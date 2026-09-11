info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Polak pracował na rumowisku WTC. „Wspomnienia rzucały na kolana”
rss newsletter facebook twitter

Polak pracował na rumowisku WTC. „Wspomnienia rzucały na kolana”

Polak pracował na rumowisku WTC. „Wspomnienia rzucały na kolana”  
unsplash Charakterystyczny kompleks World Trade Center z dwoma wieżami (Twin Towers) w latach 90. XX w.

Jan Szumański dotarł na teren zniszczonego World Trade Center dzień po zamachach i pozostał tam aż do zakończenia odgruzowywania. Po 25 latach opowiada o chaosie pierwszych godzin, cenie zapłaconej przez pracujących w toksycznym pyle i pamięci o tragedii, która – jak zauważa – coraz szybciej zanika.

Jan Szumański znalazł się na terenie zniszczonego World Trade Center już pierwszego dnia po zamachach. Pozostał tam do zakończenia odgruzowywania, a później uczestniczył też w odbudowie przebiegających pod rumowiskiem linii metra nr 1 i 9. Podkreśla w rozmowie z PAP, że wspomnienia o tragedii „mogą zwalić z nóg”.

Jako główny inżynier firmy Tully, Szumański odpowiadał za prowadzenie jednych z najtrudniejszych robót w historii Nowego Jorku. Przypomina, że początkowo na miejscu panował chaos. Setki ekip budowlanych, kontraktorów, operatorów ciężkiego sprzętu i ochotników próbowały pomagać, ale ich działania nie były początkowo skoordynowane. Większość ludzi i maszyn koncentrowała się od północnej strony rumowiska, gdzie dostęp był łatwiejszy.

– Nawet kiedy tam doszedłem, nie mogłem się dostać do gruzów. Nie próbowałem się wciskać, bo to było bez sensu. Przez pierwsze pół dnia, aż do nocy, właściwie nic nie robiłem. Patrzyłem, co mogę zrobić – wspominał.

Zdecydował wówczas, że zamiast dołączać do tłumu, skieruje swoich ludzi na południową i zachodnią stronę kompleksu WTC. Zaczęli od oczyszczania ulic i tworzenia dostępu do zgliszcza od miejsc, którymi wcześniej prawie nikt się nie zajmował.

– Wszyscy pchali się od przodu, więc pomyślałem, że lepiej robić te niezbędne roboty od tyłu. Wziąłem ludzi i zaczęliśmy oczyszczać ulice. Powolutku, kiedy inni pracowali z przodu, okazało się, że objąłem z moimi ludźmi większość terenu gruzów – relacjonował.

Władze miasta stopniowo uporządkowały działania ratownicze i budowlane, dzieląc strefę katastrofy między cztery firmy. Tully otrzymała początkowo dużą część terenu, a po kilku miesiącach, gdy uznano, że prace wymagają dalszej koncentracji, powierzono jej jeszcze szerszy zakres robót. Zdaniem Szumańskiego zdecydowały o tym tempo i skuteczność kierowanego przez niego zespołu. Po niemal ćwierćwieczu inżynier niechętnie wraca do przeżyć z tamtego okresu. Porównuje pamięć człowieka do zestawu szuflad, z których niektóre z biegiem lat zamykają się same, inne zaś zamykamy świadomie, aby móc normalnie żyć.

– Są ludzie, których tragiczne wydarzenia niszczą przez całe życie. Ja potrafię się w jakiś sposób wyłączyć, zablokować. Tam, pracując, nie przejmowałem się wszystkim, co widziałem, bo gdybym się przejmował, nie mógłbym tam zostać. Ale kiedy przychodził moment spokoju i relaksu, wtedy rzucało człowieka na kolana – mówił.

Do dziś nie odwiedził muzeum 11 września, chociaż znajdują się tam przedmioty, które sam wydobywał, niekiedy opatrzone jego nazwiskiem. Jak przyznaje, chciałby je zobaczyć, ale obawia się, że spotkanie z nimi mogłoby otworzyć zamknięte przez lata wspomnienia i „zwalić go z nóg”.

Praca na terenie WTC miała także konsekwencje zdrowotne. U Szumańskiego wykryto nowotwór nerki. Część narządu została usunięta, a dotychczas nie pojawiły się przerzuty. Także kilku jego dawnych współpracowników zachorowało i wciąż walczy z następstwami przebywania w skażonym pyłowym środowisku.

