W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy trwa operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Alert dla mieszkańców woj. lubelskiego i podkarpackiego wydało nad ranem RCB, został już odwołany.

O uruchomieniu "niezbędnych sił i środków" oraz gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w nocy z poniedziałku na wtorek. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało też Alert RCB do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy RCB poinformowało, że sytuacja jest monitorowana i zaleciło śledzenie komunikatów.

Alert obowiązywał dla powiatów w woj. lubelskim: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski. W województwie podkarpackim alerty otrzymali zaś mieszkańcy powiatów: Tarnobrzegu, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, Przemyśla, przemyskiego, sanockiego, leskiego, Krosna, krośnieńskiego, bieszczadzkiego.

W poniedziałek w nocy rosyjscy okupanci zaatakowali Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 2 osoby zginęły a siedem jest rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie, poinformowały władze miasta.