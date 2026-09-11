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Pioruny, Niedźwiedź i „polski Starlink”. Nowe plany polskiej zbrojeniówki

Pioruny, Niedźwiedź i „polski Starlink”. Nowe plany polskiej zbrojeniówki  
PAP/Piotr Polak Nowy ciężki wóz bojowy "Niedźwiedź" prezentowany w pawilonie Polskiej Grupy Zbrojeniowej podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Umowę na dostawę Piorunów o wartości około 3 mld zł oraz porozumienie dotyczące rozwoju technologii satelitarnych podpisano podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Agencja Uzbrojenia i spółka Mesko podpisały w piątek podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach pierwszą umowę wykonawczą dotyczącą kolejnych dostaw przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Wartość kontraktu wynosi około 3 mld zł, a dostawy dla Wojska Polskiego mają zostać zrealizowane w latach 2026–2030.

Zamówienie obejmuje kilka tysięcy pocisków rakietowych i mechanizmów startowych, a także pakiety logistyczny i szkoleniowy. Zakup zostanie sfinansowany ze środków unijnego instrumentu SAFE, przeznaczonego na wzmacnianie europejskich zdolności obronnych.

Jest to pierwsza umowa wykonawcza do umowy ramowej zawartej 24 sierpnia w Skarżysku-Kamiennej między Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Agencję Uzbrojenia, a Mesko. Jej łączna wartość przekracza 8 mld zł. Dokument przewiduje pozyskanie kolejnych tysięcy zestawów Piorun wraz z symulatorami oraz zapleczem szkoleniowym i logistycznym.

Piorun jest przenośnym zestawem rakietowym służącym do zwalczania nisko lecących celów, m.in. samolotów, śmigłowców i bezzałogowców. System, będący rozwinięciem zestawu Grom, trafił do polskiej armii w 2018 r. Jego zasięg wynosi do 6,5 km.

Polska przekazała część zestawów Ukrainie, gdzie są wykorzystywane przeciwko rosyjskim celom powietrznym. Pioruny zamówiły również inne państwa, m.in. Stany Zjednoczone, Estonia, Norwegia, Łotwa i Belgia.

Polski przemysł ma zarabiać na zbrojeniach

Obecny podczas podpisania umowy premier Donald Tusk przekonywał, że Pioruny są jednym z powodów do dumy polskiego przemysłu obronnego. Według szefa rządu środki z programu SAFE pozwalają nie tylko wyposażać Wojsko Polskie, lecz także zwiększać możliwości eksportowe krajowych producentów. W tym kontekście wymienił planowane zakupy dokonywane przez Łotwę, Litwę i Norwegię.

Premier podkreślił, że rozwój produkcji obronnej jest jednocześnie inwestycją w polską gospodarkę. Pieniądze przeznaczane na bezpieczeństwo mają trafiać do krajowych przedsiębiorstw i wspierać rozwój technologii wykorzystywanych zarówno przez wojsko, jak i w zastosowaniach cywilnych.

Tusk zaznaczył również, że Polska zabiegała na forum Unii Europejskiej o szersze uwzględnienie w programie SAFE produktów typu dual use. Chodzi o technologie i urządzenia mogące służyć jednocześnie celom cywilnym i obronnym.

Zapowiedź „polskiego Starlinka”

Podczas kieleckich targów Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała także porozumienie z polsko-fińską firmą ICEYE, specjalizującą się w budowie i obsłudze satelitów radarowych. Współpraca ma objąć technologie satelitarne oraz rozwiązania służące rozpoznaniu i pozyskiwaniu danych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności.

Premier ocenił, że rozpoczęty proces może w przyszłości doprowadzić do stworzenia rozwiązania określanego przez niego jako „polski Starlink”. Chodzi o rozwój niezależnych zdolności satelitarnych i łączności, których znaczenie – jak podkreślił – szczególnie wyraźnie pokazała wojna rosyjsko-ukraińska.

Zdaniem szefa rządu własne rozwiązania w tej dziedzinie są istotne nie tylko z punktu widzenia ambicji technologicznych, lecz przede wszystkim suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Tusk przekonywał również, że Polska staje się jednym z ważniejszych europejskich uczestników sektora kosmicznego.

Niedźwiedź cięższy od Borsuka

Kolejną zapowiedzią było ujawnienie nazwy nowego ciężkiego bojowego wozu piechoty opracowanego przez Polską Grupę Zbrojeniową. Pojazd ma nosić nazwę Niedźwiedź. Według premiera jego powstanie w ciągu 12 miesięcy pokazuje tempo rozwoju polskiego przemysłu obronnego.

Nowy wóz został zaprezentowany przez PGZ już we wtorek. Jest o 12 ton cięższy od bojowego wozu piechoty Borsuk, ale – jak zapewnia producent – zachowuje wysoką mobilność. Konstruktorzy położyli nacisk przede wszystkim na wzmocnienie ochrony załogi. Pojazd ma być również przystosowany do montażu różnych systemów wieżowych i uzbrojenia odmiennego kalibru.

Według przedstawicieli PGZ Niedźwiedź ma wypełnić lukę w wyposażeniu polskich sił zbrojnych w ciężkie wozy piechoty. Zaprezentowane w Kielcach projekty – od zestawów przeciwlotniczych, przez technologie satelitarne, po nowe pojazdy opancerzone – mają być częścią rozbudowy krajowych zdolności obronnych i przemysłowych.

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PAP |

dodane 11.09.2026 12:32

TAGI| KIELCE, MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO, NIEDŹWIEDŹ, PIORUN, STARLINK

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