Najbardziej smuci go jednak, że tragedia coraz słabiej funkcjonuje w świadomości Amerykanów.

– Wszyscy o tym zapomnieli. Kiedy czasem przypadkiem się o tym wspomina, ludzie robią takie miny, jakby pytali: „O co chodzi?”. Większość młodych nawet nie wie, co się wydarzyło, a starsi też po prostu o tym zapomnieli – ocenił.

Szumański przypomina, że kiedy sam był dzieckiem, wraz z rówieśnikami wypytywał dziadków o II wojnę światową. Młodzi ludzie nie zawsze potrafili zrozumieć skalę ich doświadczeń, lecz byli ciekawi, chcieli wiedzieć, co się wydarzyło i jak ich bliscy przeżyli wojnę. Dziś nie dostrzega podobnego zainteresowania zamachami na WTC nawet wtedy, kiedy mówi lekarzom lub innym rozmówcom, że pracował na rumowisku i zachorował prawdopodobnie wskutek kontaktu z toksycznym pyłem.

– Normalnie człowiek zapytałby: „Byłeś tam? Co robiłeś? Jak to przeżyłeś?”. Nie chodzi o to, że zależy mi na takich pytaniach. Chodzi o zwykłą ciekawość historii i ludzkiej tragedii. Dzisiaj ludzie mówią tylko: „Tak, słyszałem o tym”, „Widziałem kiedyś w telewizji” – i na tym się kończy – zauważył.

Obawia się, że wraz z odejściem świadków pamięć będzie zanikać jeszcze szybciej.

– Wydaje mi się, że kiedy minie 50 lat, prawie nikt nie będzie już o tym myślał. Stanie się to czymś takim jak Pearl Harbor: pojedziemy tam i obejrzymy statek – konkludował.

11 września 2001 r. 19 członków Al-Kaidy porwało cztery samoloty pasażerskie. Dwa uderzyły w wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci w Pentagon pod Waszyngtonem, a czwarty rozbił się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. W najbardziej śmiercionośnym zamachu terrorystycznym w historii USA zginęło 2996 osób, a tysiące zostały ranne. Po zamachach

Po zamachach, NATO po raz pierwszy uruchomiło art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 11.09.2026 07:00

TAGI| 11 WRZEŚNIA, ROCZNICA, WORLD TRADE CENTER, WTC

PRZECZYTAJ TAKŻE
Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu. Ponad połowa daje 4 lub więcej | Rok prezydentury Nawrockiego. „Chcę zmienić jej model” | Od Hiroszimy do współczesnych wojen. Biskupi Japonii apelują o pokój | 40 lat temu Piasecki, Wróż i Słowak Bożik zdobyli K2 drogą "Magic Line" | Auschwitz: hołd dla 4,3 tys. Romów zgładzonych jednej nocy | 100 lat temu zmarł Jan Kasprowicz | Chciał, by świat był lepszy a ludzie się kochali | Najdłuższe śledztwo IPN trwa od 35 lat. Na finał trzeba jeszcze poczekać | Po 35 latach czas na nowy traktat? Mularczyk: relacje z Niemcami są asymetryczne | Modlitwa o pokój na świecie w rocznicę zamachu na WTC

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Naszym zdaniem

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Zgubić życie w pośpiechu

ks. Leszek Smoliński

Zgubić życie w pośpiechu

Wrzesień ma szczególny talent do poganiania ludzi.

W rodzinie

Maria Sołowiej

W rodzinie

Wyłuskuję z pamięci więcej zdrobnień. Święty Jacek, choć właściwie powinno być Hiacynt albo Jacenty...

Jest głód, jest „idealny moment”

Andrzej Macura

Jest głód, jest „idealny moment”

Hm. Parasol najłatwiej sprzedać, gdy pada, prawda?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Leon XIV: Wejdźcie na place budowy historii

Leon XIV: Wejdźcie na place budowy historii

Nie rezygnujcie z dialogu nawet wtedy, gdy sprzeczne interesy zdają się przekreślać możliwość porozumienia – zaapelował Leon XIV. Papież wezwał przedstawicieli Kościoła, polityki, gospodarki i nauki do rozwijania kultury negocjacji oraz budowania dyplomacji pokoju.

