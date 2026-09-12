Jaka przyszłość czeka parafie? Świeccy spotkają się na forum MOSTY  

O miejscu młodych w Kościele, przemianach rodziny oraz relacji między wiarą i nauką będą rozmawiać uczestnicy drugiego Forum Świeckich – MOSTY. Spotkanie, łączące debaty i warsztaty z modlitwą, odbędzie się 27 i 28 listopada w Warszawie.
Przyszłość parafii, relacje wiary i nauki oraz miejsce młodych w Kościele - to tematy, które zostaną podjęte podczas drugiego Forum Świeckich – MOSTY od 27 do 28 listopada w Warszawie - poinformowała Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich.
Dwudniowe wydarzenie Forum Świeckich – MOSTY odbędzie się w stolicy. W programie będą dyskusje, panele, świadectwa i modlitwa. Organizatorami zaplanowanego od 27 do 28 listopada wydarzenia jest m.in. Rada KEP ds. Apostolstwa Świeckich.
Tegoroczna edycja Forum będzie koncentrować się wokół przyszłości parafii, relacji wiary i nauki, kondycji współczesnej rodziny oraz miejsca młodych w Kościele - poinformował przewodniczący Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich bp Grzegorz Suchodolski.
Podczas jednego z paneli jego uczestnicy będą mieli okazję poznać dobre praktyki realizowane zarówno w parafiach tradycyjnych, jak i doświadczenia nowych form życia parafialnego odpowiadających na przemiany współczesnego świata. Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się m.in. proboszczowie oraz świeccy liderzy parafialnych wspólnot.
Panel „Wiara i nauka - siostry czy rywalki?” będzie punktem wyjścia dyskusji dotyczącej najnowszej encykliki papieża Leona XIV „Magnifica humanitas”.
Uczestnicy trzeciego panelu podejmą temat przemian modelu rodziny oraz wyzwań stojących przed małżonkami i rodzicami.
Organizatorzy forum zajmą się również kwestią przyczyny odchodzenia młodych z Kościoła, dylematów związanych z zaangażowaniem, odpowiedzialnością i poszukiwaniem własnego miejsca we wspólnocie wierzących.
Zaplanowano także webinar poświęcony nowym technologiom czy warsztaty reagowania na utratę wiary u dzieci.
W programie znajdą się m.in. msza św. i wieczór uwielbienia. W ten sposób organizatorzy chcą przypomnieć, że chrześcijańskie rozeznawanie przyszłości nie dokonuje się jedynie poprzez analizę przemian społecznych, ale przede wszystkim w słuchaniu Boga i wspólnym szukaniu Jego woli - wskazali organizatorzy.
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