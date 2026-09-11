Nocne ataki w głębi Rosji. Ofiary i pożar centrum logistycznego  

Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych podczas nocnych ataków na trzy rosyjskie obwody – podały lokalne władze. W Saratowie dron miał wywołać pożar centrum logistycznego firmy Ozon, natomiast w Wołgogradzie uszkodzony został budynek mieszkalny i obiekt przemysłowy.

Dwie osoby straciły życie, a trzy odniosły obrażenia w obwodzie tulskim w zachodniej części Rosji. Gubernator regionu Dmitrij Milajew przekazał na Telegramie, że w nocy rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nad obwodem 26 dronów.

W Wołgogradzie na południowym zachodzie kraju dwie osoby zostały ranne po trafieniu pocisku w budynek mieszkalny. Władze obwodu wołgogradzkiego przekazały, że odłamki pocisku uszkodziły obiekt przemysłowy w południowej części miasta. Nie sprecyzowano, o jaki zakład chodzi. Reuters zauważył, że na obrzeżach Wołgogradu znajduje się należąca do koncernu Łukoil rafineria, jedna z największych w Rosji pod względem mocy przerobowych.

W Saratowie nad Wołgą ukraińskie drony uszkodziły infrastrukturę cywilną - poinformował gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin. Według niego nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Druga największa firma e-commerce w Rosji Ozon podała, że w wyniku ataku drona wybuchł pożar w jej centrum logistycznym w Saratowie. Jak zaznaczył Reuters, w ostatnim czasie zaatakowanych zostało ponad 20 magazynów należących do Ozonu i jego głównego konkurenta, firmy Wildberries.

Obwód saratowski jest regularnie celem ukraińskich ataków z powietrza. W regionie znajduje się duża rafineria należąca do państwowego koncernu Rosnieft, a także inne obiekty przemysłowe i wojskowe.

Reuters zastrzegł, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować doniesień o atakach.

W bieżącym tygodniu Rosja wznowiła niemal codzienne ataki powietrzne na Kijów po krótkiej przerwie związanej z wizytami w Moskwie i ukraińskiej stolicy wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa, prowadzących rozmowy na temat zakończenia wojny. Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę 24 lutego 2022 r.