Najtragiczniejsza epidemia eboli w historii DRK. Tysiące ofiar  

Ponad 7 tys. zakażeń i blisko 3,4 tys. zgonów odnotowano podczas trwającej epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Ituri, a walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa utrudniają braki personelu i środków finansowych.
Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na ebolę przekroczyła siedem tysięcy, a ponad trzy tysiące zmarło z powodu choroby – podała w piątek agencja Reutera, powołując się na dane władz Demokratycznej Republiki Konga (DRK). Obecna epidemia jest najtragiczniejszą w historii kraju.
Najnowszy bilans władz w Kinszasie mówi o 7022 zachorowaniach w siedmiu z 25 prowincji kraju. Do tej pory w wyniku zarażenia zmarło 3398 osób.
Ponad 80 proc. przypadków odnotowano w północno-wschodniej prowincji Ituri - wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Fala epidemii, wywołana wariantem Bundibugyo, stała się największą w historii DRK. Podczas poprzedniej, trwającej w latach 2018-20, zmarło 2299 z 3381 zakażonych osób.
Obecnie nie ma żadnych dopuszczonych do stosowania szczepionek ani zatwierdzonych środków terapeutycznych przeznaczonych specjalnie do zwalczania zakażeń wywoływanych tym wariantem.
Według WHO niedobór wykwalifikowanego personelu, organizacji partnerskich prowadzących działania w terenie oraz środków finansowych stanowi przeszkodę w działaniach mających na celu rozszerzenie zakresu przeciwdziałania epidemii w miarę jej rozprzestrzeniania się na nowe obszary.
Wirus Ebola wywołuje ciężką gorączkę krwotoczną i może prowadzić do śmierci w krótkim czasie. Od czasu pierwszych odnotowanych przypadków wirusa w 1976 r. choroba zabiła w Afryce ponad 15 tys. osób.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Nie rezygnujcie z dialogu nawet wtedy, gdy sprzeczne interesy zdają się przekreślać możliwość porozumienia – zaapelował Leon XIV. Papież wezwał przedstawicieli Kościoła, polityki, gospodarki i nauki do rozwijania kultury negocjacji oraz budowania dyplomacji pokoju.
Siedmiokrotna mistrzyni Polski porzuciła sportową karierę, aby jako kurierka tatrzańska przenosić przez granicę meldunki, dokumenty i pieniądze dla polskiego podziemia. Torturowana przez gestapo nie zdradziła współpracowników. Helena Marusarzówna została rozstrzelana przez Niemców 12 września 1941 roku.
Rosyjska delegacja weźmie udział w spotkaniu ministrów energii G20, zaplanowanym od 14 do 16 września w Houston. Przy jednym stole z jej przedstawicielami zasiądą również ministrowie z Polski, która uczestniczy w tegorocznych pracach grupy na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych.
Rozmieszczenie europejskich wojsk na Ukrainie oznaczałoby wojnę z Rosją – oświadczył Władimir Putin podczas wizyty w Nowym Delhi. Przywódca państwa prowadzącego inwazję przeciwko Ukrainie przekonywał jednocześnie, że Rosja nie stanowi zagrożenia dla krajów europejskich.
Korea Północna wystrzeliła w kierunku Morza Japońskiego kilka pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, które przeleciały około 250 km. Do próby doszło dzień po zakończeniu wspólnych ćwiczeń wojskowych Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Japonii.
Ponad 7 tys. zakażeń i blisko 3,4 tys. zgonów odnotowano podczas trwającej epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Ituri, a walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa utrudniają braki personelu i środków finansowych.
Kierowców czekają kolejne podwyżki na stacjach – prognozują analitycy e-petrol.pl. W dniach 14-20 września cena oleju napędowego może wzrosnąć do 9,07 zł za litr, benzyny Pb95 zbliżyć się do 8 zł, a autogazu przekroczyć 3 zł.
Umowę na dostawę Piorunów o wartości około 3 mld zł oraz porozumienie dotyczące rozwoju technologii satelitarnych podpisano podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
Kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego nie rozwiąże zastąpienie jednych wpływów politycznych innymi – ocenił prezydent Karol Nawrocki. W liście na 40-lecie działalności orzeczniczej TK opowiedział się za reformą konstytucyjną, która ma przywrócić tej instytucji niezależność, autorytet i społeczne zaufanie.
Kościół argumentuje, że księga chrztów nie jest zwykłym rejestrem aktualnych członków wspólnoty.