Z nart na kurierski szlak. 85 lat temu zginęła Helena Marusarzówna

Z nart na kurierski szlak. 85 lat temu zginęła Helena Marusarzówna

Siedmiokrotna mistrzyni Polski porzuciła sportową karierę, aby jako kurierka tatrzańska przenosić przez granicę meldunki, dokumenty i pieniądze dla polskiego podziemia. Torturowana przez gestapo nie zdradziła współpracowników. Helena Marusarzówna została rozstrzelana przez Niemców 12 września 1941 roku.

Rosja wraca na ministerialne obrady G20. Kolejne spotkanie w USA

Rosja wraca na ministerialne obrady G20. Kolejne spotkanie w USA

Rosyjska delegacja weźmie udział w spotkaniu ministrów energii G20, zaplanowanym od 14 do 16 września w Houston. Przy jednym stole z jej przedstawicielami zasiądą również ministrowie z Polski, która uczestniczy w tegorocznych pracach grupy na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych.

Putin grozi Europie wojną za wysłanie żołnierzy na Ukrainę

Putin grozi Europie wojną za wysłanie żołnierzy na Ukrainę

Rozmieszczenie europejskich wojsk na Ukrainie oznaczałoby wojnę z Rosją – oświadczył Władimir Putin podczas wizyty w Nowym Delhi. Przywódca państwa prowadzącego inwazję przeciwko Ukrainie przekonywał jednocześnie, że Rosja nie stanowi zagrożenia dla krajów europejskich.

Korea Północna znów odpaliła rakiety. Test po ćwiczeniach sojuszników

Korea Północna znów odpaliła rakiety. Test po ćwiczeniach sojuszników

Korea Północna wystrzeliła w kierunku Morza Japońskiego kilka pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, które przeleciały około 250 km. Do próby doszło dzień po zakończeniu wspólnych ćwiczeń wojskowych Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Najtragiczniejsza epidemia eboli w historii DRK. Tysiące ofiar

Najtragiczniejsza epidemia eboli w historii DRK. Tysiące ofiar

Ponad 7 tys. zakażeń i blisko 3,4 tys. zgonów odnotowano podczas trwającej epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Ituri, a walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa utrudniają braki personelu i środków finansowych.

Jaka przyszłość czeka parafie? Świeccy spotkają się na forum MOSTY

Jaka przyszłość czeka parafie? Świeccy spotkają się na forum MOSTY

27 i 28 listopada w Warszawie.

Diesel może przebić 9 zł za litr. Nowa prognoza cen paliw

Diesel może przebić 9 zł za litr. Nowa prognoza cen paliw

Kierowców czekają kolejne podwyżki na stacjach – prognozują analitycy e-petrol.pl. W dniach 14-20 września cena oleju napędowego może wzrosnąć do 9,07 zł za litr, benzyny Pb95 zbliżyć się do 8 zł, a autogazu przekroczyć 3 zł.

Pioruny, Niedźwiedź i „polski Starlink”. Nowe plany polskiej zbrojeniówki

Pioruny, Niedźwiedź i „polski Starlink”. Nowe plany polskiej zbrojeniówki

Umowę na dostawę Piorunów o wartości około 3 mld zł oraz porozumienie dotyczące rozwoju technologii satelitarnych podpisano podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Prezydent proponuje głęboką reformę Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent proponuje głęboką reformę Trybunału Konstytucyjnego

Kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego nie rozwiąże zastąpienie jednych wpływów politycznych innymi – ocenił prezydent Karol Nawrocki. W liście na 40-lecie działalności orzeczniczej TK opowiedział się za reformą konstytucyjną, która ma przywrócić tej instytucji niezależność, autorytet i społeczne zaufanie.

TSUE zdecyduje, czy Kościół musi usuwać wpisy o chrzcie

TSUE zdecyduje, czy Kościół musi usuwać wpisy o chrzcie

Kościół argumentuje, że księga chrztów nie jest zwykłym rejestrem aktualnych członków wspólnoty.

Wspomnienia o atakach na World Trade Center nie mają daty ważności

Wspomnienia o atakach na World Trade Center nie mają daty ważności

25 lat po ataku na WTC.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.09.2026
« » Wrzesień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
20°C Niedziela
wieczór
17°C Poniedziałek
noc
15°C Poniedziałek
rano
16°C Poniedziałek
dzień
wiecej »
 