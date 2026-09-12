Najtragiczniejsza epidemia eboli w historii DRK. Tysiące ofiar  

Ponad 7 tys. zakażeń i blisko 3,4 tys. zgonów odnotowano podczas trwającej epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Ituri, a walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa utrudniają braki personelu i środków finansowych.

Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na ebolę przekroczyła siedem tysięcy, a ponad trzy tysiące zmarło z powodu choroby – podała w piątek agencja Reutera, powołując się na dane władz Demokratycznej Republiki Konga (DRK). Obecna epidemia jest najtragiczniejszą w historii kraju.

Najnowszy bilans władz w Kinszasie mówi o 7022 zachorowaniach w siedmiu z 25 prowincji kraju. Do tej pory w wyniku zarażenia zmarło 3398 osób.

Ponad 80 proc. przypadków odnotowano w północno-wschodniej prowincji Ituri - wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Fala epidemii, wywołana wariantem Bundibugyo, stała się największą w historii DRK. Podczas poprzedniej, trwającej w latach 2018-20, zmarło 2299 z 3381 zakażonych osób.

Obecnie nie ma żadnych dopuszczonych do stosowania szczepionek ani zatwierdzonych środków terapeutycznych przeznaczonych specjalnie do zwalczania zakażeń wywoływanych tym wariantem.

Według WHO niedobór wykwalifikowanego personelu, organizacji partnerskich prowadzących działania w terenie oraz środków finansowych stanowi przeszkodę w działaniach mających na celu rozszerzenie zakresu przeciwdziałania epidemii w miarę jej rozprzestrzeniania się na nowe obszary.

Wirus Ebola wywołuje ciężką gorączkę krwotoczną i może prowadzić do śmierci w krótkim czasie. Od czasu pierwszych odnotowanych przypadków wirusa w 1976 r. choroba zabiła w Afryce ponad 15 tys. osób.