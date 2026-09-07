Trump sugeruje zmianę nazwy jednego ze stanów USA  

Prezydent Donald Trump zamieścił w niedzielę na swoim profilu w serwisie Truth Social mapę Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu. W swym wpisie zasugerował zmianę nazwy tego stanu na "Nowa Ameryka". Wywołało to stanowczy sprzeciw lokalnych polityków.
"Wielu ludzi sugeruje zmianę nazwy Nowy Meksyk na NOWA AMERYKA. Byłaby ona o wiele bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego stanu, który ma wprost niewyobrażalny potencjał!" - napisał Trump.
Wpis pojawił się kilka tygodni po tym, jak amerykański przywodca podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
Jak podała lokalna stacja KOAT, gubernator stanu Michelle Lujan Grisham oświadczyła w serwisie X, że nazwa Nowy Meksyk "nie podlega dyskusji" i należy do mieszkańców "od czasów sprzed powstania Stanów Zjednoczonych".
Sprawę skomentował także senator Martin Heinrich . Oznajmił, że są trzy rzeczy, które zawsze będzie nazywał ich prawdziwymi nazwami: Zatoka Meksykańska, jezioro Ontario i Nowy Meksyk.
Członkini Izby Reprezentantów Melanie Stansbury zareagowała na wpis Trumpa słowami: "Absolutnie nie!". Podkreśliła, że nazwa stanu niesie historię, kulturę i dziedzictwo pokoleń.
Z kolei kongresman Gabe Vasquez przekonywał, że prezydentowi Trumpowi "nie uda się wymazać Nowego Meksyku".
Burmistrz miasta Albuquerque w tym stanie, Tim Keller, zwrócił uwagę, że nazwa stanu od ponad 400 lat niesie tożsamość, która czyni to miejsce wyjątkowym. - Jesteśmy dumnymi mieszkańcami Nowego Meksyku i dumnymi Amerykanami - zaakcentował.
Stacja KOAT poinformowała jednocześnie w niedzielę, że Partia Republikańska w Nowym Meksyku jak dotąd nie skomentowała wpisu prezydenta Trumpa.
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