Korea Północna znów odpaliła rakiety. Test po ćwiczeniach sojuszników  

Korea Północna wystrzeliła w kierunku Morza Japońskiego kilka pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, które przeleciały około 250 km. Do próby doszło dzień po zakończeniu wspólnych ćwiczeń wojskowych Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Japonii.
Korea Północna wystrzeliła kilka pocisków balistycznych krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego. O incydencie poinformowały w sobotę siły zbrojne Korei Południowej.
Pociski wystrzelono w sobotę rano czasu miejscowego; pokonały one dystans około 250 km – podało w komunikacie Południowokoreańskie Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów (JCS), dodając, że władze Korei Południowej i USA prowadzą szczegółową analizę ich parametrów technicznych.
Służby wywiadowcze Korei Południowej i USA od początku monitorowały sytuację i wymieniały się informacjami na temat tych startów; dane dotyczące pocisków balistycznych przekazano również Japonii – poinformowało JCS.
„Armia Korei Południowej uważnie monitoruje działania Korei Północnej oraz utrzymuje zdolność i gotowość do zdecydowanej odpowiedzi na wszelkie prowokacje, w ramach wspólnej strategii obronnej realizowanej z USA” – stwierdzono w komunikacie JCS.
Dowództwo sił amerykańskich w rejonie Pacyfiku USPACOM oświadczyło, że północnokoreańskie próby nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla terytorium USA ani ich sojuszników. Podkreślono, że Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w obronę własnego terytorium oraz sojuszników w regionie.
Do wystrzelenia pocisków doszło dzień po zakończeniu wspólnych ćwiczeń wojskowych w regionie, przeprowadzonych przez Koreę Południową, USA i Japonię, które Pjongjang ostro potępił, określając je jako zagrożenie i element „niezmiennej, wrogiej polityki” Waszyngtonu.
Pjongjang, który posiada broń jądrową, wystrzelił ponad dziesięć pocisków balistycznych trzy tygodnie temu, kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że spotka się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem przed końcem roku. Do testów doszło tuż po corocznych wspólnych ćwiczeniach wojskowych Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych, których zakres na polecenie prezydenta Trumpa został ograniczony.
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Korea Północna wystrzeliła w kierunku Morza Japońskiego kilka pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, które przeleciały około 250 km. Do próby doszło dzień po zakończeniu wspólnych ćwiczeń wojskowych Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Japonii.
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