. „Pozwólmy, by te myśli stały się dla nas narzędziem budowania Kościoła żywego, w którym każdy człowiek czuje się zauważony i wezwany do bliskości z Chrystusem” – zaznaczyli biskupi.

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