KEP: Trzeba przejść od administrowania parafią do ewangelizacji  

Trzeba przejść od modelu administrowania parafią do odważnej ewangelizacji - napisali biskupi w liście pasterskim Konferencji Episkopatu Polski na XVI Tydzień Wychowania, który rozpocznie się 13 września. Zaznaczyli, że szansą na odnowę wspólnot jest katecheza parafialna.
Od 13 do 19 września br. w Kościele katolickim w Polsce będzie obchodzony XVI Tydzień Wychowania pod hasłem "Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary". Z tej okazji biskupi napisali list pasterski przekazany PAP przez biuro prasowe Episkopatu.
W dokumencie biskupi wskazali na potrzebę przemyślenia na nowo duszpasterstwa w parafiach jako miejsca "autentycznego spotkania z Bogiem i bliźnimi".
"Chcemy, aby stało się ono przestrzenią spotkania dla każdego: dla osób głęboko wierzących, ale także dla poszukujących czy zdystansowanych do spraw wiary" - napisali biskupi.
Zaznaczyli, że zmianom ma służyć katecheza parafialna. Zastrzegli jednak, że "nie jest ona powtórzeniem szkolnej lekcji religii"; opiera się ona na spotkaniach w małych grupach, gdzie obok modlitwy jest szansa na szczerą rozmowę.
Jak ocenili biskupi, katecheza parafialna stwarza okazję, "aby spotkać autentycznych świadków wiary - duszpasterzy i animatorów, którzy nie tylko nauczają o Bogu, ale dzielą się tym, jak doświadczają go w swoim życiu".
Wyjaśnili, że "nie jest to próba narzucania nowych rozwiązań, lecz zachęta do wspólnego odczytania znaków czasu".
"Stajemy dziś przed fundamentalnym pytaniem o przyszłość naszych wspólnot. Odpowiedź na nie wymaga konkretnych działań, które pozwolą nam przejść od modelu administrowania parafią do odważnej ewangelizacji" - napisali.
Zachęcili także księży, aby katecheza parafialna nie była traktowana przez nich jako dodatkowy ciężar, ale "szansa na powrót do istoty powołania - do bycia świadkami, którzy pomagają innym odnaleźć żywego Boga".
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