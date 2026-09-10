Leon XIV do nowych biskupów: „Trwajcie przy Jezusie, On jest wierny”  

Bądźcie pewni, że Pan, który was powołał jest wierny. On was poprzedza w drodze i wam towarzyszy, codziennie będzie was oświecał – powiedział Papież na audiencji dla mianowanych ostatnio biskupów. Podkreślił, że ich pierwszym zadaniem jest trwanie przy Jezusie. Tylko w ten sposób będą mogli dobrze pełnić swą posługę i kształtować w sobie serce Dobrego Pasterza.
Mianowani w ostatnim czasie biskupi uczestniczą w przygotowanym dla nich w Watykanie kursie formacyjnym. Sam Papież dał im kilka wskazówek. Przede wszystkim zachęcił ich do dbania o osobistą relację z Panem Bogiem.
Przede wszystkim jesteśmy uczniami
„Jesteśmy biskupami, ale przede wszystkim jesteśmy uczniami. Aby mówić o Nim, musimy trwać przy Nim; aby prowadzić Jego lud, musimy każdego dnia dać się Mu prowadzić” – mówił Leon XIV. „Dbajcie zatem zawsze o czas spędzany z Panem: Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa oraz te chwile, w których możecie przebywać w Jego obecności z prostym sercem ucznia, który pozwala się kochać swojemu Panu. Stąd właśnie wywodzi się nasza posługa. A kiedy serce pozostaje blisko Niego, również służba staje się spokojniejsza, swobodniejsza i owocniejsza”.
Serce Dobrego Pasterza
Papież zaznaczył, że biskup musi mieć serce Jezusa, Dobrego Pasterza. Musi odkrywać piękno ludu Bożego i kochać powierzonych mu ludzi. W sercu biskupa musi być miejsce dla wszystkich, ponieważ wszyscy mają swoje miejsce w sercu Chrystusa. Leon XIV wskazał w tym względzie na znaczenie realnej obecności biskupa pośród ludzi. Często mówi ona więcej niż słowa. „Oby ludzie poprzez naszą obecność mogli odczuć coś z czułości i ojcowskiej troski Boga!” – powiedział Leon XIV.
Ojcowska troska o Kościół
Ojciec Święty podkreślił, że biskup musi się odznaczać prawdziwą troską duszpasterską – sollicitudo pastoralis. „Nie sprowadza się ona do licznych obowiązków. To coś głębszego – mówił Papież. – To noszenie swego ludu w sercu. Św. Paweł nazwał troskę o wszystkie Kościoły swoją ‘codzienną udręką’ (2 Kor 11,28). W ten sposób Kościół, do którego zostaliście posłani, staje się coraz bardziej częścią waszego życia, niemal częścią was samych. To właśnie charakteryzuje ojcostwo biskupie: posiadanie wielkiego serca”.
Kochajcie kapłanów
W sposób szczególny Ojciec Święty polecił biskupom kochać swoich kapłanów. „Niech w każdym z was znajdą ojca i brata. Słuchajcie ich, dodawajcie im otuchy, módlcie się za nich, cieszcie się z dobra, które czynią, i z ufnością towarzyszycie im w ich posłudze. Zwróćcie szczególną uwagę na starszych i chorych. Niech poczują, że są cenni, że Kościół jest im wdzięczny i że biskup o nich nie zapomina. Czasami wystarczy telefon, wizyta, serdeczne słowo z waszej strony” – mówił Papież.
Szczególne słowo skierował do biskupów z młodych Kościołów. Zachęcił ich do zachowania serca misyjnego. „Znacie piękno, ale także trud misji – misji Kościoła, który być może posiada niewiele, ale jest bogaty w wielką wiarę” – powiedział Leon XIV.
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