Rosja wraca na ministerialne obrady G20. Kolejne spotkanie w USA  

Rosyjska delegacja weźmie udział w spotkaniu ministrów energii G20, zaplanowanym od 14 do 16 września w Houston. Przy jednym stole z jej przedstawicielami zasiądą również ministrowie z Polski, która uczestniczy w tegorocznych pracach grupy na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych.

O tym, że przedstawiciele resortów energetyki, spraw zagranicznych oraz zasobów naturalnych Rosji wezmą udział w zaplanowanym na przyszły tydzień spotkaniu poinformował w sobotę specjalny przedstawiciel MSZ w Moskwie ds. G20 Marat Bierdijew, cytowany przez Reutersa.

„Rosyjska delegacja weźmie udział w spotkaniu ministrów energii, które odbędzie się w Houston w dniach 14–16 września w ramach amerykańskiego przewodnictwa w G20” – napisał Bierdijew na Telegramie.

Będzie to kolejne spotkanie G20 na szczeblu ministerialnym po sierpniowych obradach ministrów finansów grupy w Asheville w Karolinie Północnej, w których - nieoczekiwanie i przy protestach delegacji europejskich - wziął udział minister finansów Rosji Anton Siłuanow, po raz pierwszy od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie.

Siłuanow spotkał się wówczas z gospodarzem spotkania, ministrem skarbu (finansów) USA Scottem Bessentem, co ten tłumaczył koniecznością podtrzymywania dialogu z Rosją w celu zakończenia wojny.

W przyszłotygodniowych obradach w Houston wezmą też udział przedstawiciele Polski: minister energii Miłosz Motyka oraz ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Tematem mają być globalne wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym, transformacją sektora paliwowo-energetycznego oraz dostępnością i zrównoważonym rozwojem zasobów.

Polska uczestniczy w tym roku w pracach G20 na specjalne zaproszenie USA, które w 2026 roku przewodniczą tej prestiżowej grupie największych gospodarek świata.