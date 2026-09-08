W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy trwa operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Alert dla mieszkańców woj. lubelskiego i podkarpackiego wydało nad ranem RCB, został już odwołany.
O uruchomieniu "niezbędnych sił i środków" oraz gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w nocy z poniedziałku na wtorek. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało też Alert RCB do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy RCB poinformowało, że sytuacja jest monitorowana i zaleciło śledzenie komunikatów.
Alert obowiązywał dla powiatów w woj. lubelskim: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski. W województwie podkarpackim alerty otrzymali zaś mieszkańcy powiatów: Tarnobrzegu, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, Przemyśla, przemyskiego, sanockiego, leskiego, Krosna, krośnieńskiego, bieszczadzkiego.
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